Užas! Prijavila bivšeg da ju je oteo i tri dana tukao i silovao više od 10 puta

Policija uhapsila N. M. (40) nakon što ga je nekadašnja partnerka prijavila za jezivo nasilje, a njegova bivša žena kaže da je sigurna da on to nije uradio.

Beograđanin N. M. (40) uhapšen nakon što ga je bivša devojka I. B. prijavila policiji za otmicu, zlostavljanje i silovanje!

Kako nezvanično saznajemo, žrtva je ispričala da ju je N. M. tukao bejzbol palicom, kao i da ju je silovao više od 10 puta tokom trodnevnog zatočeništva. - Ispričala je u policiji da ju je bivši partner oteo 13. avgusta. Kako je navela, on ju je pozvao na sastanak, rekavši da želi da popričaju.

Kako je dalje navela, pristala je i on je došao po nju automobilom. Prema njenim rečima, N. M. je jedno vreme bio normalan, a onda je pobesneo kada mu je rekla da ne želi da se pomiri s njim - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Udara je palicom

Kako dodaje, I. B. je potom rekla da ju je bivši odvezao u neku kuću, da joj je oteo mobilni telefon, kako ne bi mogla da zove pomoć, i tri dana je maltertirao. - Rekla je da je doživela pakao. N. M. ju je, kako je opisala, naizmenično tukao, čime god je stigao, i silovao je više od 10 puta - kaže izvor iz istrage i dodaje da je I. B. objasnila da ju je N. M. trećeg dana odvezao do Zvezdare i izbacio iz kola na ulicu.

- Navodno, pre nego što je izbacio iz kola, osumnjičeni je žrtvu išutirao i izudarao bejzbol palicom - kaže izvor i dodaje da je oštećena, pošto je došla sebi, uspela da ode do najbliže policijske stanice i prijavi zlostavljanje.

- Detaljno je objasnila šta se desilo. Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog N. M., kome je određeno zadržavanje do 48 sati - kaže sagovornik. S druge strane, J. B., bivša supruga osumnjičenog Beograđanina, za Kurir kaže da je I. B. lažno prijavila silovanje.

- Njih dvoje su kratko bili u vezi, a ona nas poslednje dve godine maltretira. Prijavljivali smo je policiji, jer nismo mogli da izdržimo torturu, koju je iz dana u dan vršila nad svima nama. Pretila je svim članovima moje porodice, kao i N. M. - priča J. B. i nastavlja:

Kod lekara Utvrđuje se da li je silovana I. B. je posle davanja izjave predata lekarima, koji su je predlegali. - Stepen njenih povreda se još uvek utvrđuje. Takođe, obavljen je i ginekološki pregled kako bi se utvrdilo da li je silovana - kaže izvor.

Rekla je: "Osvetiću se"

- Poslednji put je kod N. M. bila u ponedeljak. On je nije pustio da uđe u kuću, a ona mu je rekla: "Osvetiću ti se za ovo". Pretpostavljam da ga je tada prijavila policiji. Sklona je samopovređivanju, tako da nije isključena da je sama sebi nanela povrede. Naša sagovornica kaže i da njen bivši muž uopšte nema automobil.

- Kako je moguće da je izbaci iz kola, kada on ne vozi?! U periodu, za koji je ona navela da je N. M. držao zatočenu, on je bio kod kuće sa porodicom. Znam da joj je smetalo što smo nas dvoje u dobrim odnosima i posle razvoda. Ja sam sigurna da on to nije uradio, jer se poznajemo ceo život - završava bivša supruga uhapšenog N. M.

Komšije Uznemirila nas policija Žitelji ulice na Zvezdari, gde je N. M. navodno iz kola izbacio unakaženu devojku, kažu da su videli policiju. - Devojku ne poznajemo, ovde ima mnogo zgrada, podstanara, tako da ne poznajemo sve komšije. Uznemirile su nas policijske sirene, čim smo ih videli znali smo da se nešto krupno dešava - kaže komšija.

Autor: