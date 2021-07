DRAMA U SELU KOD LESKOVCA: Majku (23) ujela zmija, dok je SPAVALA SA BEBOM!

Dvadesettrogodišnju T. S. iz sela Draškovac kod Leskovca, juče je oko 8 sati ujutru, dok je spavala sa bebom u spavaćoj sobi ujeo smuk, koji se uvukao ispod kreveta.

- Beba je spavala sa mnom na krevetu, bolje mene što je ujela nego nju, a u kući su bile moje dve ćerke od 4 i 6 godina. Verovatno je ušla kroz stepenice, jer u toj spavaćoj sobi nemam direktno prozor koji je bio otvoren, tako da je sigurno ušla kroz ulazna vrata. Niko je nije primetio, ali je sigurno da je duže bila tu, pošto sam ja već nedelju dana čula neko lupkanje i šuškanje po sobi, ali nisam pretpostavila da je zmija u pitanju. To mi ni na kraj pameti nije bilo - priča ova mlada mama koja je i dalje vidno potrešena i uplašena.

Ujed je primetila kada je počela da je boli i da joj otiče ruka, odmah je obavestila “Zoo planetu” i Hitnu pomoć, koji su uhvatili zmiju i odveli je, a leskovačka Hitna joj je pružila pomoć na licu mesta.

- Došla je Hitna pomoć iz Leskovca, isprali ranu i hteli su da me vode odmah na Infektivnu, ali ja nisam bila tada u mogućnosti jer nisam imala decu gde da ostavim, pa kad su došli moji s posla, odveli su me u Doljevac, a zatim za Niš, dali su mi infuzije, injekcije i tetanus. Sinoć sam do 23.30 sati bila na Infektivnoj klinici - dodaje žena.

Deca još ne smeju da uđu u sobu

Ona je ovim putem želela da svima ispriča šta joj se dogodilo, kako bi apelovala na sve da gledaju i proveravaju svoje kuće jer je ovo velika trauma i za nju i za decu, koja još uvek ne smeju da uđu u sobu iako im stalno govori da zmija više nije tu.

U Srbiji postoji deset vrsta zmija, od kojih su tri otrovnice, a ostale iz porodice smukova.