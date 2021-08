NJEGA JE PITAO ZA SVE: Otkriveno ko je Veljin vojnik kodnog imena 'HELL' - ON JE PUCAO NA VLADIKU U BEOGRADU (VIDEO)

Nove informacije u vezi sa slučajem podignute optužnice protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, svakodnevno isplivavaju, međutim ko je izvesni "Hell" u njihovim zajedničkim grupama i dopisivanjima, nije znao čak ni svedok saradnik.

U transkriptima razgovora koji su nedavno objavljeni u krivičnoj prijavi podnetoj Specijalnom tužilaštvu Crne Gore, a koje je Velja Nevolja vodio sa svojim vojnicima preko kriptovane aplikacije gde je svako imao svoje kodno ime spominje se i "Hell . I dok se zna da je Belivuk bio "Soprano", a Miljković "Kratos", čak ni svedok-saradnik Bojan Hrvatin nije znao ko je iza kodnog imena "Hell" ("Pakao").

Ta osoba se pominjala u Veljinom obraćanju dok je prepričavao ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića u Crnoj Gori, kao i otmicu Mileta Radulovića, a upravo je "Hell" bio prisutan i učestvovao u tome. Takođe, jasno je iz drugih razgovora da je bio osoba od poverenja, a Belivuk je upravo njega pitao za sve u vezi sa oružjem zbog čega je poznato da je bio stručnjak u tom polju.

Zbog toga ne čudi što je Nebojša Janković, bivši policajac i pripadnik elitne jedinice Vojske Srbije 63. jedinice Padobranskih brigada, koji je Veljku Belivuku doneo snajper, a potom ga u šumi i obučavao kako da puca iz njega, prepoznat kao osoba iza kodnog imena "Hell", prenose Novosti. O Jankoviću se pisalo nakon hapšenja Belivukove grupe, a prikazan je i video snimak Velje i njega u šumi gde ga snajperista uči kako da puca. Javnost je videla i njegovu fotografiju na kojoj sa snajperom u kutiji šeta usred Beograda.

Transkript razgovora posle likvidacije dva Crnogorca

U poruci nakon ubistva dva Crnogorca i otmice trećeg, Hodžića su označili kao "Kasapa", a Spahića kao "zeta" - što je i bio Damiru Hodžiću, dok je Mile Radulovića, poznatiji kao Kapetan, oslovljen sa "M.".

"Osumnjičeni B. V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično delo, te je istima saopštio: 'Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao 'Kasap', 'Kratos' je hvato 'zeta', 'Hell' je hvato M., to što je 'Kasap' imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'", navode iz SDT-a kako je glasila razmena Belivuka sa ostatkom kriminalne grupe.

Prema do sada poznatim informacijama u organizovanoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Belivuk, Janković je bio zadužen za obučavanje i pripremanje pripadnika grupe za upotrebu snajperske puške, a policija je pronašla najmanje dva mesta na kojima su puške "upucavane" i na kojima je vršena obuka.

Janković je profesionalni snajperista koji je isprva bio pripadnik 63. padobranske jedinice gde je i izučio zanat. Potom se zaposlio u MUP-u, ali taj posao je napustio i otvorio menjačnicu, a izvori su prethodno tvrdili da je "vrhunski snajperista".

Kako su u štekovima Belivukove kriminalne grupe pronađena dva snajpera, sada se sumnja da je Janković, kao profesionalac i bivši pripadnik MUP-a koji zna da rukuje i ovim oružjem, bio zadužen za obučavanje i drugih ubica koji stoje iza zločina izvršenih ovim oružjem.

Umešan je, u kako se sumnja u još dve likvidacije izvršene iz ovog oružja u Srbiji i Crnoj Gori, ali i jedan pokušaj ubistva. Janković je navodno rekao da je indirektno učestvovao u ubistvima snajperom na groblju u Sopotu, kao i u zatvoru u Spužu, ali i pucnjavi na vladiku Joanikija i kontroverznog biznismena Miodraga Dake Davidovića u beogradskom hotelu "Kraun plaza".

Snajperom na biznismena i vladiku Joanikija

Nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović (62) ranjen je decembra 2019. godine iz snajpera dok je sedeo u baru hotela "Kraun plaza" u Beogradu. Ovaj pokušaj ubistva iz snajpera šokirao je javnost, a nije utvrđeno da li je meta atentatora možda bio vladika Joanikije, s kojim je Davidović te noći sedeo.

Davidović, koji inače već devet godina sa porodicom živi u ovom hotelu u Beogradu, tada je pogođen u ruku iako je napadač najverovatnije ciljao da ga ubije, a spasilo ga je to što je troslojno staklo na prozoru hotela preusmerilo metak. Napadač je odmah nakon pucnjave pobegao automobilom iz kruga hotela, a vozilo i snajper korišćen u napadu, zapaljeni su nekoliko ulica dalje na Novom Beogradu.

Metak kroz srce zatvoreniku iza rešetaka

Septembra 2016. godine u spuškom istražnom zatvoru dogodilo se ubistvo Dalibora Đurića, Crnogorca koji se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom.Tog dana, Đurić je po uobičajenom protokolu krenuo u zatvorsku teretanu koja se nalazila u Poluotvorenom odeljenju zatvora.

U tom trenutku, naizgled, bio je zaštićen zatvorskim zidinama i bodljikavom žicom i ništa nije slutilo da će doći do zločina. "Neko je šetao, neko vežbao, odjednom se samo čuo pucanj i Đurić je pao", kazali su iz zatvora nakon ubistva.

Boravio je u Crnoj Gori kada je likvidiran Dalibor ĐurićMeđutim, snajperista sakriven na brdu na udaljenosti od 300 metara od zatvora čekao je u zasedi taj trenutak i iskoristio ga - ispalio je smrtonosni hitac Đuriću pravo u srce. "Metak je izašao na leđa i napravio veliku izlaznu ranu. Svi su pritrčali, a njemu je na usta počela da izlazi krv. Došli su službenici, ubačen je u njihov auto i odvezen je u bolnicu", kazali su u spuškom zatvoru.

Ipak, Đuriću nije bilo spasa i uprkos naporima lekara da spasu njegov život. On je preminuo u bolnici. Sada se sumnja da je Janković na neki način bio zadužen za ovu likvidaciju, posebno upravo zbog toga što je ubijeni Đurić bio blizak škaljarskom klanu, dok je Belivuk poslednjih godina blisko sarađivao i praktično vodio beogradski ogranak suparničkog kavačkog klana.

Jedan od najmisterioznijih zločina odigrao se 2017. godine kada je na sopotskom groblju, posle sahrane hicem iz snajpera ubijen Milomir Jovanović (46) iz Vranića, svojevremeno jedan od bližih saradnika Dejana Stojanovića Keke, vođe novobeogradskog klana. Pošto su odjeknuli hici, na groblju su zavladali potpuni haos i panika.

"Bilo je strašno. Bukvalno su svi zalegli u sekundi, a onda su počeli da beže u potpunom haosu. Hitna pomoć u Sopotu je pola sata kasnije bila puna ljudi koji su prisustvovali ubistvu i kojima je od šoka pozlilo. I na ulicama je bilo strašno. Crni džipovi, uglavnom lozničkih registracija, bukvalo su jurili gradom", rekao je tada jedan od meštana koji su prisustvovali sahrani, ali i ubistvu.

Jovanović je bio u pratnji trojice muškaraca koji su ga čuvali. S njima je krenuo prema džipu. Pre nego što je uspeo da otvori vrata, odjeknuli su hici. Pogođen je u grudi i na mestu je preminuo. Njegovo obezbeđenje ga je odmah stavilo u džip i velikom brzinom odvezlo do Doma zdravlja, ali su lekari po prijemu mogli samo da konstatuju smrt.

Jovanović se, iako mu je ima poznato još iz devedesetih godina, navodno bavio poslovima oko trgovine narkotika, pa se motiv hladnokrvne egzekucije tražio upravo u njegovim kontaktima iz ove sfere. Misteriju ovog ubistva dodatno produbljuje činjenica da je njegov brat nestao šest meseci ranije pod misterioznim okolnostima. Sve ovo, podseća na način rada Belivukove ekipe.

