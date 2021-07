'MAMA, VIDI, KOLJEMO TI SINA!' Novi užasni detalji o zločinima grupe Velje Nevolje! Mnogima je pozlilo nakon ovoga! (UZNEMIRUJUĆE)

Veljko Belivuk, Srđan Lalić i Marko Miljković Mesar sa saučesnicima zverski mučili žrtve i sve snimali i fotografisali. Na jednom od snimaka čuje se kako vezanoj i pretučenoj žrtvi uz cerekanje govore: 'Sad ćemo da te koljemo, sve da snimimo i pošaljemo ti mami! Mama, vidi, koljemo ti sina!' Neke od žrtava, pre likvidacije, silovali sekirom, drškom metle i šipkom.

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko Miljković Mesar, Srđan Lalić i ostali pripadnici pohapšenog mafijaškog klana zverski su mučili i ubijali svoje žrtve i sve to uredno snimali i fotografisali!

Policijska istraga došla je do novih, više nego šokantnih detalja monstruoznih zločina. Tužilaštvu su, kako saznajemo, predate brojne fotografije i snimci stravičnog mučenja i ubistava koje su počinili Belivuk, Lalić, Miljković i drugi.

Na jednom od snimaka, prenose naši odlično obavešteni izvori, čuje se kako Belivuk i njegovi ljudi vezanoj i pretučenoj žrtvi, uz cerekanje, doslovce govore: 'Sad ćemo da te koljemo, sve lepo da snimimo i pošaljemo ti mami! Mama, vidi, koljemo ti sina!'

Da stvar bude još strašnija, mafijaši su snimali i kako neke od svojih žrtava pre smaknuća siluju sekirom, drškom metle i šipkom!?!

Izvori, upućeni u sve detalje istrage, tvrde da su fotografije objavljene u medijima samo mali delić onoga što su Belivuk i mafijaši radili.

Ono što je ministar Vulin objavio na TV Pink, dakle fotografije na kojima se vide Belivuk i Lalić kako se uz osmeh spremaju da zakolju žrtvu, zatim obezglavljena i osakaćena tela, to je samo deo, i to jako mali deo, onoga što su oni radili, a o čemu policija sada ima neoborive, materijalne dokaze. Policija je do sada sakupila fotografije i snimke koji direktno dokazuju mučenja, sakaćenja i ubistva više od deset ljudi. U ovom trenutku istražitelji poseduju više od sto fotografija i na desetine snimaka na kojima se jasno vidi da su ove zveri bukvalno uživale u mučenju i ubijanju ljudi - prenosi izvor Informera, dodajući da jedan snimak posebno svedoči o izrazito bolesnim umovima:

Na jednom od snimaka jasno se čuje kako oni vezanoj i pretučenoj žrtvi doslovce govore: 'Sad ćemo da te koljemo, sve da snimimo i pošaljemo ti mami! Mama, vidi, koljemo ti sina!' Na drugim video-zapisima vidi se i kako svoje žrtve siluju sekirom, drškom metle i šipkom! Verujte, to je toliko grozomorno da je čak nekim od najiskusnijih inspektora, ljudima koji su svašta preturili preko glave i svašta videli i doživeli, istog momenta pozlilo...

Spasić: Mafija je besna! Bivši operativac DB Božidar Spasić kaže da su Belivukovi ljudi besni zbog hapšenja svog šefa i da zato smišljaju sinhronizovane i organizovane akcije. - Nije čudo onda to što se pre neki u Novom Sadu na stadionu skandiralo protiv Vučića. To je sve posledica borbe države protiv kriminala. Treba očekivati da će takvih uvreda biti još više, čak i uz podršku nekih medija i nižih činovnika iz stranih ambasada - upozorava Spasić.

Ministar policije Aleksandar Vulin, komentarišući ove fotografije i snimke, kaže da su ovo 'ubice i ološ kakav ne zaslužuje da nikada izađe na slobodu'.

Trudili smo se da pokažemo što manje. Nažalost, ima mnogo više od ovoga što je u javnost do sada izašlo. Sve ovo što vidite govori ko su ovi ljudi. Dugo je i predugo taj klan trajao, ali sada su u zatvorima, gde im je mesto, i neće izaći do kraja svog života. To su zaslužili! - kategoričan je Vulin, koji poručuje da sa mafijašima nema i ne može biti nikakve nagodbe.

- Nama stižu pretnje i mi znamo da će oni učiniti sve da bi izbegli kaznu, ali nema trgovine! Znam da će na Vučića krenuti preko porodice, da će izmišljati laži o njegovoj deci... Biće raznih napada, ali država je spremna - ističe Vulin.

Ne može protiv države

Komentarišući sve ovo, politikolog Jelena Vukoičić kaže da su uhapšeni kriminalci imali velike ambicije i da je iza njih stajao neko ko im je omogućavao da rade ovakve stvari.

- Svaki kriminalac želi dobre političke veze jer mu je cilj da njegovi ilegalni poslovi cvetaju. To je bio i cilj Veljka Belivuka. Međutim, on to nije mogao u državi na čijem je čelu Vučić. Ovo je bila najveća kriminalna hobotnica u Srbiji, počev od enormne brutalnosti do organizacije, logistike i veza koje je klan imao u državi. Jako je bitno da se država do kraja obračuna sa njima - zaključuje Vukoičićeva.