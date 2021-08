SAMO JE NJIH 11 SMELO DA UĐE U KUĆU STRAVE: Evo ko je iz Veljine ekipe mučio, ubijao i KASAPIO, a ko je bio zadužen za sakrivanje krvavih tragova

Tačno se znalo ko šta radi!

U kriminalnoj grupi Velje Nevolje koja je izvršila najmanje pet monstruoznih ubistava tačno se znalo šta ko radi. Samo 11 od 31 uhapšenog imalo je pravo da dolazi u kuću strave u Ritopeku gde su kasapljeni ljudi. Deo grupe je iskljkučivo bio zadužen za prepakivanje i "seckanje" droge, a potom i distribuciju. Veljko Belivuk i Marko Miljković bili su u paranoji, posebno poslednjih oko godinu dana, tako da je organizovana ekipa koja je premlaćivala i nadgledala sve sumnjive oko objekta gde se njih dvojica u tom trenutku nalaze.

Pojedini uhapšeni imali su više zaduženja - i ubijali su i nadgledali objekte i bavili se drogom. U svim kriminalnim kombinacijama i delovanju grupe bili su Srđan Lalić, braća Miloš i Marko Budimir. Ekipu koja je imala za zaduženje drogu, kako saznajemo, činili su Filip Ivanovski, Milovan Tadić, Boris Karapandžić, Vlada Georgijev, Slađa Sekulić, Vladimir Grek, Vladimir Dimitrijević, Aleksandar Vučeljić, Miloš Budimir, Marko Budimir, Aleksa Šejić. Oni su razmenjivali, “seckali”, pakovali u manje pakete i stavljali u promet narkotike.

U ekipi za praćenje i nadgledanje objekata u koje su dolazili Belivuk i Miljković su bili, prema navodima optužnice, Aleksa Šejić, Mijat Simeunović, Miloš Selak Lukić, Aleksa Dunjić, Vojislav Đorđević, Aleksa Stošić, Aleksandar Vučeljić, Milovan Tadić, Filip Ivanovski, Srđan Lalić, Vladimir Grek.

Posebno je nadgledan stadion u Humskoj koji su zvali "baza". Ova grupa je imala zadatak da prati da li neko za koga su Belivuk i Miljković smatrali da pripada suparničkim kriminalnim grupama i zaista osmatra njihovo kretanje pri dolasku ili odlasku sa stadiona u Humskoj. Sva sumnjiva lica, kako se navodi u opštužnici "primenom sile su otimali, mučili, ispitivali kako bi od njih iznudili informaciju za koga i po čijem nalogu to rade".

UVEK SPREMNI

Uvek spremni bili su pripadnici klana Aleksandar Šćepanović i Željko Kodžić koji su neovlašćeno nosili vatreno oružje i municiju za potrebe pripremanja i izvršenja krivičnih dela. Nikola Stefanović je održavao i obezbeđivao putnička vozila za šefove grupe Belivuka i Miljkovića, ali i pripadnike grupe. Između ostalog i za blindirano vozilo koje je dao na korišćenje Belivuku i Miljkoviću - "audi A8" koji je korišćen za izvršenje krivičnih dela.

Bračni par Vlado Georgijev - Slađa Sekulić dali su Belivuku svoju kuću u Tršiću kod Loznice gde je on sa Jankovićem, inače dobro obučenim za rukovanje različitim vatrenim oružjem, isprobavao oružje. Ovaj bračni par sa dvoje male dece imao je zaduženje da obaveštavaju Belivuka ima li policije oko prostora gde on dolazi ili trenutno boravi, ali i oko “baze” u Humskoj.

U iznajmljenom stanu ovog kriminogenog bračnog para pronađeno je vatreno oružje. Stan su iznajmili u Humskoj, kod stadiona Partizana odnosno “baze”. Na osnovu presretnute komunikacije utvrđeno je da je Slađa Sekulić svom suprugu tokom decembra 2020. javljala ko je sve prisutan u okoliko “baze” sa zahtevom da to javi Belivuku.

MEŠALI DROGU DA BI VIŠE ZARADILI

Kriminalna grupa Belivuka i Miljkovića mešala je drogu sa drugiom supstancama kako bi dobili na količini. Kokain su “seckali” sa kofeinom i benzokainom. Najmanje dvoje uhapšenih je to radilo. Na stadionu u Humskoj zadužen je bio Aleksa Šejić. Ovaj mladić koji je i silovao mlađeg muškarca za koga su sumnjali da špijunira grupu, dobijao je 100 evra po turi. Plus sobu na stadionu.

"Droga mi je dostavljana po kilo, kokain sam držao u garaži"

Za sada je poznato da je drugo lice, član grupe koji je imao zaduženje čuvanje i distribuciju, Vladimir Dimitrijević. Kako je sam priznao on je od Belivuka dobio kriptovani telefon.

- Dostavljana mi je droga po kilo u PVC foliji i ostavljana u mom "fijat puntu" nedaleko od servisa kojim držim u Braće Jerković. Kokain sam držao u kući u garaži i po nalogu Belivuka sam na 500 grama dodavao 50 grama baze. Pakovao u 50 ili 100 grama i prevozio na dogovoreno mesto. Dobio sam ukupno 12.000 evra lično od Belivuka - rekao je Dimitrijević.

Od početka 2020 godine do 4. februara ove godine, a kada su usledila hapšenja, Dimitrijević je držao i prepakovao po svom priznanju najmanje osam kilograma kokaina. Ostavljao je prepakovan kokain na raznim mestima, najčešće po automobilima, ali i na centralnom groblju.

"RADI NAS POLICIJA"

Iz njegovog iskaza se naslućuje da je Belivuk u jednom trenutku krajem prošle godine “shvatio da ih rade”.

- Slabo su dolazili Velja i Mare i za kola na popravku i za robu. Kokain nije dolazio. Za to vreme dok nisu dolazili pitao sam Velju: "Što vas nema", a on mi je odgovorio da ne dolazi jer ih radi policija. U to vreme samo su dolazila kola iz rent-a-kar agencije koja je korišćena - priča Dimitrijević.

Ipak nekoliko dana posle Nove godine, kako se navodi u optužnici, stigla mu je poruka od Belivuka da će stići roba i može li da je preuzme. Da li se grupa dokazivala šefu kavčaninu Radoju Zviceru da su i dalje moćni i da mogu da rade ili su Belivuk i Miljković dobili uveravanja da je sve u redu, za sada je nepoznanica.

Za Velju kupovao kombinezone koje su oblačili kad ubijaju

Dimitrijević je inače kupovao kombinezone po narudžbini Belivuka, a koji su korišćeni prilikom kasapljenja ljudi u Ritopeku. Dimitrijević je svedočio da mu je Belivuk rekao da sređuje kuću. Dimitrijević kome je kondo ime na skaj aplikaciji bilo “šeprtlja”, nabavio je kombinezone sa kapuljačama u novembru i decembru. U njegovoj grupi na kriptovanom telefonu Belivuk je bio “Soprano”.

Ipak, pri davanju drugog iskaza, Dimitrijević je promenio priču. Odjednom je Belivuka "znao deset godina kao porodičnog prijatelja", a on drogu nikada nije video.

- Ja sam obični auto-limar. Nikada nisam video, a kamoli prepakivao drogu - promenio je iskaz Dimitrijević.

Drugog dana jula u Tužilaštvu Dimitrijević tvrdi da niti je imao "Skaj" telefon, niti vagicu.