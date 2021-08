'ŽIVOG ĆU DA GA ODEREM' OTKRIVENO ZAŠTO JE UBIJEN GOKSI: Belivuk i Miljković mu se osvetili za krađu kokaina od 200.000 evra

Sarađivali, pa zaratili

- Nemoj niko da je dirao Goksija, nemoj nešto da mu fali. Njega ću lično ja da rešim, ima živog da ga oderem - navodno je poruka koju je Belivuk poslao svojim ljudima iz pritvora.

Kako naš izvor otkriva, pre ubistva Vlastimira Miloševića 30. januara 2017. u centru Beograda, Veličković je bio u dobrim odnosima sa Veljom Nevoljom i Markom Mesarom.

Supruga potvrdila - Pretnje su počele 2017.

Supruga Gorana Veličkovića Jelena, koja ga je automobilom i dovezla do Višegradske na sastanak sa Hrvatinom, koji ga je predao u ruke ubicama, potvrdila je da su pretnje njenom suprugu počele 2017. i da je on bio zabrinut za svoju bezbednost, ali i za njenu bezbednost i njihove dece. - Jednom je na kućnim kamerama video dvojicu, rekao mi je: "Evo su!" Ubrzo je na Jutjubu postavljena pesma sa tekstom: "A gde žuriš, Goksi bre, pobismo ti jangere". Počeo je da dobija pretnje kada je južnu tribinu Partizana preuzele grupe Janjičari i Šedouvzi, i to konkretno kada je Belivuk skinuo nanogicu i zapalio zastavu Janičara i pretvorio je u zastavu Principa - potvrdila je, navodno, tokom svedočenja da su problemi njenog supruga počeli kada je Belivuk 2018. pušten iz kućnog zatvora.