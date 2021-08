POGINULA DEVOJKA (28) NA SKUTERU! Tragična saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Uprkos naporima lekara, NIJE JOJ BILO SPASA

Saobraćajna nesreća se dogodila u noći između subote na nedelju.

U teškoj saobraćajnoj nesreći u noći između subote i nedelje na Beogradskom keju u Novom Sadu, teško je povređena dvadeseteosmogodišnja devojka, koja je prema nezvaničnim saznanjima, uprkos naporima lekara Urgetnog centra KCV, podlegla provredama.

Ona se nalazila na skuteru kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić iz Novog Sada koji je u ovoj nesreći zadobio teške pvrede.

Vozač “rendž rovera”, O.K. (29) iz Temerina, koji je kolima naleteo na mladića i devojku na skuteru, posle čega je pobegao sa mesta nesreće, ubrzo je pronađen, i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On se sumnjiči za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanja pomoći povređenima. Vozač džipa je, prema nezvaničnim saznanjima, bio u alkohlisamom stanju.

Saobraćajna nesreća se dogodila u noći između subote na nedelju na pomenutom keju, a ekipa Hitne pmoći je prema rečima dr Zorana Krulja, portparola ove zdravstvene ustanove, poziv primila u 1.23 sata.