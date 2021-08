ŠOK PRIZNANJE! Najpoznatiji estradni makro propevao u sudu: Podvodio sam devojke, zarađivale su 10.000 evra mesečno!

Mihajlo Maksimović i njegov brat Dušan Milenković, danas su na pripremnom ročištu pred početak suđenja u Višem sudu u Beogradu, kako saznaje Kurir, priznali da su posredovali u prostituciji. Osim ovih, najpoznatijem estradnom makrou Mihajloviću, na teret se stavljaju i optužbe za trgovinu ljudima jer je navodno devojke koje su radile za njega primoravao da redovno idu na lekarske preglede, treniraju i idu na seanse kod lajfkouč trenera, ali je ovaj deo optužnice on odbacio navodeći da nije kriv.

- Održano je pripremno ročište na kom su se optuženi kratko izjasnili o krivici, a početak suđenja, na kom će ponovo moći da iznesu odbranu zakazan je za 5. oktobar - kaže sagovornik Kurira.

Maksimović je, podsetimo, uhapšen u januaru 2019. i godinu i devet meseci je proveo iza rešetaka, a od novembra prošle godine je u kućnom pritvoru. Na početku suđenja, koje je danas zbog promene u sastavu veća krenulo iznova, on je izjavo da je podvođenje organizovao kao ozbiljno preduzeće i objasnio da su devojke radile dobrovoljno i mesečno zarađivale oko 10.000 evra.

Govoreći o poslu koji je vodio, rekao je i da nije "svetac, jer je i sam zarađivao na posredovanju u prostituciji izmedu klijenata i devojaka", ali da su sve one za njegovu "firmu" radile zato što su tako želele, kao i da su mogle da je napuste kada kog požele.

- Devojke nisam vrbovao, niti ih primoravao na bilo šta. Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi, one su zaradivale 70 procenata, a meni je ostajalo 30 odsto od ugovorenog posla - ispričao je on navodno ranije pred sudom i objasnio da nije ulazio u to da li su devojke koje za njega počinju da rade u dobroj ili lošoj materijalnoj situaciji, "jer to njemu nije bilo važno".

Tada je govorio i o tome da je bio svedok toga kako su se neke od njih menjale i postajale bahate prema novcu što su više zarađivale.

Podsetimo, jedna od oštećenih u postupku protiv Maksimovića, kako je Kurir ranije pisao, je i stilistkinja koja je u svom iskazu priznala da je tri godine radila kao prostitutka za Mihajla Maksimovića, sve dok je u jednom poznatom hotelu sa koleginicom i klijentima nije uhapsila policija. Ona je tada potvrdila da je Mihajlo devojkama pronalazio klijente i od njih uzimao 30 procenata, a da su one mesečno zarađivale oko 10.000 evra.

- Najviše posla imala sam tokom košarkaškog turnira fajnal-for Evrolige, koji je održan u maju 2018. u Beogradu. Ja sam imala pet klijenata zaredom - ispričala je navodno na saslušanju stilistkinja.