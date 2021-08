"U dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas... Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj".

Šef škaljarskog klana Jovan Vukotić nalazi se u bekstvu nakon što je saznao da će biti optužen za planiranje likvidacija i podstrekivanja na ubistvo svoja četiri glavna suparnika - šefova kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, ali i vođa beogradskog ogranka tog klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića.

Vukotić je mesecima bio slobodan čovek. Živeo je u Crnoj Gori, ali se nije mnogo kretao po primorju jer je strahovao za svoju bezbednost. Dva puta je prijavljivao policiji da su pokušali da ga ubiju kad god je izašao iz kuće. U međuvremenu je najveći rival Vukotićevog škaljarskog klana - kavački doživeo najjače udare do sada. Slobodan Kašćelan, prvi čovek kriminalne grupe, uhapšen je, a potom je usledilo hapšenje beogradskog ogranka klana koji su predvodili Belivuk i Miljković. Zvicer je odmah spakovao kofere i pobegao iz Crne Gore.

U periodu dok je Vukotić bio u, kako su mnogi mislili, "jazbini", ustvari je pripremao osvetu "kavčanima". Kako je saopštio specijalni državni tužilac Crne Gore Saša Čađenović, Vukotić je u tom periodu planirao likvidaciju Belivuka i Miljkovića, i to baš u trenutku kada su se osećali toliko moćno i zaštićeno da su slobodno došli u Crnu Goru kako bi se sastali sa Zvicerom.

U momentu kada su se Nevolja i Miljković kretali ka aerodromu u Tivtu kako bi se vratili za Beograd, crnogorska policija uhapsila je muškarce koji su planirali da ih ubiju. Tek sada, gotovo 7,8 meseci kasnije otkriveno je da je upravo Vukotić bio taj koji je izdao naređenje da njih dvojica budu ubijeni.

Zbog planiranja ubistva Belivuka i Miljkovića, Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu i protiv Janka Vukadinovića, Mila Jovanovića (34), Radovana Stanišića (35), Almire Mujahodžić (21), Momčića Milića (40) i Dušana Ivanovića (41).

Službenici Uprave policije tragaju sada za Vukotićem na teritoriji Crne Gore, ali kako se sumnja da je uveliko negde daleko, za njim je biti raspisana i međunarodna poternica.

Vukotić je, kako je saopšteno na konferenciji za medije u Crnoj Gori, osumnjičen i da je počinio krivično delo - stvaranje kriminalne organizacije.

Pretres, ali od šefa "škaljara" ni traga

U Podgorici, Kotoru i Cetinju prekjuče su pretresani objekti u vlasništvu Vukotića, a to je učinjeno na zahtev Specijalnog državnog tužilaštva.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom pretresa nije pronađeno ništa što bi bilo od koristi istražiteljima.

- Pretresi su obavljeni na četiri lokacije: dva u Kotoru, jedan u mestu Čevo, nadomak Cetinja i jedan u Podgorici. Pretresi su obavljeni po odobrenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Radomira Ivanovića, a na inicijativu Specijalnog državnog tužilaštva koje preduzima krivične radnje u cilju provere da li je Vukotić sumnjiv za dva krivična dela i to: podstrekavanje na ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije - saopšteno je “Vijestima” nezvanično iz istrage.

"U dva skoka mu priđeš, metak u glavu, pa sprint"

”Ti lagano, kao da nije tvoj posao, na 5-6 metara, pa onda u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas... Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj. Obavezno pancir obuci, pa i njega zapali”, poruka je koju je navodno tridesetjednogodišnji Vukadinović napisao zaštićenom svedoku Kamenku Kuču, kada su planirali ubistvo šefova najsvirepijeg klana u Srbiji.

Ta poruka jedan je od važnijih dokaza Specijalnog državnog tužilaštva protiv Vukotića i grupe.

U optužnici piše da je Vukadinović zaštićenom svedoku rekao i da je ubistvo “neprijatelja” na tivatskom aerodromu opasan posao, ali da neće zaboraviti ni njega ni njegovu familiju nakon što to izvrši.

"Vukadinović navodi da je cifra za to pola miliona evra u kešu, plus roba i razne kombinacije. Na navedene poruke Kamenko pita ko je vozač, da li je siguran i da mu treba nešto novca unapred da bi ostavio porodici, te saopštava Vukadinoviću da mu još niko nije donosio oružje. Vukadinović odgovara da sve razume, da je čudo odraditi ubistvo i da neće ostaviti ni njega ni njegovu familiju. Takođe, Vukadinović navodi da je to ponuda i da stoje iza njega, te da Kamenko to može da odradi lagano", piše u optužnici.

Navodno, taj Podgoričanin rekao mu je i da će, ako padne, njegovoj kući da odnese od 500.000 do 700.000 evra.

Podstrekivanje na egzekuciju Zvicera i Kašćelana

Tužilaštvo Crne Gore Vukotića tereti i za podstrekavanje članova te kriminalne grupe da ubiju Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana.

“- Prikupljajući dokaze u cilju identifikacije svih učesnika krivično pravnog događaja koji je obuhvaćen optužnicom od 2. jula 2021. godine identifikovan je i drugi organizator ove kriminalne organizacije koja je formirana radi vršenja krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo, kao i drugih krivičnih dela na teritoriji Crne Gore - kazao je Čađenović.

U cilju razbijanja kriminalne organizacije, dodao je on, zaplenjena je i eksplozivna naprava koja je trebalo da bude upotrebljena radi lišavanja života Zvicera i Kašćelana.

Štek stanovi, eksploziv, kola, čamci...

Kriminalna organizacija, koju je Vukotić predvodio, imala je posebne organizovane grupe za nabavku eksploziva, vozila i plovnih prevoznih sredstava.

Čađenović je objasnio da su Jovan Vukotić i drugi organizator Janko Vukadinović podelili uloge odnosno, da je jedan bio zadužen za nabavljanje štek stanova, oružja, a drugi da vrbuje članove, nalazi direktne izvršioce.

Rekao je i da su imali posebne grupe koje su bile zadužene za pravljenje eksploziva, obuku, nalazak štek stanova, pračenje meta.

Komunikaciju su obavljali preko čet grupa na kriptovanim telefonima, a sve grupe zadužene za određenu aktivnost nadzirao je i kontrolisao upravo Vukotić. On je, kako je navedeno na konferenciji za medije, davao i uputstva kako treba "realizovati plan u pravcu lišenja života više lica".

Nevolja i Mesar ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića

Tužilaštvo Crne Gore potvrdilo je da poseduje dokaze da su 14. oktobra 2020. godine Belivuk i Miljković ilegalno ušli na teritoriju Crne Gore kako bi počinili ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Podsetimo, prema optužnici koja je u Srbiji podignuta protiv Belivukovog klana, njih dvojica su kobnog dana, kada je klan u Ritopeku oteo i svirepo ubio navijača Lazara Vukićevića, u Dailovgradu ubili Spahića i Hodžića. Tužilaštvo Crne Gore navodi da su o zločinima ostale da svedoče fotografije žrtava, kao i glasovne poruke koje su pripadnici grupe razmenjivali o detaljima zločina.

Crnogrsko tužilaštvo objavilo je i nekoliko fotografija koje dokazuju da su Hodžić i Spahić ubijeni.