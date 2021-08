SATIMA SE IŽIVLJAVALI: Porodice žrtava klana Velje Nevolje jedva smogle snage da pogledaju fotografije na kojima njihove najmilije zverski muče!

U istrazi koja se vodi protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića poznatijeg kao Mare Mesar, do sada je ispitano na stotine svedoka, urađeno više od 300 veštačenja i na desetine uviđaja na više lokacija. Do sad je pronađeno najmanje 40 fotografija na kojima se vide kako su mučene, a potom svirepo ubijane i komadane žrtve ovog klana. I to je sve samo početak dokaza koje tužilaštvo ima protiv ove brutalne organizovane kriminalne grupe koja se tereti za pet teških ubistava, otmicu, silovanje, dilovanje droge i nedozvoljeno posedovanje ogromnog arsenala oružja.

Kako se saznaje, jezive fotografije na kojima se vidi kako su mučeni i ubijeni nekadašnji vođa Pink Pantera, Nišlija Milan Ljepoja, osuđivani navijač i nekadašnji Belivukov prijatelj Aleksandar Gligorijević Puki, navijači Goran Veličković Goksi, Lazar Vukićević i Zdravko Radojević, dostupne su advokatima i porodicama žrtava. Međutim pojedini članovi porodica odbili su da vide stravične fotografije i dokaze kasapljenja njihovih najbližih.

- Pojedini roditelji su hteli da vide samo fotografije dok su još bili živi. Nisu hteli da gledaju one nastale posle ubistva... - otkriva izvor.

Nad Vukićevićem se iživljavali satima

Do sada su u javnosti prikazane brojne slike na kojima se vidi da su pripadnici Belivukovog klana svoje žrtve ubijali noževima, sekirama ili davljenjem, a da su im potom delove tela sekli, a neretko se onda nad njima iživljavali. U javnosti nikada nisu prikazane fotografije tela brutalno ubijenog Lazara Vukićevića, za koje iz istrage, kažu da su najmonstruoznije od svih i da se klan nad njim iživljavao satima.

Podsetimo, kako je ranije otkriveno, Vukićević je u kuću u Ritopek namamljen lažnom fotografijom vezanog Belivuka i s porukom da "dođe da ubije vepra (nadimak za Nevolju)". Vukićević je na ovu poruku naseo, otišao na tajni sastanak u Ritopeku, međutim u sobi ga nije sačekao vezani Belivuk, već pripadnici klana spremni da ga ubiju.

Inače, Vukićević je takođe vodio poslove sa drogom, i jedno vreme je sarađivao sa Belivukom. Međutim, Vukićević je potom počeo da radi "na svoju ruku" i nekoliko puta nije poslao dogovorenu drogu Veljinom klanu. Zbog toga su ga pripadnici grupe više puta opominjali i upozoravali, međutim on je nastavio po starom i Belivuk, koji je u tom trenutku bio najmoćniji čovek srpskog podzemlja i nije mogao da podnese da mu neko prkosi, odlučio je da mu se za sve to osveti i skovao je jeziv plan.

Poruke i iživljavanje nad telima žrtava

Tela ubijenih klan je sekao u delove, odvajao glavu i udove, a potom ih fotogafisali u raznim pozama. Po telima su krvlju ili nožem urezivali pogrdne reči i psovke namenjene prijateljima ili saradnicima ubijenih, pa je tako na Goksijevom telu nožem bilo ispisano: "Koraću pi*ko". Da li je ta fotografija i poslata Filipu Koraću, inače bliskom saradniku vođe zemunskog klana Luki Bojoviću, ili je sve ostalo na nameri, za sada nije poznato.

Jezive fotografije ubijenih i mučenih, pripadnici klana slali su jedni drugima preko Skaja, ubeđeni da u ovu šifrovanu aplikaciju, koju koriste kriminalci širom sveta, ne može da "provali". Iznenađenje ih je sačekalo kada je otkriveno da je u toku protekle dve godine FBI sarađivao sa policijama i službama iz cele Evrope kako bi kriminalcima podmetnuli lažni Skaj i došao u posed svih njihovih poruka i prepiski. Isto se dogodilo i sa četovima i fotografijama koje su razmenjivali pripadnici Belivukovog klana.

Mislili su da će svi zauvek ćutati...

Veljko Belivuk, Marko Miljković i još 29 optuženih pripadnika klana suočeni su sa svim dokazima koje tužilaštvo ima protiv njih, međutim gotovo niko nije želeo da iznosi svoju odbranu. Mislili su da će ćutanjem moći da se zaštite, a da će pretnjama, koje su slali iza rešetaka svojim vojnicima na slobodi a oni ih sprovodili dalje, uspeti da uplaše sve koji znaju nešto o njihovim zločinima da ućute, međutim to im nije dugo potrajalo. Prve informacije o delovanjima klana, poslovima s drogom, oružjem, s kim sarađuju i kako izvršavjau zločine tužilaštvu su otkrili uhapšeni pripadnici klana u zamenu za status svedoka-saradnika.

Jedan od njih je optuženi Bojan Hrvatin, koji je priznao da je učestovovao u čak četiri likvidacije, ali je otkrio sve o zločinima, uigranoj "proceduri" posle njih i načinima uklanjanja tela žrtava, koji do sada nisu pronađeni i kako se veruje, nikad ni neće biti.

- Posle svakog ubistva u kući u Ritopeku mašina za mlevenje mesa, kao i prostorija - buner, detaljno su prani sonom kiselonom i varikinom. Tela smo se rešavali tako da prvo odsečemo glavu, a potom udove... Kosti se lome, i sve se to stavlja u korito, pa u mašinu za mlevenje. Sve samleveno ide u plastični, a potom platneni džak - opisao je Hrvatin jezive detalje.

On je potvrdio da tela žrtava nikada neće biti pronađena jer su ostaci bačeni u Dunav.

- Džakove smo nosili do Dunava. Uđe se u vodu do pojasa sa džakom, jednim po jednim, skalpelom se iseče dno džaka i sve se prospe u reku - priznao je i opisao Hrvatin, jedan od poslednjih uhapšenih pripadnika klana.

Brutalno ubistvo Milana Ljepoje

Milan Ljepoja, kako se sumnja, bio je poslednja žrtva klana pre hapšenja u februaru ove godine. On je namamljen da 8. decembra 2020. godine dođe na sastanak tako što su mu pripadnici grupe ponudili na prodaju blindirani auto. Ljepoja, kako se navodi, nije znao s kim ide na sastanak, a izabran je kao žrtva jer su Belivuk i Miljković sumnjali da je on organizovao pokušaj ubistva Radoja Zvicera, njihovog šefa i vođu kavačkog klana u Kijevu.

Hrvatin je rekao da je on bio poslat da ode i kupi kombinezone i jakne za Ritopek.

- Kada sam stigao u Ritopek, Ljepoja je već bio u bunkeru, vezan lisicama, s rukama iza leđa i vidnim povredama po licu i telu. Bunker je već bio obložen najlonima i po podu i po zidovima. Prvo smo ga davili kesom, posle smo uzeli žicu, obmotali mu oko vrata i zatezali je. Jedan na jednu, a drugi na drugu stranu. To smo radili Belivuk i ja. U jednom trenutku pustili smo žicu i Veljko je prišao i nožem presekao vrat Ljepoji - opisao je Hrvatin.

On je potom, koko prenosi Kurir, do detalja opisao kako su Belivuk, Marko Budimir i on, uništili telo i dokaze.

Procedura posle zločina

Svedok-saradnik je otkrio i da je klan imao procedure da se posle svakog zločina reše uniformi i jakni, koje su kupovali pred ubistva.

- Džakove, najlone, garderobu, noževe i sekire... Sve što je korićeno se spaljuje na pola puta od Dunava do kuće u Ritopeku. To se radi u rupama, da neko ne bi video vatru - opisao je on.

Spisak optuženih

Na optužnici je, u ovom trenutku, 31 ime. Okrivljeni su Veljko Belivuk (35), Marko Miljković (30), Miloš Budimir (36), Marko Budimir (32), Vladimir Grek (36), Milovan Tadić (33), Filip Ivanovski (29), Srđan Lalić (35), Boris Karapandžić (33), Nemanja Đurić (35), Vlado Draganić (46), Aleksandar Vučeljić (39), Dejan Tešić (38), Nikola Stefanović (33), Nemanja Lakićević (41), Nikola Spasojević (29), Željko Kodžić (41), Nebojša Janković (50), Vlado Georgijev (38), Slađana Sekulić (39), Vuk Vučinić (29), Marko Andrić, Bojan Hrvatin i Aleksandar Š. Svi su u pritvoru osim Vučinića, koji se brani sa slobode.

Pored njih, na optužnici su i kasnije uhapšeni Vojislav Đorđević (19), Slobodan Mitić (40), Aleksa Dunjić (24), Miloš Selak Lukić (21), Aleksa Stošić (22), Filip Ivanovski i Mijat S. (22). Oni se sumnjiče za otmicu i silovanje, koje su počinili po Belivukovom nalogu. Reč je o neposlušnom "vojniku" - I. S., koji je sada pod zaštitom policije i ima status oštećenog.

Šta se dešava nakon podizanja optužnice?

Podizanje optužnice protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i još 29 pripadnika te grupe zapravo znači da je optužnica predata Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu na razmatranje i donošenje odluke o potvrdjivanju.

Tek kada prođe zakonom propisanu proceduru, optužnica stupa na pravnu snagu i sud može da zakaže suđenje, a u izjavi za Tanjug predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović objašnjava tok ove procedure.

- Sud po prijemu optužnice najpre ispituje da li je ona propisno sastavljena, odnosno da li sadrži sve zakonom propisane elemente. Ova faza se naziva formalnim ispitivanjem optužnice - rekao je Stefanović.

Ako oceni da nije propisno sastavljena, sud optužnicu vraća tužilaštvu sa nalogom da u roku od tri dana otkloni uočeni nedostatak.

Kada sud ustanovi da je optužnica propisno sastavljena, ona se radi odgovora dostavlja braniocu i okrivljenom sa poukom da imaju pravo da daju odgovor na optužnicu.

Po isteku roka za odgovore, sud u roku od 15 dana pristupa preispitivanju optužnice u sadržinskom smislu, odnosno utvrdjuje da li na osnovu svih predloženih dokaza proizlazi opravdana sumnja da su optuženi izvršili krivična dela.

- "Ako tada sud ustanovi da je potrebno bolje razjašnjenje stanja stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice, naložiće da se istraga dopuni, u kom slucaju je tužilac dužan da u roku od tri dana donese naredbu o dopuni istrage", ukazao je predsednik UST.

Može se, kako je napomenuo, takođe desiti da sud utvrdi da se u spisima nalaze i neki dokazi pribavljeni mimo zakonske procedure, u kom slučaju te dokaze rešenjem izdvaja iz predmeta.

- Ako utvrdi da postoji opravdana sumnja da su optuženi izvršili krivična dela za koja se terete, sud će doneti rešenje o potvrđivanju optužnice i dostaviće ga okrivljenima i njihovim braniocima, koji imaju pravo da ulože žalbu na to rešenje u roku od tri dana od prijema rešenja. U ovom slučaju o žalbama će biti nadležan da odlučuje Apelacioni sud u Beogradu, koji prvostepeno rešenje može da potvrdi, ali može i da ga ukine i vrati predmet prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje - kaže on.

Stefanović takodje kaže da u optužnici može biti stavljen predlog da se prema okrivljenom odredi, produži ili ukine pritvor , o kom predlogu sud odlučuje u roku od 48 sati.

U ovom slučaju je stavljen predlog za produženje pritvora Belivuku i ostalima a odluka suda se očekuje u ponedeljak, jer im tada ističe pritvor.