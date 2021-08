'ISTINA O KLANU BELIVUK MILJKOVIĆ ĆE IZAĆI NA VIDELO!' Vujačić: Miljkoviću je neko davao zadatke i uputstva, on nije SPOSOBAN za takvo planiranje (VIDEO)

Gosti novog Vikend Jutra prokomentarisali su za Pink aktuelne dnevno-političke teme u Srbiji, tako se osvrnuvši na slučaj kada je Dragan Bjelogrlić pretukao reditelja Gagu Antonijević, ali i sudski proces koji se vodi po pitanju kriminalnog klana Veljka Belivuka-.

Svetozar Vujačić, advokat, rekao je za Pink da je slučaj kriminalnog klana Bleivuk-Miljković takav da se tu ništa ne može zamaskirati, i da će istina izaći na videlo.

- Te kriminalne aktivnosti ovog klana nije smislio Miljković sigurno. Nepoznato nam je ko se krije iza toga još uvek. Njemu (Miljkoviću) je to neko preneo, neko mu je dao taj zadatak, a ko je to, ja mogu samo da nagađam. Mislim da se ovde išlo na degradaciju ministra vojnog kada su mene doveli u rodbinsku vezu sa Miljkovićem. Jer ipak su Aleksandar Vučić i Vulin neprikosnoveni političari u Srbiji, i cilj je bio da se vrh državne strukture destabilizuje - objasnio je on.

Bratislav Bata Jugović, narodni poslanik, rekao je za Pink da je potpuno očekivano to što je produžen pritvor Veljku Belivuku i ljudima koji su uhapšeni pod sumnjom da su bili njegovi bliski saradnici.

- Ljudi koji su činili takve monstruozne zločine naravno da će da ostanu iza rešetaka. Mogu da vam kažem da se ja tim saglasan i svaki običan građanin. Njih čeka doživotni zatvor, to je najstroža kazna koji nas pravosudni sistem može da ponudi - kaže on i dodaje:

- Oni kao okrivljeni imaju pravo da lažu, to im je zagarantovano Ustavom Republike Srbije i domaćim zakonima. Retko koji kriminalac će vam govoriti istinu, nju gotovo uvek otkrivaju nadležni organi reda i mira - naveo je on.

Duško Vukajlović, glavni urednik Objektiva, rekao je za Pink da je njemu zapanjujuće ta potreba mnogih političara iz opozicije da se dodvoravaju stranim moćnicima verujući da će to negde ostati zabeleženo.

- Ja sam za naprednu Srbiju. Podrška građana koju ta opozicija ima direktno je srazmerna onome što oni i rade, dakle gotovo je nepostojeća - naveo je on.

Eva Ras, glumica, rekla je za Pink da je ona van sveta kriminala koji oscilira oko kriminalne grupe Veljka Belivuka, ipak ona se zato osvrnula na situaciji sa Goranom Bjelogrlićem koji je navodno povezan sa filmskom mafijom godinama unazad, a što je isplivalo na videlo nakon što je pretukao poznatog reditelja Gagu Antonijevića.

- Poznajem ih obojicu. Ja uopšte ne sumnjam da tu iza te kafanske tuče ima i velikih stvari, ali za sada se desio kafanski slučaj koji obično ide kod sudije za prekršaje, a ne da se čoveku ceo život sad ocenjuje zato što se potukao u kafani, i ja bih volela da se to odnosi i na ovaj incident - rekla je Ras.