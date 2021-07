ŠOKANTNO OTKRIĆE! EVO KO JE BELIVUKOV KOLJAČ: Srđan Lalić, sa osmehom na licu, BRUTALNO SEKAO GLAVE ŽRTAVA!

Srđan Lalić (36), koji pozira pored iskasapljene i krvave žrtve, navodno je kompjuterski stručnjak, a bio je zadužen za nabavljanje i održavanje telefona sa aplikacijom Skaj, preko kojih su članovi klana razmenjivali jezive slike, otkriva Kurir

Srđan Lalić (36), pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je na jednoj od najjezivijih fotografija koje su načinili pripadnici klana tokom brutalnih mučenja žrtava, navodno je bio IT stručnjak pre nego što je postao Belivukov vojnik!

Imao svoje zadatke Kako mediji saznaju, Lalić se dovodi u vezu sa najmanje tri surove likvidacije. Na fotografiji koja je u nedelju prikazana na TV Pink vide se on i Belivuk kako sa širokim osmehom i crnim hirurškim rukavicama poziraju pred još uvek živog, ali vezanog i mučenog mladića, kog su kasnije ubili.

- Lalić je uhapšen 4. februara. U početku se sumnjalo da je njegova uloga bila samo da obezbeđuje telefone sa aplikacijom Skaj za šifrovanu komunikaciju, registruje hosting i pere novac, jer je trgovao bitkoinima. Međutim, istražitelji su ostali šokirani kada su shvatili da stručnjak za kompjutere sa zadovoljstvom drži glavu izmučene žrtve - otkriva naš izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, Lalić je posle hapšenja izjavio da je po zanimanju IT inženjer i da je završio privatni fakultet. Nije iznosio odbranu, ali je rekao da mesečno od bitkoina zarađuje oko 1.300 evra i da nema nikakve veze sa zločinima.

Prema njegovim rečima, iako je pokušao da se predstavi kao stručnjak za kompjutere, posle prikupljanja brojnih dokaza, Lalić se dovodi u vezu sa surovim ubistvima Aleksandra Gligorijevića, Lazara Vukićevića i Milana Ljepoje. Sva trojica, podsetimo, nestala su, a poslednji put su živi viđeni u kući u Ritopeku. U vikendici koju su, kako se sumnja, pripadnici Belivukove grupe koristili za mučenja, a potom i likvidacije otetih, nastale su i fotografije na kojima Lalić i Belivuk poziraju uz muškarca koji je očigledno prethodno zverski maltretiran.

- Ovo su Belivuk i Lalić, ovaj čovek je još živ, ali zaklaće ga, neće ostati živ - rekao je ministar Aleksandar Vulin, dok je u emisiji „Hit tvit“ opisivao monstruoznu fotografiju.

Na ostalim slikama pronađenim u telefonima osumnjičenih, a koje su oni razmenjivali putem aplikacije Skaj, vide se odsečene glave i stopala, noževi zabodeni u leđa žrtve.

Velji Nevolji Dijana Hrkalović blizu srca Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, kako se vidi na jednoj od fotografija na kojoj je zagrljen sa Markom Miljkovićem, na grudima blizu srca ima tetovažu Nike, grčke boginje pobede. Slika je nastala u vreme dok je bio na slobodi i dok je, kako se sumnja, bio u bliskim odnosima sa nekadašnjom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović, koja je u to vreme promenila ime u Nika Rina, što se tumačilo kao „boginja mafije“. Uz tetovažu Nike, Belivuk je na grudima istetovirao i Pabla Eskobara i Gavrila Principa, po kojem je njegova kriminalna grupa dobila ime Principi.

- Ako neko uzme za ime boginju sa tetovaže vođe kriminalnog klana, onda to jasno govori o bliskosti te dve osobe i da je njihova veza bila mnogo jača nego što se može zamisliti. Interesantno je da je on kao muškarac tetovirao boginju, iako muškarci veoma retko tetoviraju ženske simbole, što je takođe jedna od poruka njegove direktne povezanosti sa bivšom državnom sekretarkom, čime je jasno želeo da pošalje poruku protivnicima koliko je on moćan i jak, ali i ko je uz njega - objasnio je Božidar Spasić, bivši operativac DB.

Oni su životinje, nema gore od ovoga Božidar Spasić, bivši operativac DB, kaže za Kurir da su jezive fotografije, prikazane u nedelju na TV Pink, delo monstruma i psihopata koji su mislili da su nedodirljivi. - Životinje! To je reč kojom se mogu opisati ovi monstrumi koji su u stanju nekog da otmu, muče i da ga seckaju na komadiće. To nisu ljudska bića. Oni se sa osmehom slikaju s žrtvom koja je izmučena, unakažena i ubijena. Nema gore od toga. Zar to treba da bude neki pehar koji su osvojili, sramota! - kaže Spasić: - Svi oni u sebi očigledno poseduju dvostruku ličnost. Spremi su da pre podne uživaju sa porodicom i bubu nežni i divni, a posle podne se pretvaraju u zveri koje hladnokrvno ubijaju. On dodaje da su Belivuk i ekipa u trenutku kada su fotografije nastale mislili da su nedodirljivi. - Mislili su da su moćni. Da im niko ništa ne može i upravo zbog toga su i nastale slike kojima se hvale. Tada su želeli da pokažu da nema jačih, ali vidite da su sami sebi ovim dokazima skočili u stomak - rekao je Spasić.

„Roleks“ i brojač para

- Fotografije nisu jedini dokazi koji su prikupljeni u istrazi. Dokaza ima mnogo i optužnica će uskoro biti podignuta. Upravo su slike koje su Belivukovi vojnici razmenjivali među sobom dokaz surovosti koji su sami obezbedili istražiteljima - kaže izvor.

Izvor Kurira otkriva da je Lalić uhapšen u malom stanu u prigradskom naselju, ali da su tokom pretresa kod njega nađeni „roleks“ sat, brojač novca i GPS uređaj za praćenje, kao i telefoni i računari.

Aleksandar Vučić

Zašto traže da se ništa od toga ne vidi?

O slikama zločina klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i napadima zbog njihovog javnog prikazivanja predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je rekao „da će o tome narednih dana“.

- Zašto oni traže da se ništa od toga ne vidi? Da bi mogli da ih koriste kao političko krilo. Bez obzira na to što su klali ljude, stavljali ih u kese, pa se i šalili na taj račun. Koga su oni to uhapsili? Ubicu Ćuruvije, Pantića, Šarića, zemunski klan? Tek kad su ubili premijera. Mi sedam meseci nemamo mafijaško ubistvo u Srbiji - rekao je Vučić.

Ministar navijačima

Ovi zaklani su vaši prijatelji

Ministar policije Aleksandar Vulin, gostujući u „Hit tvitu“, pojasnio je da su žrtve na slikama navijači Partizana, a da su ih brutalno mučili i klali ljudi koji za sebe isto tako tvrde da su navijači Partizana.

- Ovi zaklani su vaši prijatelji. Svako od vas koji je bio u vezi sa tim ubicama slučajno je živ. Od monstruma pravite heroje, a vi ste mogli da budete u mašini za mlevenje mesa - obratio se ministar navijačima Partizana.

Aleksandar Vulin

Pokazali smo ko su ubice

Aleksandar Vulin oglasio se juče povodom napada jednog dela javnosti na predsednika Srbije i njega zbog prikazanih slika koje svedoče o zverstvima koje su počinili pripadnici klana Belivuk-Miljković:

- Već mesecima se u Ðilasovim i luksemburškim medijima vodi kampanja kako su Belivuk i Miljković nevini u zatvoru, kako im je sve smešteno i kako je njihovo hapšenje politički progon navijača Partizana. Mesecima se priprema javnost da su članovi klana nevini i da će njihove izjave biti istinite u svemu što budu rekli o Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici ili meni. Sada, kada smo pokazali da su ubice, a oni koji ih podržavaju ljudi bez savesti kojima nije teško da njihove laži koriste u obračunu sa Vučićem, sada kada je jasno kakvo smo zlo zaustavili, ne treba da se priča o tome, već da se pravdamo kako smo se usudili da pokažemo Srbiji istinu.

Autor: