PODVODIO DEVOJKU, PLAĆALI MU DA BI ORGIJALI SA NJOM?! Ljubavnici osumnjičeni za Ljubomirovo ubistvo radili UŽASNE STVARI

Kum tragao za Ljubomirom i u kući Vanesa L. našao - svašta!

Ljubomir Trnić (45) je žrtva ubistva koje je šokiralo javnost u Srbiji. Ljubomirovo telo je proneđano u petak u 18 časova zamotano u tepih u gepeku automobila, koji pripada Nini K. (26) Sumnja se da ga je ona sa svojim partnerom Vanesom L. (38).

Vasilije Jović (33), Ljubomirov kum, (33) detaljno je opisao šta se dogodilo kobnog dana.

Kako navodi Vasilije, Ljubomir je krvnički maltretiran do smrti. Izdahnuo je dok su se brutalno iživljavali nad njim.

Kum nastradalog Ljubomira tvrdi da su Venes L. i Nina K. već poznati policijskim službenicima kao heroinski zavisnici.

- Oni su i lopovi. Dok sam tragao za kumom, u kući Venesa L. pronašao sam svašta što znam da mu ne pripada. On je tu devojku podvodio za novac, muškarci su mu plaćali da bi onanisali i orgijali sa njom - priča Jović.

Ističe da se o Venesu svašta može čuti, kao i to da je u zatvoru ležao nekoliko puta.

- On je psihički bolesnik, kad vam ja kažem. Prethodnih nedelja išao je s nožem i napadao ljude. Svi znaju da on nije normalan, nedavno je izašao iz zatvora, a robijao je zbog ubistva na pruzi, ubio je nekog slikara. On je konfliktna ličnost, a pre nekoliko godina je danima silovao jednog dečka ometenog u razvoju. On je monstrum i treba ga osuditi na doživotnu robiju - zaključuje Vasilije Jović.

Da podsetimo, nestanak Ljubomira Trnića je prijavila u četvrtak njegova supruga Jovana, a telo je nađeno dan kasnije u gepeku automobila. Na osnovu višestrukih povreda je zaključeno da se radi o svirepom ubistvu.