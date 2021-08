'PRIĐEŠ, METAK U GLAVU I PUN GAS!' Isplivali svi detalji plana za LIKVIDACIJU Velje Nevolje! Ovako su hteli da UBIJU BELIVUKA!

Ti lagano, ka’ da nije tvoj posao, na 5-6 metara, pa onda u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas... Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj. Obavezno pancir obuci, pa i njega zapali - poruka je koju je navodno Janko V. (31) napisao zaštićenom svedoku Kamenku Kuču, kada su planirali ubistvo Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja.

Ta poruka deo je spisa Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje je početkom jula Višem sudu dostavilo na ocenu i potvrđivanje optužnice protiv višečlane kriminalne grupe koju su navodno formirali Vukadinović i jedna još neidentifikovana osoba.

Janko, Mile J. (34), Radovan S. (35), Almira M. (21), Momčilo M. (40) i Dušan I. (41) optuženi su za pokušaj ubistva Belivuka, njegovog saradnika Marka Miljkovića i navodnog šefa kavačkog kriminalnog klana Slobodana Kašćelana.

Sve tri likvidacije hapšenjem osumnjičeniih sprečili su inspektori doskorašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. U optužnici piše da je Vukadinović zaštićenom svedoku rekao i da je ubistvo “neprijatelja” na tivatskom aerodromu opasan posao, ali da neće zaboraviti ni njega ni njegovu familiju nakon što to izvrši.

”Janko V. navodi da je cifra za to pola miliona evra u kešu, plus roba i razne kombinacije. Na navedene poruke Kamenko pita ko je vozač, da li je siguran i da mu treba nešto novca unapred da bi ostavio porodici, te saopštava Vukadinoviću da mu još niko nije donosio oružje. Janko V. odgovara da sve razume, da je čudo odraditi ubistvo i da neće ostaviti ni njega ni njegovu familiju. Takođe, Janko V. navodi da je to ponuda i da stoje iza njega, te da Kamenko to može odraditi lagano”, piše u optužnici.

Navodno, taj Podgoričanin rekao mu je i da će, ako padne, njegovoj kući odneti od 500.000 do 700.000 evra.

”A da će za vreme boravka u zatvoru doći kod njega u sobu, a ako ne padne, da će ga prebaciti u Južnu Ameriku da radi sa ‘kokosom’, odnosno kokainom”.

Zaštićeni svedok je, navodi se u tim spisima, nakon hapšenja posumnjao da priča o sigurnom sklanjanju iz Crne Gore nije tačna, i da je ekipa za koju je radio planirala da ga ubije, a potom njegov telo uništi živim krečom. Navodno, to je trebalo da urade na Jazu, gde je trebalo da se sakrije 24 sata nakon likvidacije Belivuka i Miljkovića.

Belivuk i Miljković, koji su saslušani kao svedoci oštećeni, ispričali su da ne znaju nikoga od ekipe koja je planirala njihovo ubistvo. Rekli su da su u Crnu Goru došli na babine kod Radoja Zvicera, a potom produžili par dana kako bi ostali da sa njim proslave i slavu. Tužiocima su saopštili da ne znaju ko bi ih i zbog čega ubio, ali da su, kada su čuli za hapšenje u Tivtu pomerili povratak u Beograd.

Iako u optužnici navode da je likvidacija Belivuka trebalo da bude plaćena 700.000 evra, a Miljkovića, koji nije bio prioritetna meta 300.000 evra, u izjavama optuženih više puta se navodi da su uzimali po 20,50 ili 100 evra. Navodno, nisu imali da plate šlepu kada su morali da prevezu motocikl koji je trebalo da koriste u ubistvu, pa je Hasan T. od nekog u Tološima uzeo 20 evra.

Turković, koji je svedok saradnik, tužiocima je ispričao da je Belivuk “došao na red” kada se odustalo od likvidacije Kašćelana. Tvrdio je i da je Janko V. svima slao fotografije tog Kotoranina, jer ga je neko pratio: “A Janko mu je rekao da Kašćelana prati više grupa, i da će javiti tačno vrijeme dolaska na cetinjske semafore.”

Od ubistva Kašćelana eksplozivom jake razorne moći odustalo se jer je suđenje tom Kotoraninu odloženo. Zaštićeni svedok, Mile J. i Radovan S. uhapšeni su 22. januara u Tivtu.