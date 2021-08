STROGA PRAVILA ZA ZLOGLASNOG SILOVATELJA! Malčanski berberin će OVAKO provoditi vreme do kraja života u srpskom Alkatrazu!

Ninoslav Jovanović (47) iz Malče, poznatiji kao "Malčanski berberin", koji je osuđen na doživotni zatvor zbog otmice i silovanja dvanaestogodišnje devojčice iz okoline Niša, u Kazneno popravnom zavodu Zabela kod Požarevca, gde je prebačen na izdržavanje kazne, svakoga dana do kraja života moći će da provede svega dva sata van ćelije u šetnji.

Ovo je samo jedan od propisa kojih će tokom doživotne robije morati da se pridržava zloglasni silovatelj dece.

Da podsetimo, opasni manijak je prva osoba koja je pravosnažno osuđena na najstrožu kaznu predviđenu izmenama zakona iz 2019.godine a iz KPZ u Nišu, gde je bio u pritvoru, juče je sproveden na izdržavanje kazne u Zabelu, koja slovi za "srpski Alkatraz" jer su u njemu, u posebnom delu, zatvoreni neki od najopasnijih kriminalaca.

"Malčanski berberin" se nalazi u sobi sa još dvojicom osuđenika. Od kada je prebačen iz niškog zatvora on je fin i miran. Tokom boravka u ovoj kazni on, osim dva sata dnevno koje može da provede u šetnji u zatvorskom krugu, moći će da prima pakete, da piše pisma i da telefonira - kaže naš izvor.

U sklopu Zabele postoji zaseban deo opasan dodatnim zidinama koji je svojevrsni "zatvor u zatvoru", a u kojem kazne izdržavaju osuđeni za krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala.

Zbog ubistva premijera Srbije dr Zorana Đinđića, tu kaznu od 40 godina zatvora izdržavaju Milorad Ulemek – Legija i Zvezdan Jovanović, kao još neki pripadnici ozloglašenog zemunkog klana, kao i osuđeni na višedecenijske kazne za ubistvo Ivana Stambolića. Upravo zbog tog dela u kojem važe najstrože moguće mere bezbednosti, kazniona je dobila sinonim "srpski Alkatraz". No, još uvek nije poznato da li je "Malčanski berberin" smešten u tom paviljonu u koji se dospeva najčešće po presudama Specijalnog suda ili u nekom od ostalih paviljona u kojima trenutno kazne izdržava oko 1.500 osuđenika. S obzirom, da ima cimere, dva sata šetnje i mogućnost telefoniranja, verovetnije je da je u pitanju neki od "regularnih" paviljona.

10 dana je trajala jeziva potera za silovateljem i otetim detetom

Da se višestruko osuđivani silovatelj više nikada ne sme naći na slobodi jasno je ako zna šta je uradio tokom poslednjih zlodela i na koji način je uhapšen. Kako je „Blic“ pisao, Jovanović je dvanaestogodišnju devojčicuoteo na prevaru 20. decembra 2019. godine u Suvom Dolu kod Niša, a iz kandži manijaka, niška policija uspela je da je otrgne tek 10 dana kasnije, posle najveće potere ikada na ovim prostorima u kojoj je učestvovalo više stotina policajaca, žandarma i vojnika, uz korišćenje helikoptera, dronova sa termovizijskim kamerama i pasa tragača.

Jovanović je nakon pronalaska devojčice u vikendici u okolini Svrljiga uspeo da umakne ali je konačno pao u ruke policije 5. januara 2020. godine na groblju u Malči. Nakon toga je sproveden u KPZ Niš, u pritvorsku jedinicu, gde je boravio tokom sudskog postupka. Istorijska presuda kojom je osuđen na doživotni zatvor izrečena mu je na dan kada je pre godinu dana uhapšen - 5. januara 2021. godine a posle pravosnažnosti i izvršnosti presude Apelacionog suda u Nišu, prebačen je u Zabelu.

Malčanski berberin je tog 20. decembra 2019. godine devojčicu oteo na prevaru, lažno se predstavivši kao novi domar u njenoj školi. Kada je dete ušlo u auto da mu pokaže put do škole, počeo je pakao. Zapretio da će joj ubiti roditelje ako ga ne bude slušala a onda je odveo do prve kolibe u kojoj ju je krio i zlostavljao. Pošto je pokušala da pobegne Malčanski berberin ju je tada udario u glavu i odsekao joj pramen kose. Do 29. decembra na različitim lokacijama na teritoriji Niša, Svrljiga i Knjaževca, do kojih su dolazili pešice, zlostavljao je, tukao i pretio devojčici da će joj ubiti roditelje. Ne bi li je uplašio i odvratio od toga da traži pomoć govorio joj je da su ljudi, koje su sretali usput, zli. Više puta joj je šišao kosu, a dok ju je skrivao u Orešcu devojčica je pokušala da se odbrani tako što je ciglom nasrnula na njega, međutim on ju je u tome sprečio. Veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je Jovanović bio uračunljiv kada je činio krivična dela, što su pred sudom potvrdili psiholog i psihijatar koji su bili deo tima veštaka.