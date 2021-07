DETALJNO OPISALI JEZIVE ZLOČINE! 'Nasmejani koljač' Srđan Lalić i Bojan Hrvatin PROPEVALI! Velji Nevolji i Miljkoviću ne gine doživotna!

Veljko Belivuk i Marko Miljković su definitivno gotovi! Njima ne gine doživotna robija i nema nikakve šanse da izbegnu najtežu kaznu.

Ovo kažu sagovornici Informera iz Tužilaštva koji naglašavaju da je slučaj 'čvrst kao stena', da je policija tokom istrage došla do neoborivih dokaza, a da je sve 'definitivno zakucano' iskazima dvojice članova klana koji su sve priznali, detaljno opisali strašne zločine i najverovatnije će, pre početka suđenja, dobiti status svedoka saradnika.

Optužili i sebe

Reč je, kako je potvrđeno, o Bojanu Hrvatinu, navijaču Rada koji je robijao zbog ubistva, a član Belivukovog klana je postao prošle godine krajem maja, neposredno pošto je izašao iz zatvora. Drugi, za sada još neformalni svedok saradnik jeste Srđan Lalić, poznat sa slike sa Belivukom na kojoj se jezivo smeši dok drži glavu jedne od žrtava.

Njih dvojica su, kako saznajemo, već dali detaljne iskaze u kojima su optužili čak i sami sebe. I Lalić i Hrvatin su opisali stravične zločine u kojima su i sami bili saučesnici.

- Utvrđeno je da ova dvojica lično nikoga nisu ubili, a pošto nisu bili ni šefovi organizovane kriminalne grupe, oni ispunjavaju zakonske uslove da dobiju povlašćeni status - kaže sagovornik Informera iz Tužilaštva, koji naglašava da ni njih dvojica neće proći nekažnjeno.

Hrvatin o uklanjanju tela: Zaseceš meso do koske i onda udariš sekirom!

Bojan Hrvatin je u svom iskazu detaljno opisao i kako su u bunkeru u Ritopeku tranžirali žrtve. - Prvo se zaseče meso do kostiju, a onda se lupi sekirom... Tako su se sekle ruke i noge na više delova. Glava se odvajala sekirom, skidala se kosa zajedno sa kožom, jer su dlake zaglavljivale mašinu za mlevenje... - ispričao je između ostalog Hrvatin, koji kaže da su 'najveći problem bili creva i utroba...'!?! - Za to smo posle smislili sistem kako da se sve povadi, a da se ne prospe i da ne smrdi... Kad se odseku ruke i noge, probuše se rupe gore iznad stomaka i polako se izvlači sve zajedno, da se ne bi prosulo, jer ako se to sve prospe, ta mokraća i izmet, to onda bude strašno - ispričao je ovaj član klana.