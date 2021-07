GODIŠNJICA UBISTVA ADVOKATA LUKE BOJOVIĆA! Poznato šta je zajedničko Miši Ognjanoviću i ostalim žrtvama klana Belivuk-Miljković

Pre tačno tri godine, ispred zgrade u kojoj je živeo na Novom Beogradu, pred sinom, sa sedam hitaca, ubijen je poznati beogradski advokat Dragoslav Miša Ognjanović.

Ni ubice niti nalogodavac do danas nisu poznati, ali je otkriveno da je advokat bio na merama i da su ga ljudi iz kriminalnog miljea praktično likvidirali pred očima policijske pratnje.

Predistražni postupak

- Do sada prikupljeni dokazi u predistražnom postupku ukazuju na to da je Ognjanovića glave koštalo to što je branio Luku Bojovića i pojedine pripadnike škaljarskog klana, pre svih Bojovićevog bliskog saradnika Filipa Koraća. Nesumnjivo je utvrđeno da je bio praćen nekoliko meseci pred zločin, kao i u vreme zločina, a postoje operativna saznanja da je njegovo nadgledanje naredila lično bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović - navodi se u istrazi.

Udovica - Počinjen je veliki greh Misica Sanja Papić, udovica ubijenog advokata, u martu je za Kurir govorila o zločinu. - Nadam se da će posle tri godine doći do nekog pomaka u istrazi. Nažalost, njega ništa ne može da vrati, zaista je počinjen veliki greh - rekla je ona tada.

Za tri godine saslušani su brojni svedoci, prikupljeni materijalni tragovi, pregledani predmeti koje je advokat radio i zna se ko je advokata pratio, a ko ispalio hice, ali dokazi još nisu dovoljno jaki da bi se stavile lisice na ruke.

Sumnjiva veza Dijane Hrkalović i Eleza

Dijana Hrkalović, podsetimo, dva puta je saslušavana u SBPOK vezano za zloupotrebe u MUP, ali je odbila da bude poligrafski testirana, uz obrazloženje da je popila lekove. - Istraga je išla u nekoliko pravaca, pokojni Strahinja Stojanović pominjao se kao osoba koja je pratila Ognjanovića, dok je Darko Elez, koji je nedavno uhapšen i izručen Bosni, dovođen u vezu sa zločinom kao nalogodavac, ali je sve zasad ostalo na nivou sumnje - kaže se i podseća da su Elez i Hrkalović navodno blisko sarađivali.

- Postoje ozbiljne indicije da iza zločina stoje saradnici kavačkog klana i da su u početku istragu sabotirali pojedinci iz policije, za koje se osnovano sumnja da su znali i naložili da pre likvidacije advokat bude praćen - otkrio je sagovornik Kurira. S druge strane, kako navodi, advokat je pre ubistva primetio da ga neko prati, o čemu je navodno govorio prijateljima. Navodno, rekao im je da sumnja da je Dijana Hrkalović naredila njegovo praćenje.

Prijateljica i koleginica

Advokat Jelena Stojić, koja je godinama sa Dragoslavom Ognjanovićem delila kancelariju, kaže za Kurir da i danas ne može da se pomiri sa smrću kolege i prijatelja, ali i da joj je neshvatljivo i bolno da ni nakon tri godine niko nije uhapšen.

- Veoma je bitno rešiti Mišino ubistvo, ne samo zato što njegovi najbliži zaslužuju odgovore nego i da se ovako nešto nikada više ne bi ponovilo - kaže Jelena Stojić. Kako dodaje, postoji nekoliko značajnih pitanja kada je reč o ubistvu njenog kolege:

- Da li je tačno da je pred smrt bio na merama prisluškivanja i praćenja, ako jeste, zbog čega? Kako je, ako je bio praćen, moglo da se dogodi njegovo ubistvo? Ako je ugledni advokat mogao biti ubijen ispred svog stana na oči onih koji su ga pratili, čemu mogu da se nadaju građani? Bez odgovora na ova pitanja dolazimo u situaciju da opravdano sumnjamo u institucije koje su naredile praćenje, te je rešavanje ovog ubistva bitno za nadležne organe i u smislu skidanja sumnje u zakonitost njihovog rada.

- Ognjanović je ubijen u razmaku od nekoliko meseci u odnosu na kuma i prijatelja Luke Bojovića Dragoslava Miloradovića. Miloradović je likvidiran u maju, zatim je u junu ubijen najbliži čovek Filipa Koraća Siniša Milić. Advokatovi prijatelji posvedočili su u istrazi da je Ognjanović tada shvatio da i njemu može da preti opasnost - otkriva se.

Belivukov neprijatelj

Navodi se da se pominjao i spisak za likvidaciju kavačkog klana, na kom je bilo i Ognjanovićevo ime.

- Zajedničko za sve tri žrtve je to što su bili ljudi bliski Filipu Koraću, koji važi za najbližeg saradnika Luke Bojovića, koji je u zatvoru u Španiji, i jednog od najvećih neprijatelja Veljka Belivuka i njegovog klana, ali i to što su u vreme likvidacija bili pod nadzorom policije. Postoje dokazi koji upućuju na to da su se odmetnuti delovi policije u to vreme praktično stavili u službu kavačkog klana i za njih pratili žrtve koje su potom likvidirane po istom receptu - objašnjava se.