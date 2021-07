STRAVA I UŽAS! Saradnici Nevoljinog klana napravili više od 50 fotografija različitih delova tela dve žrtve

Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim osumnjičenima koji se terete da su učestvovali u ubistvima Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića u četvrtak je u Tužilaštvu za organizovani kriminal pokazano više od 50 jezivih fotografija na kojima su, kako se sumnja, delovi ljudskih tela!

Podsetimo, osim za ova dva ubistva, oni se terete i za brutalne likvidacije Milana Ljepoje, Gorana Veličkovića Goksija i Zdravka Radojevića. Istražitelji sumnjaju da su svi na prevaru odvezeni u kuću u Ritopeku, gde su brutalno mučeni, a potom ubijeni, raskomadani i samleveni u mašini za mlevenje mesa.

Čvrsti dokazi

Uskoro optužnica

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je, prema tvrdnjama tužilaštva, najteža krivična dela izvršavala pod paravanom navijačke grupe Principi, uhapšena je 4. februara i Tužilaštvo za organizovani kriminal ima rok do 4. avgusta da podigne optužnicu, a da osumnjičeni ostanu u pritvoru. - Ukoliko optužnica ne bi bila podignuta do toga dana, osumnjičeni bi morali po zakonu da budu pušteni na slobodu. Međutim, dokazi koji su do sada prikupljeni su čvrsti i dovoljni za optužnicu kojom će većini njih pretiti doživotnakazna zatvora - kaže naš sagovornik. Prema njegovim rečima, osim fotografija i materijalnih tragova, pribavljeni su i video i audio snimci, kao i iskazi koji će javno biti izvedeni kada počne suđenje.

Kriptovani aparati

- Sve fotografije koje su pokazane osumnjičenima pronađene su u kriptovanim telefonima. Tokom hapšenja i pretresa članova klana pronađena su 44 mobilna aparata. Kada su oni otključani i njihov sadržaj poslat na veštačenje, istražitelji su ostali šokirani onim što su pronašli. Prve fotografije obezglavljenog trupa, smrskane glave i tela, koje su posle hapšenja grupe prikazane u javnosti, nisu ništa naspram onoga što je naknadno otkriveno - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, slike su zgrozile i najiskusnije istražitelje, koji su pre ovog radili na slučajevima mnogih drugih krvavih zločina.

- Na desetinama fotografija su samo delovi odsečenih tela - ruke, noge, glave. Otkriveno je tokom veštačenja da neke od slika čak i nisu fotografisane telefonima u kojima su pronađene, već da je reč o slikama koje su im poslate. Postoje čak i slike ekrana drugog telefona, kojim su verovatno napravljene - otkriva naš sagovornik do čega se sve došlo u istrazi.

On podseća da je u kući strave u Ritopeku naknadno pronađena i industrijska mašina za mlevenje mesa, u kojoj su, kako se sumnja, uništavali ostatke ubijenih.

- Nijedno telo nije pronađeno, ali dokazi prikupljeni dosad dovoljni su za čvrstu optužnicu. Osim materijalnih dokaza i tragova, najverovatnije će protiv ove kriminalne grupe biti i najmanje jedan svedok-saradnik, koji je u zamenu za blažu kaznu odlučio da progovori i otkrije sve što zna o organizaciji, delovanju kriminalne grupe i zločinima - dodaje naš sagovornik.

Negirali sve

Prema njegovim rečima, većina osumnjičenih koji su u četvrtak privedeni na saslušanje u tužilaštvo nije želela da se izjašnjava niti o navodima rešenje za proširenje istrage, niti o fotografijama koje su im pokazane.

- Belivuk i Miljković su negirali da su učestvovali u krivičnim delima. Miljković je čak, pošto je pogledao jezive slike, rekao: "Te fotografije nisu bile u mojim telefonima, nemam nikakve veze s njima" - kaže sagovornik Kurira upućen u istragu.

Finansijska istraga Na proveri imovina vođa "kavčana" Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv navodnih vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera, s kojima su, kako se sumnja, blisko sarađivali Belivuk i Miljković. Kako prenosi dnevni list Dan, tužilaštvo proverava poreklo celokupne imovine, kako Kašćelana, koji je u pritvoru, tako i Zvicera, koji je u bekstvu. - Istražitelji će utvrditi i poreklo imovine koja se vodi na njihove bliske srodnike - prenosi Dan.

