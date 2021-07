'UBIO SE ZBOG K**VE' Srbin PRESUDIO SEBI UŽIVO NA FEJSU! Njegov potez izazvao haos, žena i majka krive jedna drugu!

Od momenta kada se u sredu uveče pojavio jezivi snimak tokom kojeg Aleksandar N. (31) iz Vršca praktično prenosi svoje samoubistvo, postavlja se isto pitanje - šta je nateralo ovog momka da podigne ruku na sebe i zbog čega je odlučio da taj čin podeli na društvenim mrežama.

Sablasno zvuče njegove reči u momentu kada se snima na jednoj višespratnici u Berlinu dok izgovara:

"Prijatelji, neprijatelji, braćo, kumovi, hoću da skočim sa 12. sprata zgrade. Svega mi je preko ku*ca", izgovara mladić, koji je potom nastavio da snima ambis.

Potom je Saša počeo da priča na nemačkom jeziku, najverovatnije sa policijom koja je pokušala da ga ubedi da odustane od namere.

U sledećem kadru snimka, koji je zbog sadržaja zabranjen na društvenim mrežama, vidi se kako Aleksandar prebacuje noge preko ograde, a zatim je u kadru bila samo jedna njegova patika. Motiv ovakvog čina momka koji je u Nemačkoj zarađivao kao građevinski radnik nije do kraja jasan, a ono što je kristalno jasno jeste da je imao mnogo porodičnih problema.

Naime, kako je otkrila njegova nevenčana supruga Ljiljana P. (23), njihova veza nije naišla na odobrenje Sašine porodice. Baš taj odnos nesrećnog mladića sa majkom i tetkom je, prema Ljiljaninom mišljenju, bio okidač za to da njen izabranik sebi oduzme život.

BILA SAM MU JEDINA PODRŠKA

"Njegova porodica je radila sve da nas rastavi. Od kada je sa mnom, prekinuli su sa njim svaku komunikaciju. Svi su ga ostavili osim mene, niko mu nije bio podrška u životu. Ranije je bio mnogo dužan, ali to je bilo dok je živeo sa prvom ženom. Ona mu posle razvoda nije dozvoljavala da viđa decu. Pre nekoliko dana me je zvao da odem kod njega, ali sam zbog para taj put odložila. Zato je u tom kobnom snimku i rekao da je sam. Taj dan smo se često čuli, a on mi je neprestano pisao poruke da me voli i da će me voleti zauvek. To je bilo sve", navodi Ljiljana.

Saša je iza sebe ostavio troje dece iz prvog braka. Kako saznajemo, i Ljiljana je u trenutku kada je on digao ruku na sebe bila u drugom stanju.

"Nisu nam dali da budemo zajedno. Ja sam trudna, u drugom mesecu sam. Moja ljubav sada neće ni dete videti", objasnila je Ljiljana.

PIO JE SAMO KADA NIJE BIO SAMNOM

Ona ne shvata zbog čega je Sašina porodica ne podnosi.

"Na početku su bili dobri prema meni, a onda se njegova majka samo okrenula protiv mene. Nakon što se dogodilo ovo što se dogodilo, ona mi je pisala i pretila. Nisam htela da se svađam sa njom, a uporno me krivi zbog svega. Rekla je i da će me odrobijati kada isprati sina na večni počinak".

Aleksandar i Ljiljana nisu dugo bili zajedno, ali kako ona tvrdi, ljubav je bila velika. Uspela je da mu pomogne i da se odrekne poroka.

"Zajedno smo šest meseci, a nikada se nismo svađali. Svaku poruku čuvam u telefonu kako bih svima dokazala da nisam kriva i da nisam ja njega ostavila, kako pričaju. Kažu i da se zbog mene ubio, a to nije tačno! Jedino oko čega smo se prepirali jeste to što je pio alkohol i to sam uspela da mu uskratim. Ali kad nisam pored njega, opet je počinjao da pije", tvrdi Ljiljana.

ABORTIRALA JE I OSTAVILA SAŠU

S druge strane, Aleksandrova porodica tvrdi drugačije. Kao jedinog krivca za smrt svog Saše vide upravo Ljiljanu.

"Ona je kriva. On je zbog te ku*ve i izvršio samoubistvo. Imao je divnu ženu i troje prelepe dečice. Šta mu bi da nađe ovu Ljilju i kaže da ne može bez nje, niko ne zna. Njegovoj majci se ona nije nimalo svidela. To što ona tvrdi da je trudna je laž. 'Očistila se' i raskinula sa njim. To je njega dotuklo. Niko od nas nije kriv za njihov raskid. Pa nisu oni mala deca pa da im neko zabrani da se vole. Trebao je da misli na decu, a ne ovako", navode iz porodičnog doma Aleksandra N.

RANIJE JE POKUŠAO DA SE OBESI

Kako nezvanično saznajemo, on je pre nekoliko godina već pokušavao da izvrši samoubistvo.

"Nikada nije otkriven razlog njegovog prvog pokušaja da digne ruku na sebe. Tada je pokušao da se obesi. Svi su bili uz njega i nekako je pregurao taj period, sada je bio sam i eto", tvrde članovi Aleksandrove porodice.

Njegovo telo će uskoro stići u Srbiju, a sve to će papreno koštati porodicu.

"Prekjuče je pogrebno preduzeće otišlo po njegovo telo, očekuje se da stigne uskoro, ali će biti u Beogradu u hladnjači. Porodica mora da uplati iznos od oko tri hiljade evra za transport", objašnjava izvor.