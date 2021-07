TUŽILAŠTVO TRAŽI 40 GODINA ZATVORA ZA ČABU DERA, 30 DO 40 ZA ALENA CIGLERA!

Derova i Ciglerova žrtva, Marković, navodno je ubijen slučajno.

Tužilaštvo tražI 40 godina zatvora za Čabu Dera, 30 do 40 za Alena Ciglera zbog podmuklog ubistva Nebojše Markovića 2019. godine.

Deru se za saizvršilaštvo u Markovićevom ubistvu sudi u odstustvu, jer je u pritvoru u Budimpešti gde se protiv njega vodi postupak za dva ubistva 2018. godine, a pred beogradskim sudom ga zastupa advokat, koji mu je postavljen po službenoj dužnosti.

Zbog ubistva Mađarskog biznismena, kao i još jednog ubistva u Amsterdamu, Der je u Budimpešti prvostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor.

Cigler se nalazi u pritvoru u Beogradu.

Izlažući odbranu na suđenju on je tvrdio da ga je Der doveo u zabludu tražeći od njega samo prevoz do Subotice, da bi onda promenio plan, pa tražio da ga vozi i do Banovog brda, gde je izvršio ubistvo i uvukao njega (Ciglera) u teško krivično delo.

Der je nakon bekstva iz Srbije uhapšen po poternici u Pragu početkom marta 2019. godine, odakle je ižručen Mađarskoj.

Prema pisanju medija, njihova meta je zapravo bio njegov šurak Aleksandar Šarac, koji sredinom oktobra 2020. preminuo u bolnici nakon što je u sred dana upucan u garaži Tržnog centra Ušće na Novom Beogradu.

Šarac je ispitan ranije kao svedok u istrazi, a za njegovo ubistvo osumnjičen je Lazar Ilić koji je nedavno uhapšen u Budvi, zbog sumnje da je planirao likvidaciju jednog lokalca.

Der i Cigler se terete za krivična dela teško ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Der je pre nepune tri godine izašao iz zatvora gde je robijao zbog ubistva kriminalca Branislava Jelačića 2004. godine.

Uhapšen je u Pragu 1. marta, a pored Srbije koja ga traži zbog ovog ubistva, njegovo izručenje su tražile i Španija i Holandija i Mađarska kojoj je izručen 18. jula 2019. godine.

Tereti se za ubistva u pomenutim državama koje su tražile njegovo izručenje.

Cigler je uhapšen u Subotici nedugo posle ubistva Markovića, a sumnja se da je on vozio automobil "punto" kojim se Der dovezao i pobegao sa mesta zločina.

I on je u oktobru 2018. godine izašao sa višegodišnje robije i tri meseca kasnije se opet našao iza rešetaka.