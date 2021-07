BRANILI SE ĆUTANJEM: Predložen pritvor osumnjičenima za silovanje DEVOJKE (18) U NIŠU

Više javno tužilaštvo u Nišu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv M. C. (21), S. C. (22), V. J. (24) i M. C. (21), zbog sumnje da su u sredu, na proslavi rođendana u okolini grada, silovali devojku (18), koja je nedavno doputovala iz Amerike.