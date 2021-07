NIŠLIJA UBIJEN, BRAT SARADNIKA LUKE BOJOVIĆA TEŠKO RANJEN: Ubica uleteo u piceriju punu ljudi i pucao u Nišliju i Jovana Đurovića!

Sud je izrekao presudu od 24 godine Šerifu A., koji je navodno isplaio hice, dok su na po 18 godina osuđeni njegovi pomagači.

Sud u Amsterdamu osudio je Šerifa A. (42) na 24 godine zatvora zbo toga što je 23. oktobra 2019. ubio Nišliju Gorana Savića, inače vlasnika picerije u tom gradu i teško ranio Jovana Đurovića, rođenog brata pokojnog Luke Đurovića koji je važio za jednog od najbližih saradnika Luke Bojovića.

Njegovi saučensici, Denzel V. (23) i Crnogorac Dejan D. (30), osuđeni su na po 18 godina zatvora, preneo je holandski "crimesite.nl".

- Ubistvo ugostitelja, Srbina Gorana Savića, koji je upucan u svojoj piceriji, bila je greška. Prava meta je bio Jovan Đurović, koji je u vatrenom obračunu teško povređen. Savić je upucan u vrat, kada je Đuroviću koji je bio stalni gost u lokalu, priskočio u pomoć - prenosi ovaj portal, navodeći da je obračun bio nastavak rata klanova.

Navodno Jovan Đurović, koji je do sada više puta bio meta napada, preuzeo je rukovođenje kriminalnom grupo posle pogibije brata. Sumnja se da je likvidacija u Amsterdamu bila plaćena, ali sud to nije utvrdio.

Šerif A., koji je osuđen kao ubica, podsetimo, uhapšen je 18 minuta posle pucnjave u centru Amsterdama. Kako su preneli mediji, bio je u istoj odeći u kojoj su ga snimile sigurnosne kamere, a na kaputu Jovana Đurovića, navodno je pronađen njegov DNK.

Odbrana

Nisam ja, vrištim svaku noć

Šerif A., od prvog dana je tvrdio je da on nije ubica. Molio je sud da ga pusti iz pritvora, tvrdeći da ima noćne more svakoga dana. - Dao sam auto čoveku koji mi je rekao da mora da vozi ženu kod lekara. Ali on je uzeo moju odeću iz kola i obukao se da izgleda kao ja. Namera mu je bila da mene optuže za ovo. Tražim da mi sud ukine pritvor. U zatvoru mi je loše. Imam noćne more, noću vrištim. Plašim se da će me neko ubiti jer očito je da je Đurović trebalo da bude likvidiran zbog sukoba u balkanskom podzemlju, a sada sam ja doveden u vezu s pokušajem njegovog ubistva - izneo je on neverovatnu odbranu.

U obrazloženju odluke, kako prenose mediji, sud je naveo da osuđeni nisu pokazali "nikakvo poštovanje prema ljudskim životima, pucali su u sred dana, u prepunoj piceriji, na prometnoj lokaciji u Amsterdamu, na kojoj je bilo puno prolaznika".

Inače, Jovan Đurović je do sada izbegao likvidaciju najmanje četiri puta do sada. Prvi put kada je grob njegovog brata koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći dignut u vazduh 2016. Nezvanične informacije iz istrage, ukazivale su na to da je eksploziv bio aktiviran daljinski i da je meta bio Jovan Đurović, za kog se očekivalo da će grob brata posetiti na Zadušnice.

Godinu dana kasnije, u Baru 2017. on je sedeo sa prijateljem kada je na njih zapucano iz kola u pokretu. Đurovićev prijatelj je ranjen, a on je prošao nepovređen. Naredne godine, na jednoj od najprometnijih ulica u Baru pronađen je ekploziv, koji je kako je navodno utvrđeno, otpao sa njegovog automobila i na sreću nije eksplodirao.

