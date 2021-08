ISTRAGA KIDNAPOVANJA U NOVOM BEOGRADU: Do detalja isplanirao otmicu, MUČIO MUŠKARCA DANIMA ZBOG DUGA NJEGOVE PORODICE? (FOTO)

Brzom reakcijom pripadnika MUP Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) slučaj otmice Beranca Filipa G. (25), brata Željka G, bliskog kavačkom klanu, koji se dogodio u Beogradu rešen je za manje od 72 sata!

Uhapšeni su Miloš. G. (44), Aleksandar J. (31) i Filip C. (30) koji su otetog mladića na silu ubacili u automobil potom ga tri dana mučili, da bi na kraju tražili otkup za njega. Oni su tokom jučerašnjeg dana saslušavani u tužilaštvu.

- Sumnja se da su trojica otmičara u prvom trenutku napali Filipovog prijatelja. Od njega su navodno uz pretnju tražili da zove Filipa da se vide na određeno mesto. Tražili su od njega da ga zove da dođe u lokal kako bi se videli. Ne sluteći šta ga čeka Filip G. je otišao do lokala na Novom Beogradu gde su ga trojica muškaraca ubrzo savladala i ugurala ga u vozilo - objašnjava se.

On dodaje da su sa Filipom G. otmičari se odvezli u Borču. - Držali su ga u stanu gde su ga mučili i zlostavljali, tragovi batinjanja uočeni su nakon njegovog oslobađanja - rekao je naš sagovornik. Prema njegovim rečim,a akcija oslobađanja i hvatanja otmičara išla je sinhronizovano.

Kako saznajemo, Miloš G. je osmislio plan otmice kako bi povratio novac koji mu porodica Filipa G. navodno duguje. - Navodno, postoji neki dug od 100.000 evra koju Miloš potražuje od porodice otetog, pa je hteo uz pomoć Filipa da dođe do tih para, ali i plus još 50.000 evra da zaradi, možda je uračunao troškove otmice - rekao je on.