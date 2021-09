PUŠTENI DA SE BRANE SA SLOBODE PA NESTALI: Oglasio se advokat jednog od odbeglih niških hakera optuženih za prevaru tešku 70 MILIONA EVRA

Troje od 10 niških hakera čije izručenje zahtevaju Sjedinjene Američke Države nisu više dostupni našim pravosudnim organima.

Kristijan Krstić i Ksenija Fej Atilano Krstić kao i Marko Pavlović koji su zajedno sa još osam osoba, mahom iz Niša, osumnjičeni za digitalnu prevaru od 70 miliona evra, nisu se poslednji put javili Policijskoj upravi u Nišu pa se veruje da su u begu.

Međutim, njihov advokat Milan Petrović kaže za Kurir da to što se nisu javljali ne mora da znači i da su pobegli. Njih jedanaestoro su bili u ekstradicionom pritvoru punih godinu dana, do 23. jula ove godine jer su njihovo izručenje tražile Sjedinjene američke države. Tog dana su pušteni da se brane sa slobode uz obavezu da se javljaju svakog ponedeljka i četvrtka u Policijsku upravu u Nišu. Kako to nisu učinili par poslednjih puta, smatra da su u bekstvu.

U dokumentu do koga je došao Kurir navodi se da je od 23. jula naložena mera obaveznog javljanja za Marka Pavlovića, Kristijana Krstića i Kseniju Fej Atilano Krstić.

"Obaveštavamo vas da se gore navedena lica nisu javila nadležnoj policijskoj upravi u Nišu. Marko Pavlović se poslednji put javio 29. jula 2021. godine dok su se Kristijan Krstić i Ksenija Krstić javili 5. avgusta. Ostala lica koja po gore navedenom rešenju imaju ovbaveznu meru javljanja, uredno se javljaju", navodi se u ovom dokumentu.

Svih jedanaestoro su se žalili Sudu za ljudska prava u Strazburu koji je naložio da se mera neizručenja odloži za 29. septembar do kada bi država Srbija trebala da odgovori na neka pitanja.

- Advokati ne mogu da znaju da li se neko javlja ili ne javlja. Ne vidim logiku da beže. To ako se neko ne javlja ne znači da je pobegao. To da li neko postupa po meri ili ne, to proveravaju nadležne institucije, policija i sud. Lična je stvar i odgovornost čoveka kako će da postupi - rekao je advokat bračnog para Krstić, Milan Petrović.

Jedan od jedanaestoro osumnjičenih sa kojim je Kurir stupio u kontakt Nenad Mladenović, takođe kaže da nema logike da bilo ko sada beži.

- Taj bračni par ja ne poznajem, ali zaista nema logike da se sada bilo ko odluči za bekstvo. Sjedinjene Američke Države traže i moje izručenje. Ja sam osumnjičen da sam podstrekivao tu digitalnu prevaru, a ja nikakve veze nemam s tim, tvrdi Mladenović i dodaje:

- Ja sam imao firmu za hosting kao što postoji stotinu firmi u Srbiji koji to rade. Dakle, to je firma za prodaju domena i naloga. Te domene koje je moja firma otvarala je otvarala po zakonu bez pomisli da će mi to uništiti život. Kada čovek ili firma otvori domen u mojoj firmi, ja ne snosim odgovornost za njihove aktivnosti i ne proveravam da li je to na lažno ime ili ne. Važno je da ja nisam otvarao te domene i naloge ni na svoju firmu ni na svoje ime tako da uopšte ne vidim zašto sam osumnjičen kada nikakve veze s novcem nemam, sem što sam upao u dugove - kaže Nenad Mladenović.

Ovih jedanaestoro osumnjičenih koji se terete za digitalnu prevaru su navodno otvarali investicione portale preko kojih su većina Amerikanaca ulagala svoj novac, a onda su ti domeni gašeni, a novac je nestao. U pitanju je bilo 16 platformi.