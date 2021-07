'PAZI DA NE PRIPUCA'! Cela Srbija zna za ČUVENU fotografiju Voždovčana pred poršeom na Zvezdari, a OVO je sve iznenadilo! (VIDEO)

Legendaru scenu iz kultnog filma o kriminalu u Srbiji "VIdimo se u čitulji" prati mnogo kontroverzi.

Naime, kada se članovi voždovačke ekipe snimaju ispred poršea koji je vozio njihov ljuti protivnik sa Zvezdare, Sredoje Šljukić Šljuka, to je tada je to bio šok za celu Srbiju.

Voždovčani su se brzo pojavili ispred Šljukine limuzine, ali im nije bilo svejedno. Na snimku se jasno čuje kako neko od njih kaže:

"Pazi p**** da ne zapuca!", čuje se u jednom trenutku, a onda Voždovčani, vidno uznemireni, odlaze brzo kao što su i došli.

Ovaj čin "hrabrosti", videli su svi. Ipak, kakva je bila reakcija Sredoja Šljukića Šljuke, ostalo je dugo tajna.

Kakva je bila Šljukina reakcija postalo je poznato tek kada je progovorio Saša Đurović..

"Ne znam kakva je hrabrost bila potrebna za to da se slikaš pored nečijih kola. Šljuku to nije tangiralo, da je hteo mogao je i on da ode i da se slika u Braće Jerković. Šljuka je bio mnogo lukav i oprezan. Sećam se kad sam ga video u Bulevaru revolucije (sadašnji Bulevar kralja Aleksandra) u podne, stoji na ulici, a a ispod jakne mu viri cev od 20-30 cenimetara od nekog heklera. Rekoh "Šljukiću ili spusti jaknu ili podigni pušku".

Kaže on: "Pa batice, fora je da se vidi!"

On je tako slao poruke da se ne boji i da bi njega trebalo da se boje. Ja sam se sklanjao od tih stvari. Desila se jedna ružna i tužna situacija kada je stradala nedužna devojka, kad je jedan momak zapucao na Šljuku. Baneta Grebenarevića nisam upoznao, znao sam ga samo ovako, iz viđenja, jer se družio sa Isailovićem, koji je bio dobar sa Šljukom. Ne. Ne znam šta je bio uzrok sukioba Baneta i Šljuke", ispričao je Saša Đurović.

Ali, krvave devedesete nisu poštedele skoro nikoga od aktera ovih priča. Većina Voždovčana je pobijeno, a njihov vođa, Goran Vuković Majmun, preživeo je pet atentata, među kojima i napad zoljom.

Ipak, glave su mu došli 12. decembra 1994. godine ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u samom centru Beograda. Kada je ulazio u svoj BMW, kada su mu prišla trojica napadača. U Vukovića je ispaljeno 25 metaka.

Sredoje Šljukić Šljuka likvidiran je zajedno sa svojim bratom od strica Zoranom 30. septembra 2002. godine, na mostu Gazela, u blizini Sava centra. Njega su likvidirali pripadnici Zemunskog klana.