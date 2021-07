GENIJALNA IDEJA FBI I SRPSKE POLICIJE: Mesecima vodili FILMSKU TAJNU AKCIJU protiv Belivuka! Evo kako su otkrivene jezive fotografije i snimci žrtava

Srpska policija tesno je sarađivala sa FBI kako bi došla do dokaza protiv Veljka Belivuka i njegove grupe.

Najveći broj jezivih fotografija i snimaka mučenja i ubistava muškaraca iz kriptovanih telefona pripadnika klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, u neverovatnoj i gotovo filmskoj tajnoj akciji, srpske službe došle su u saradnji sa agentima FBI. Prerada podataka i pronađenih informacija u telefonima kriminalaca širom Evrope još je u toku, te nije isključeno da će ovakvih dokaza protiv ovog klana biti još.

Kada su u februaru uhapšeni pripadnici najopasnijeg klana u Srbiji zaplenjeni su im kriptovani telefoni sa aplikacijom "Skaj", koja je do tada bila omiljena, kako među kriminalcima na našim prostorima, tako i među pripadnicima kriminalnih bandi širom sveta, jer obezbeđuje, ili se tako barem mislilo, potpuno zaštićenu komunikaciju i razmenu informacija i multimedijalnog sadržaja.

U to vreme, srpske službe su već nekoliko meseci sarađivale sa kolegama iz FBI u neverovatnoj akciji čije je kodno ime "Trojanski štit", a koja je rezultirala hapšenjem više od 800 kriminalaca na različitim krajeva sveta, piše "Blic". Stručnjaci su u okviru te akcije uspeli da "upadnu" u ovu šifrovanu aplikaciju, nakon čega je došlo i do njenog pada.

Kada se to desilo kriminalci su bili zabrinuti za bezbednost međusobne razmene podataka, koja bi ostala nedostupna policiji, pa su brže-bolje morali da pronađu novi kanal putem kojeg će moći bezbedno da razmenjuju informacije. Tako je FBI strateški podvalio kriminalcima svoju aplikaciju "ANOM", na koju su oni masovno prešli.

Do tog prelaska došlo je upravo uz pomoć kontakata u podzemlju, jer je predstavljana kao aplikacija koju su kriminalci napravili za svoje potrebe. Vest o njoj brzo se proširila u njihovim krugovima, pa je tako stigla i do srpskih klanova. Pomoću aplikacije je nesmetano praćena čitava razmena podataka, koja im je omogućila da otkriju sa kim su sve povezani članovi bandi, kakva je organizacija unutar njih, ali i da dođu do brojnih dokaza samih zločina.

Takav je bio slučaj i sa Belivukovim klanom čiji su članovi takođe komunicirali putem nje. Tako su, prema tvrdnjama institucija, srpske službe došle do više desetina fotografija iz njihovih telefona na kojima se vide brutalne scene mučenja žrtava, odsecanja glava, njihovih odsečenih ekstremiteta.

Prema podacima koji su izneti o broju poruka do kojih se došlo pomenutom akcijom, pa i ako je sudeći po fotografijama koje su u dva navrata prikazivane javnosti, moglo bi se naslutiti da je ovo tek početak i da će drugi dokazi tek biti obelodanjeni.