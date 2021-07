MISTERIJA UKLETE PLAŽE U GRČKOJ! Srbin poginuo na istom mestu na kom je nestalo 10 LJUDI za mesec dana - Objašnjenja smrtonosna tajna!

Zlatko Belić (52) iz Gornjeg Milanovca utopio se pod jezivim okolnostima na "ukletoj plaži" u Sartiju na kojoj se samo tokom ovog meseca utopilo desetak ljudi.

Kako navode lokalni mediji, samo tokom prošlog vikenda na ovoj plaži, na kojoj je život izgubio tehnički direktor firme "Rudnik", udavile su se dve osobe. Zlatko se, iako je, kako su rekle njegove kolege, dobar plivač, utopio u plićaku! Sumnja se da su ga u vodu odvukle struje i veliki talasi.

Lokalnom stanovništvu, ova "ukleta plaža" je poznata fenomenu "Rip Current".

- Do 12 sati more je mirno i tada je moguće kupanje, ali samo u uglovima plaže, nikako na sredini, jer tu struja pravi udubljenja zbog kojih gubite tlo pod nogama - napisala je državljanka Srbije G. C. na Fejsbuku kao komentar na vest o pogibiji Belića.

Kako prepoznati fenomen "Rip current"

Lokalni mediji navode da je na gradskoj plaži u Sartiju jako važno biti pažljiv i prepoznati fenomen "Rip current". Kako objašnjavaju on izgleda tako što se u moru, gledano s kopna, pojavi "traka" usled uzburkanog mora.

"Ako čoveka na tom mestu povuče struja, vuče ga ka pučini, a ne u dubinu", navode lokalni mediji.

Kako objašnjavaju, ukoliko se nađete u ovoj situaciji, jako je važno ostati smiren, držati glavu iznad vode i nikako ne plivati ka obali.

"Ni profesionalni plivači se tada ne mogu izvući. Iako u tom trenutku to izgleda zastrašujuće neophodno je pustiti da te "voda nosi". U jednom momentu, struja će popustiti, plivač će biti izbačen u blizini obale i tada preostaje samo da pliva isključivo paralelno sa obalom, nikako ka njoj", navode lokalni mediji savete spasilaca iz Grčke.

Preporuka spasioca je da se obrati pažnja na crvenu zastavicu koja znači da se ne ulazi u more, zbog jačine struje i veličine talasa. Naročito je važno da se obrati pažnja ukoliko se na ovakvoj plaži nađete sa decom.

"Ovo upozorenje se ne odnosi samo na neiskusne, već i na one druge, iskusne plivače", navode grčki mediji.

- Upozorenje za sve. Na dvadesetak metara od obale postoje opasne struje koje vas vuku velikom brzinom od obale. Redovna scena sa kojom sam se susretala tokom letovanja je gde momci iz obližnjeg kafea trče do čamca kojim prilaze do izbezumljenih plivača i spasavaju ih... - navela je Sonja A, turistkinja koja se našla na "ukletoj plaži" u Grčkoj koja je progutala brojne živote.

Supruga poginulog Belića zanemela od šoka

Za suprugu i dete srpskog državljanina Zlatka Belića (53) koji se utopio na plaži u grčkom letovalištu Sarti organizovana je pomoć kako bi se vratili u Gornji Milanovac. Firma u kojoj je Zlatko radio kao tehnički direktor, "Rudnik i flotacija Rudnik", organizovala je njegovoj supruzi i detetu sve neophodno za njihov povratak u zemlju.

Građani su brzo reagovali, te je jedna žena objavila da traži nekog ko je od sugrađena na Sartiju ko bi mogao da pomogne ženi i detetu koji su ostali sami.

Objava je ubrzo podeljena i u drugim grupama, gde su se javili ljudi, koji žele na bilo koji način da pomognu, ali takođe ioni koji se nalaze na Sartiju i koji bi im se našli dok ne napuste Grčku.

Neki od njih napisali su da su stupili u kontakt sa bratom stradalog kako bi došli do informacija o ženi i detetu, kako bi što pre mogli da se organizuju.

- Zvanično je da se utopio, bio je plivač i zdrav čovek. Skoro je išao na lekarski pregled, mi godišnje imamo zdravstvene preglede i prošao je - ispričale su njegove kolege.

Kako navode poznanici porodice, nakon tragedije Zlatkova supruga je u veoma teškom stanju i ne može da se oporavi od šoka.

- Supruga je u potpunom šoku. Ne može da priča - kaže jedan od njih.