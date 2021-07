"Pazi, kakav sam ja kralj. Ubio sam dva kuma", govorio je Mesar.

Marko Miljković, zvani Mare i Mesar, kako se osnovano sumnja, ubio je dva svoja kuma i o tome se javno hvalio.

Njemu se sudilo za smrt kuma Vlastimira Miloševića, brutalno ubijenog na tramvajskim šinama u širem centru Beograda, ali, kako "Novosti" saznaju, prema svim prikupljenim operativnim saznanjima, on stoji i iza nestanka, i po svemu sudeći likvidacije, Mirka Kojića Koje, kome je, takođe kum!

O ovome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada je javnosti obelodanio da Miljković za sebe govori: "Pazi, kakav sam ja kralj. Ubio sam dva kuma"!

- Kojić je, inače, prema operativnim informacijama prva žrtva, posle Miloševića, ove kriminalne grupe, koju predvode Veljko Belivuk i Miljković - ističe izvor "Novosti", blizak istrazi. - NJih trojica su bila na optužnici i sudilo im se za ubistvo Miloševića.

Tokom sudskog postupka, jedini na slobodi je bio Kojić, koji je bio u bekstvu.

Šta se dogodilo, potom, i kako je Kojić od saučesnika postao pretnja koju su uklonili, niko sa sigurnošću ne može da kaže. On je znatno stariji od Belivuka i Miljkovića (u trenutku nestanka imao je oko 45 godina), a jedno vreme zidao je zgrade na Zvezdari. Postoji indicija da mu ova dovjica nisu u potpunosti verovala, a sa druge strane su "bacili oko" na njegov građevinski biznis.

Snimak brutalne likvidacije karatiste Miloševića, koje je u javnosti poznatije kao "ubistvo na šinama", prikazan je ekskluzivno u subotu uveče na TV Pink. Oni koji poznaju vođe ove kriminalne bande ističu, a to su i neka veštačenja pokazala, da Miloševića ubija kum Miljković, a da su mu u tome pomagali Belivuk i nestali Kojić.

- Ovaj mladić (Milošević prim. aut.) nema veze sa sukobom "škaljarskog" i "kavačkog klana" - rekao je predsednik Srbije

- Ovaj čovek je bio uzoran, karatista. Ubijen je jer je bio fizički jak i radio je kao pravo obezbeđenje na splavovima. Smetao im je jer nisu mogli da prodaju drogu. On to nije dozvoljavao.

Posle zločina, policija je uhapsila Belivuka i Miljkovića, ali su oni tokom sudskog postupka oslobođeni. Ključni dokazi, poput DNK, kontaminirani su u policiji. Sumnja se da je to urađeno namerno. Belivukov telefon se, takođe, volšebno izgubio negde po policijskim kancelarijama.

Kada je predsednik Vučić, tada, izrazio sumnju u to kako je moglo da dođe do kontaminacije bioloških tragova uzetih sa mesta ubistva, počinje i njegovo nezakonito prisluškivanje.

Ali, i njegovog brata Andreja, sina Danila, oca Anđelka... Tako su se muški i punoletni članovi predsednikove porodice, sa njim, našli pod merama ilegalnog tajnog nadzora koje su organizovale određene strukture u MUP Srbije.

Tog trenutka zapravo kreće i uspon Belivukove i Miljkovićeve kriminalne grupe, a pod svoju "šapu" stavlja ih Radoje Zvicer, za koga se sumnja da je vođa "kavačkog klana".

Istovremeno, održavaju i tesne veze sa Drakom Elezom, koji, kao i oni, ima zaštitnike u srpskoj policiji.

Ipak, u Upravi kriminalističke policije (UKP) MUP Srbije formira se Radna grupa, čiji je cilj da prati aktivnosti oba klana, "škaljarskog" i "kavačkog", kako bi se sprečile likvidacije na teritoriji Srbije.

- Radna grupa "Mangus" je služila za praćenje oba ova klana - istakao je Vučić. - Dogodilo se, međutim, da je nekoliko lica iz samo jednog klana ubijeno. Prelomni trenutak bila je upravo 2018, kada Belivuk i Miljković izlaze iz zatvora i počinju da se svete.

Novi zamajac u krvavom razračunavanju je pokušaj ubistva Radoja Zvicera krajem maja 2020. godine u Kijevu. Posle toga dolazi do krvave osvete na Krfu, kada su ubijeni Baranin Alan Kožar i Užičanin Damir Hadžić, koji se dovode u vezu sa "škaljarcima", pa čak i sa likvidacijom visokopozicioniranog "kavčanina" Davorina Baltića u centru Beograda (januara 2018. godine).

Posle dvostruke likvidacije na Krfu, 23. jula 2020, u Beogradu su počeli da "nestaju ljudi". I to već od avgusta. U ovom trenutku za smrt njih petorice osumnjičena je grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Reč je o Goranu Veličkoviću Goksiju, Zdravku Radojeviću, Milanu Ljepoji, Lazaru Vukićeviću i Aleksandru Gligorijeviću.

Javnost je, međutim, bila zgrožena prizorima njihovog mučenja i ubistava. Pripadnici grupe su sve to snimali i razmenjivali putem aplikacije "Skaj". Monstruozni momenti zabeleženi su na više stotina fotografija, počev od trenutaka dok su bili živi, do uklanjanja tela u mašini za mlevenje mesa. Sve to slali su nalogodavcima iz Crne Gore, pre svega Zviceru, ali i drugima, kao i konkurentskim grupama kao upozorenje.

Ko je Mile Kapetan?

Ono što je javnost saznala pre nekoliko dana je i da je u namamljivanju žrtava na klanje učestvovao jedan crnogorski državljanin, inače blizak "škaljarskom klanu". Reč je o Milanu R. iz Bara, poznatijem kao Mile Kapetan. On je, kako se sumnja, taj koji je poslednji put slao poruke Aleksandru Šarcu i Lazaru Vukićeviću, lažući ih da je "vepar uhvaćen" i da dođu "da ga muče", aludirajući na Veljka Belivuka.

Čak im je i poslata fotografija na kojoj je ovaj vezan. I dok se prvi nije "upecao", Vukićević je došao na "sastanak smrti". Ubijen je u Ritopeku, posle zverskog mučenja. Šarac je livkidiran hicima u glavu dve nedelje kasnije u Tržnom centru "Ušće".

Milan R. je prema operativnim podacima, sa S. L. iz Podgorice, odao lokaciju gde se kriju Alan Kožar i Damir Hadžić. Oni su posle toga ubijeni. I za Mileta Kapetana postoje saznanja da je ubijen u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja regiona. Iza njegove smrti stoje Radoje Zvicer i njegova ekipa.