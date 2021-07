SUMNJIVA SMRT MILANA (20) NA ŽURCI: Majka NE VERUJE da je njen sin neplivač sam skočio u reku: IMA NEKU MODRICU NA OKU!

Verica Aranđelović, majka mladića koji se u nedelju uveče udavio u Savi Milana Aranđelovića (20), pored bola i tuge sa kojima se bori otkako joj je potvrđena najcrnja slutnja, bori se i sa sumnjama oko toga šta je kobne noći dovelo do tragedije. Milan na licu, kaže, ima modricu, a svi koji su bili na splavu tvrde da ne znaju šta se dogodilo i kako je mladić završio u vodi.

Pre nego što je krenuo na rođendan Milan je dan, kako kaže, proveo sa njom. Ponašao se uobičajeno, bio je raspoložen, nasmejan kao i uvek, pa su njoj navodi da je ušao u vodu sa namerom da se ubije neverovatne.

- U nedelju je išao sa mnom do Pančeva, rekao mi je: "Mama, ajde da požurimo, idem na rođendan". Ručao je, sredio se, tražio mi da ga ošišam i oko četiri je krenuo. Kažu da je na splavu bio u sedam sati, pretpostavljam da se za to vreme negde sa nekim našao da zajedno odu - započinje priču neutešna žena o poslednjim satima koje je provela sa sinom.

Veče je, kaže, kako su joj ispričali su njegovi drugovi, proticalo u prijatnoj atmosferi, provodili su se, družili, a onda je Milan u jednom trenutku nestao. O tome kako je primećeno da ga nema, kao i šta je prethodilo njegovom ulasku u vodu Verica je čula nekoliko verzija.

- Postoji više verzija koje su deca ispričala, njih su mi odmah rekli u policiji. Ali znate, kada daju po pet, šest verzija onda ne znate u koju da verujete, a jedino što možete da pomislite zašto se tako razlikuju njihove priče jeste da se tamo desilo nešto mnogo, mnogo gore od onoga što čujete. Verovatno su znali, ali... - priča Verica o prvim satima potrage za sinom.

Prema jednoj od njih koju su preneli mediji, a koja je za nju potpuno neprihvatljiva, Milan je rekao kako "ide da popije kafu sa ocem" koji je preminuo.

- On jeste bio vezan za oca, ali ga nikad nisam čula da izgovori tako nešto, ispred mene nije nikad, niti sam čula da je pred drugarima rekao nešto slično. Da on izgovori da ide sa ocem da pije kafu... On to ne bi izgovorio, sigurna sam - sa bolom u glasu priča ona i dodaje da joj je sumnjivo i to da bi sam ušao u vodu jer nije znao da pliva:

"Bio je neplivač i to su svi znali. Zašto bi neplivač skakao u vodu, pa da je popio ne znam koliko, a on je oca izgubio zbog alkohola i zbog toga nikad nije pio. Pivo ako popije, više ne. Po jednoj od verzija skinuo se i rekao je da neće da pliva, nego će da ode da prošeta. Zato sam u ponedeljak ujutru kad smo ga tražili razmišljala i o tome da se možda prošetao obalom pa mu je pozlilo, da je legao negde."

Trudila se, priča, da razmišlja pozitivno i da veruje u to da će se njen sin odnekud pojaviti živ i zdrav, ali sa druge strane od trenutka kad joj je njegov drug došao na vrata i izgovorio "Milana nema" crni slutnje su je neprestano obuzimale.

- Jedan od drugara koji je bio na splavu pozvao je Milanovog druga iz osnovne škole, koji uopšte nije bio sa njima tamo, probudio ga je da mu kaže da Milana nema. Onda je on došao kod mene, lupao je na vrata, ja sam mislila da je Milan, bunovna sam otvorila, a on mi je rekao: "Teta Verice, Milana nema". Rekoh kako ga nema, ništa mi nije jasno bilo, on mi je pružio Milanov telefon i rekao da će mi taj dečko koji je bio na splavu objasniti - priča ona i dodaje:

"Jedna strana mozga se trudi da bude pozitivna, druga je već negativna, jer od trenutka kad mi je taj momak izgovorio 'Milana nema...'"

"Niko ne zna šta se desilo, a njih 30 je bilo tamo"

U utorak su ronioci njegovo telo pronašli na dnu reke u blizini splava na kom je proslava rođendana bila organizovana. Verici je potvrđena najteža vest - ostala je bez svog mezimca. Razgovori sa svedocima kao ni snimci kamere nisu pokazali kako je do nesrećnog događaja došlo.

- Niko ne zna šta se desilo, a njih je tamo bilo tridesetak, nemoguće da baš niko od njih nije video da ga nema i šta se zapravo dogodilo. Gledali smo i snimke sa tri kamere, prijatelj, komšija i ja. Nisam uspela da ga vidim na tim snimcima, crno-beli su, pa deluju svi kao da su isto obučeni, sve se brzo događa, deca tu trče. Ali ajde, ja sam pod stresom pa nisam primetila, to sam pomislila, ali ni jedan od njih dvojice takođe nije uspeo - u bolu priča Milanova majka i objašnjava da joj je dodatnu sumnju unelo to što je Milan na licu imao modricu:

"U strahu su, tako kažu deca koja su bila tamo, pijani su bili, ne znaju šta se izdešavalo. Zbog čega su u strahu? Jer neće da kažu šta se desilo, neće da kažu istinu, šta drugo da pomislim. On ima povredu oka, udarac, modricu neku, to će se utvrditi tek od čega je. E sad, da li ga je neko udario, pa je pao u vodu, ko zna šta se tu dešavalo."

U sredu je bila da identifikuje njegovo telo.

- Nisu dali da ga vidim, nisu znali kako ću da reagujem. Dugo je bio pod vodom, telo se promeniLo, oteklo je. Meni je doktor na kompjuteru pokazao sliku njegovog tela da bih prepoznala na osnovu veša i čarapa. To je on, potvrdila sam... Lice mu nisam videla... - priča neutešna majka.

I dok priprema ispraćaj sinu, kaže, ne zna kako će posle svega smoći snage da nastavi bez njega.

- Kako dalje... kako dalje? Ne znam kako više, posle ovoga ne znam... - jedva je izustila nesrećna žena.

Autor: