OTAC MU UMRO OD RAKA, BRAT NESTAO, A ON SE UDAVIO U SAVI! Vlasnik firme u kojoj je radio Milan, otkrio šta se dešavalo pre tragedije!

"Tuga, jad i žalost" - to su reči kojima Neđo Novaković, vlasnik firme u kojoj je bio zaposlen Milan Aranđelović (20) koji se u nedelju uveče nakon žurke udavio u Savi, opisuje tragediju koja se dogodila.

Nesrećni mladić bio je zaposlen kod Novakovića poslednja 4 meseca, ali oni se poznaju mnogo duže.

Znam ga otkad je bio dete, mi smo komšije. Otkako radi kod nas dane smo provodili zajedno i mnogo mi je teško zbog ovoga, kakav je to dečko bio... Ne znam kako ćemo ovo da prebolimo, ni mi, ni njegova majka... Još nismo svesni da njega više nema - rekao je Neđo za Blic.

On je ispričao da je znao da Milan ide u nedelju uveče na rođendan, jer su prethodnog dana razgovarali o tome kako neće raditi, pa će moći da se opusti i lepo provede.

- Znao sam da ide na taj rođendan, rekao mi je i pitao me da li ćemo da radimo u nedelju, ja sam mu rekao: "Ne radimo, u nedelju smo svi slobodni, odmori se i idi na taj rođendan, lepo se provedi". A eto šta se desilo tamo... - priseća se čovek. Da nešto nije u redu saznao je u nedelju u 6 ujutru kada je Milanova majka došla na vrata kod Novakovića i rekla da sluti na najgore.

- U 6 sati je došla njegova majka kod nas i rekla da Milana nema. Kod nje je neko od njegovog društva došao u 3, 4 ujutru sa tog splava i doneo joj Milanove stvari. Nismo znali odakle da krenemo da ga tražimo, otišli smo prvo u MUP, pa smo razmišljali gde ćemo dalje, šta ćemo.. - priča on.

Kako kaže, nisu znali gde bi mogao da bude, kod sebe nije imao dokumenta, ni garderobu. Nisu ni slutili da se utopio...

- Krenuli smo po bolnicama, sve ih obišli. Razmišljamo da nije negde pao, da ga nije neko našao, odvezao tamo. Jer on je bio bez dokumenata, garderobe, telefona. On na gradilištu nikad nije pio, sa mojim sinom kad su baš vrućine popije pivo, nikad dva. Koliko ja znam ne pije, ali razmišljam, bio je na rođendanu, možda je popio, ajmo da obiđemo bolnice... Obišli sve i ništa - s tugom u glasu priča Novaković.

Kaže, nisu gubili nadu, uputili su se na splav na kom je prethodne noći Milan bio.

- Nismo razmišljali o lošem. Otišli smo na splav da ga tražimo, tražili da da pogledamo snimke s kamera, na njima ga nismo prepoznali. Tu se vidi mnogo dece, neka skaču u vodu, ali njega nismo videli - tvrdi čovek.

- Problem je bio i taj što su drugari dali izjave da ga nisu videli u vodi, a onda posle čujemo neki su rekli da su ga videli. Pretraženo je sve oko splava, njega nije bilo - priča.

Milan je bio neplivač, kako je i zašto ušao u vodu još nije poznato. Da je želeo sebi da naudi, oni koji ga poznaju ne mogu da poveruju.

- Iz njegovog ponašanja nikad ne bih rekao da je želeo da se ubije. Veseo, raspoložen, pozitivan, nikad nervozan, depresivan. Imao je planove. želeo je da uzme kredit, da sredi kući, sebi da sredi sprat. Nije prošlo šest meseci otkako se zaposlio, to je bilo prepreka da uzme taj kredit, pa smo hteli da ga pomognemo, mi kao firma da mu damo kredit - kaže Neđo i dodaje:

"Bio je dobro dete, dobar radnik, dobar drug. Sprijateljio se sa svim ljudima sa kojima sarađujemo, svi su ga zavoleli i o njemu uvek govorili da je dete za primer, za poželeti. U mojoj kući na njega smo gledali kao na svoje dete."

Ovo nije jedina tragedija u porodici! Druge komšije pominju kako je ovo druga tragedija koja je zadesila ovu porodicu. - Otac mu je umro pre desetak godina, bio je bolestan od raka. Brat mu je krenuo stranputicom, ušao je u neke poslove, valjda bio je dužan, sklonio se, sakrio se negde, niko ne zna gde je, godinama ga nema. Da li će da dođe sad, da isprati brata... A bio je divno dete, kulturan, fin, ne bi prošao da se ne javi. Ovo je velika tragedija - ispričao je komšija.

Novakovićeva supruga na to dodaje da je priča koju su preneli mediji da je Milan pred smrt rekao da ide da popije kafu sa tatom, koji je preminuo pre 10 godina, za nju neverovatna.

- Ne znam, sedeo je tu sa nama često. Nikad nije pokazivao da nije to preboleo, nije pokazivao da pati... Uvek je bio srećan, veseo, nasmejan, ljubazan. Da bi poželeo sebi nešto da uradi, u to ne mogu da poverujem. E sad šta se tamo desilo, ko će to znati - rekla je V. N.

Otkako je čula za tragediju kaže ne može sebi da dođe. To pričaju i ostale komšije iz ulice.

- Kako mi je teško, rastao je s mojim sinovima, bio je zlatan. Videla sam ga pre nego što je krenuo na taj rođendan, kažem mu "Milanče, što si se ošišao tako?" Ošišao se bio skroz kratko, na keca, a on mi objašnjava: "Pokvarena mašinica" - kroz suze priča komšinica koju smo zatekli u kući porodice Aranđelović i dodaje:

"To je bilo u nedelju, a danas čekam njegovu majku da se vrati sa sudske medicine, otišla je da ga identifikuje i sahranu da mu spremi..."

Podsetimo, Milan Aranđelović otišao je u nedelju uveče na splav "Cunami" na proslavu rođendana. Prema priči njegovih drugara, pred kraj večeri je skinuo odeću, ostavio telefon i ušao je u reku sa drugarima da se okupaju. Iz vode nije isplivao. U prvi mah nije se znalo da je Milan u vodi, pa je u ponedeljak organizovana potraga za njim. Kada se saznalo, ronioci su krenuli u pretragu reke i njegovo telo je izvučeno iz vode u utorak oko 13 časova.