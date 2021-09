Krvoloka iz Čačka se PLAŠI I ROĐENA MAJKA! Tukao ženu toliko da LEKARI NISU MOGLI DA JOJ IZVADE KRV IZ RUKE, meštani mu PRETE LINČOM!

Nesrećna žena u bolnicu u Čačku primljena je u teškom stanju.

Žena N. V, koju je suprug u noći između nedelje i ponedeljka pretukao motkom i tom prilikom joj otkinuo uvo, prebačena je u Klinički centar u Kragujevcu i lekari su uspeli da joj saniraju ozbiljne povrede. Nasilnik je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana.

Nesrećna žena u bolnicu u Čačku primljena je u teškom stanju. Prema rečima tamošnjih lekara, imala je unutrašnje krvarenje i povrede opasne po život. Nakon zločina policija iz Čačka uhapsila je Gorana Vučkovića (30). Ni najstariji policajci ne pamte ovako gnusno prebijanje i mučenje žene. N. V. nije mogla da govori, ni da se pomera... Jedno oko joj je bilo zatvoreno, lice se jedva videlo. Modrice i podlive imala je svuda po telu. Toliko je bila prebijena da lekari nisu mogli da izvade krv iz ruke.

Vučkoviću se na teret stavljaju tri krivična dela - ekstremni oblik nasilja prema ženi, takođe i prema majci, kao i kršenje već izrečene zabrane.

Podsećanja radi, nesrećnu ženu su u ponedeljak pronašli meštani u centru sela Zablaća, pored kontejnera. Bila je potpuno gola, dezorijentisana i polusvesna. Nalazila se pored kontejnera. Prema rečima meštana pomislili su da je u pitanju neko smeće.

- Najgore od svega je to što je Goran nju često zlostavljao i mučio. Policija ga je hapsila, a on je ponovo nastavljao po starom... Nije mi jasno da se on nikoga i ničega nije plašio. Imao je zabranu da joj ne prilazi, ali uzalud. Molimo se da komšinica preživi... Valjda će sada Goran doživotno trunuti u zatvoru - objašnjava jedan od komšija uhapšenog Vučkovića.

Nakon saslušanja Goranu je juče određen pritvor do 30 dana.

Goran Vučković pretukao je preko noći svoju suprugu tako što je uzeo motku na kojoj je bio ekser i udarao je do iznemoglosti. Nesrećna žena je bila totalno dezorijentisana i golu su je dovezli na urgentno odeljenje čačanske bolnice, odakle je prebačena na intenzivnu negu.

U kući Vučkovića juče je bila samo majka Stoja. Nema snage za život. Sin joj je u zatvoru, snaha u bolnici i sada se sama stara o četvoro unučadi.

- Samo molim boga da mi preživi snaha koju je, nažalost, moj sin Goran pretukao skoro nasmrt. Moj sin se nije slagao sa suprugom, ali su nastavili da žive zajedno jer imaju četvoro dece - kaže Stoja, majka uhapšenog nasilnika.

Stoja tvrdi da je pokušala da zaštiti snahu, ali je tada i ona dobila batine.

- Sada sam sigurna da je moj sin psihički nestabilna ličnost. Najgori je kad popije... Tad je agresivan, najčešće prema snahi, a ponekad i prema meni. Savim je sigurno da je Goran psihički nestabilna ličnost bez obzira na alkohol - ispričala je Stoja.

"Ni sama ne znam koliko sam udaraca dobila od Gorana..."

Ona kaže da je trenutno veliki napor odgajati četvoro dece jer ima i drugog bolesnog sina na svojim plećima.

- Oni imaju dve devojčice i dva dečaka. Verujte, nemam više snage da pričam jer nisam spavala celu noć, a danas čuvam unuke, a ni sama ne znam koliko sam udaraca po nogama dobila od Gorana - tvrdi Goranova majka.

"Plašili smo se da će ih u besu ubiti"

Celo selo od ponedeljka se diglo protiv Vučkovića tvrdeći da, ako ga vide na slobodi nakon ovoga što je uradio N. V., oni će ga linčovati.

- Da li ste svesni da je on tukao i majku i ženu. Da su morale da ćute zbog dece. Da smo se samo plašili da će ih ubiti u besu. Niko od nas nije smeo da mu priđe niti da ga spreči, već zovemo policiju. Kada je dobio zabranu prilaska, mislili smo da će se nešto promeniti, ali vidite on je još više poludeo - pričaju uglas komšije.

Nadaju se da će se N. V. što pre oporaviti i da će moći da gleda svoje četvoro dece. Da će dobiti najvišu moguću kaznu zatvora.