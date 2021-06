UTOPILO SE ŠESTORO DECE: Ovakav jun Srbija ne pamti! Kako se kupanje na bazenu i rekama završavalo kobno?

Devetogodišnji dečak M. L. preminuo je danas u Urgentnom centru nakon što je sinoć došlo do incidenta na bazenu "Royal 4 kids" u Beogradu. Samo ovog meseca u Srbiji se utopilo se šestoro dece.

- Dečak je došao na rekreativnu nastavu sa majkom. Prošao je naš pult sa njom. U jednom trenutku majka se presvlačila, a za to vreme dečak je prišao bazenu, sve se odigralo u roku od 2,5 minuta. Ispostavilo se da dečak ima epilepsiju. Pozvali smo Hitnu pomoć, i sami smo reanimirali dete. Oslobodili smo disajne puteve. Čak smo u jednom trenutku uspostavili srčanu radnju. Posle toga smo ga taksijem odvezli do Urgentnog centra, gde je preminuo - rekao je za "Telegraf" menadžer bazena.

Samo dva dana ranije ugašen je mlad život kada se u selu Goričani kod Čačka šesnaestogodišnjak udavio u Zapadnoj Moravi, a njegovo telo su nekoliko sati kasnije izvukli ronioci.

Petar M. je dan proveo na reci, a ispod površine vode je nestao u poslepodnevnim satima.

- Petar je ujutru pitao oca da ide na reku da se kupa, ali mu otac nije dozvolio. Pitao ga je: "Šta ćeš tamo?", i tako ga odgovorio od odlaska. Međutim, čim je otac otišao na njivu da radi, dečak je sa sestrom i jednim rođakom krišom otišao na Zapadnu Moravu da se rashladi. S druge strane reke, ka selu Goričani, bio je čovek koji je sa decom pričao i pitao ih da li znaju da plivaju. Oni su odgovorili da znaju, ali je on sve vreme motrio na njih, kao da je nešto slutio - rekao je izvor "Kurira".

Čovek je na momenat skrenuo pogled sa dece, a baš taj momenat bio je koban jer je Petar upravo tada uskočio u vodu i nije isplivao.

Dečak preminuo nakon skoka u bazen

Nemanja S. (15) 23. juna skočio je u vodu na bazenu na Košutnjaku i udario potiljak. Iako je davao znake života kada je prevezen u Urgentni centar, tamo je preminuo.

- Dečak je dovezen u teškom stanju u Urgentni centar. Nakon više od sat vremena reanimacije nije bilo odgovora i dečak je podlegao povredama - kazali su nam u Urgentnom centru.

Prema jednoj verziji događaja dečak se okliznuo sa ivice bazena i pao, dok je prema drugoj pokušao da napravi salto sa zemlje.

- Ja ne verujem u to. Moj sin ne bi radio salto, i nikada nije radio salto na bazenu - rekao je ranije njegov otac za "Blic".

Ono što mu je sada prioritet jeste da sazna šta se zapravo dogodilo jer, kako kaže, postoje verzije i nagađanja koje ne želi da komentariše jer smatra da nisu istinita. Istinu kaže još ne zna.

- Postoje verzije koje su mediji nagađali i ja to ne želim da komentarišem. I ja sam čuo da je jedan spasilac rekao da je do nesreće zapravo došlo tako što je mog sina neko poklopio, skočivši ubrzo nakon njega i to je ono što želim da saznam - rekao je otac.

Udavio se u Rzavu

Dva dana pre udarca koji je Nemanju koštala života, u Arilju se, u reci Rzav, utopio njegov vršnjak. Nesreća se dogodila na mestu Uski Vir gde je ovaj dečak bio na kupanju sa dvojicom drugara.

Prema njihovom svedočenju, 15-godišnji dečak je u jednom trenutku dok je plivao Rzavom samo nestao pod vodom. Drugari su tada zaplivali ka njemu i izvukli ga iz vira, ali već je bilo kasno.

Hitna pomoć ubrzo je stigla na lice mesta, ali mogli su samo da konstatuju smrt.

Dečaka drug gurnuo u bazen

Javnost je potresla priča iz Odžaka gde je telo desetogodišnjeg dečaka B. P. pronađeno je 13. juna oko 22.20 sati na gradskom bazenu.

Bazen u tom momentu nije bio otvoren za javnost, a dva dečaka su preskočila ogradu. B. P. je nastradao kada ga je osmogodišnji dečak, misleći da zna da pliva, gurnuo u bazen.

Sa bazena za naš portal rekli da je čuvar bio kratko odsutan kada se dogodila tragedija.

- Bazen u to vreme sinoć nije bio otvoren za javnost. Još je u fazi pripreme. Bio je prisutan radnik obezbeđenja. On je na nekoliko minuta odsutan kako bi otišao do toaleta i tada se sve dogodilo - objašnjavaju.

Kako su potvrdili iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru, njega je u bazen gurnulo drugo dete, a vodi se i istraga kako bi se utvrdila eventualna odgovornost bazena jer je čuvar gluvonema osoba.

Dva deteta se udavila u kanalu

Prvo u nizu utapanja dece u junu dogodilo se između mesta Lovćenac i Mali Iđoš, kada su nastradala dva dečaka iz Feketića.

E. K. (16) i njegov drug (14) otišli su na kupanje na kanal Dunav-Tisa-Dunav. Postoje navodi da su prolaznici s glavnog puta čuli zapomaganje iz vode i ugledali decu kako se dave. Odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju.

Nažalost pomoć nije stigla na vreme.

- Kanal se strmo spušta od ravnog terena prema vodi, pa je moguće da se jedan dečak nesmotreno u brzini okliznuo niz strminu, a da je drugi hteo da mu pomogne. Čuli smo i drugu verziju, da je jedan od dečaka skočio u vodu i da se tada zapleo u travu, a da je drug skočio za njim želeći da mu pomogne. Međutim, stradala su, nažalost, obojica - rekao je izvor "Kurira".

Meštani su istakli da se deca na kanalu kupaju svakog leta, ali da sezona još nije ni počela, a voda je odnela već dva života. Voda je u tom kanalu dublja od dva metra, a deca nisu znala da plivaju, što je rezultiralo tragedijom.

Nastradao u dvorištu porodične kuće

Petogodišnji dečak nastradao je 29. aprila u selu velika Grabovnica kod Brusa kada je, dok se igrao, upao u ribnjak.

Roditelji su primetili da deteta nema i krenuli u potragu, ni ne sluteći da se nalazi u drugom delu dvorišta porodične kuće. Dečak je navodno ceo dan pokušavao da se igra oko bazena sa ribom, pa su roditelji kapiju vezali kanapom. Mešutim, dete je uspelo da ga pokida i dođe do ribnjaka.

Kada je telo izvučeno iz vode, svima je bilo jasno da se dogodilo najgore. Ipak, u nadi da će se dogoditi čudo, dečaka su prevezli do Hitne službe Doma zdravlja u Brusu. Lekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt dečaka.

Okliznuo se i upao u jezero

Desetogodišnji S. S. udavio se 22. aprila u jeseru Vranjaš u selu Manđelos, nedaleko od Sremske Mitrovice. On se sa drugom igrao na obali i tokom igre upao u vodu.

Postoje dve verzije događaja. Prema prvoj, deca su se igrala na brani, gde je velika kosina, a dečak se okliznuo na mahovinu i maltene naglavačke upao u vodu na mestu gde je jezero duboko pet metara. Prema drugoj priči, dečaci su hteli da pecaju, a kada je desetogodišnjak zabacio štap, prevrnuo se i pao u vodu.

Kako su pecaroši, koji su kobnog dana bili na obali, ispričali, oni su još ranije u sredu videli decu kako idu ka brani.

- Oko 15 časova je dotrčao samo jedan dečak, bio je potresen, uplakan i dozivao je pomoć, čulo ga je celo vikend naselje. Ispričao je da je njegov drug upao u jezero. Nekoliko ljudi je odmah otrčalo do brane, jednog su vezali sajlom i on je počeo da traži dete. U jednom momentu se čak učinilo da se dete nazire u vodi, pecaroš je krenuo ka tom mestu, pokušavao je da dođe do njega, ali je bilo kasno, mališan je već potonuo - rekao je za "Kurir" jedan od pecaroša.