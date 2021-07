Kriminalna organizacija Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja imala je podmukao modus operandi kad god bi im se neko zamerio - žrtvu bi preko prijatelja mamili na sastanak, a onda bi je sproveli na tajnu lokaciju gde bi joj se izgubio svaki trag.

Čak 13 muškaraca nestalo je prošle godine bez traga u Beogradu, a iza svih tih nestanaka stoji ekipa Velje Nevolje. Nažalost, svi nestali nisu više među živima i ubijeni su na najmonstruoznije načine. Svirepa Veljina kriminalna grupa do žrtava je dolazila svaki put na isti način!

Ugovaranje sastanka preko "prijatelja"

Kad god bi Belivukova ekipa ušla u sukob sa nekim i odlučila da je vreme da "bude smaknut", to je radila na isti način. Prvi korak uvek je bio namamiti žrtvu da krene na sastanak i da za to nikome ne kaže. Da bi ovo najlakše sproveli u delo, a da žrtva ne prijavi policiji ili povede pomoć, do svoje mete uvek su dolazili preko prijatelja. Neko iz Belivukove ekipe ko poznaje žrtvu pozvao bi tu osobu na tajni, "vrlo važan" sastanak. Smernice su bile iste: "mobilni telefon ostavi kod kuće da nas ne bi presluškivali, dođi taksijem na dogovorenu lokaciju"... Kao jedna od šifri za sastanak bila je "idem da pogledam (ili kupim) auto". Nekoliko porodica nestalih mladića ispričale su policiji da su pre nestanka telefon ostavili kod kuće i rekli da idu s prijateljem da pogledaju kola. S tih sastanaka nikada se nisu vratili...

Milan Ljepoja je supruzi rekao istu šifru, seo u taksi, ostavio privatni telefon kod kuće, a sa sobom je poneo samo takozvanu specijalu, mobilni uređaj za komunikaciju sa malim brojem ljudi. Nekoliko sati kasnije telefon koji je imao sa sobom postao je nedostupan.

Porodica i prijatelji su slično opisali i nestanak Jova Kecmana, beogradskog fitnes trenera. I Kecman je kao i Ljepoja mobilni telefon ostavio kod kuće, po uputstvu organizatora sastanka, kako ne bi mogao biti lociran preko bazne stanice.

Mesto sastanka

Na mesto sastanka žrtva je uglavnom dolazila taksijem, i uglavnom su to bile lokacije poput Banovog Brda i Novog Beograda, parkinzi gde je neko od članova Belivukove ekipe dolazio drugim vozilom po žrtvu. Žrtva bi, ne sluteći ništa, ulazila u vozilo i odlazila na tajnu lokaciju gde "mogu da popričaju na miru". Neki su, poput Milana Ljepoje sami, svojim kolima dolazili do kuće u Ritopeku opasane visokim zidinama na sastanak, ne sluteći da iz ove kuće živi neće izaći...

Kuća strave iz koje žrtve ne izlaze

Upravo u kuću u Ritopeku Belivuk je dovodio skoro sve svoje žrtve. Na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera vidi se kako Ljepoja dolazi sa jedinim Belivukovim saradnikom, ulazi u kuću i iz nje više ne izlazi.

Jedna od lokacija na koju su odvođene žrtve je i kuća u Banatskom Brestovcu u kojoj je Belivuk imao i improvizovano strelište gde je sa saradnicima vežbao pucanje.

Belivuk je pažljivo birao skrivene lokacije na obodima grada za najmonstruoznije zločine - vikendice okružene njivama i šumom, kuće opasane visokim zidinama, uvek u blizini reke...

Podsetimo, večeras od 21 sat na TV Pink predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovaraće na sve napade i optužbe, a biće prikazani i dosad neviđeni snimci i materijali koji govore o brutalnosti kriminalne grupe Veljko Belivuk - Marko Miljković.