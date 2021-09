Vukotić planirao Veljinu i Mesarevu likvidaciju, pa ISPARIO! Nema ni Zvicera: Vođe klana u bekstvu, a njihovi ljudi PADAJU JEDAN PO JEDAN

U potrazi za osumnjičenim Vukotićem policija je pre deset dana pretresla objekte u Kotoru, Podgorici i na Cetinju, ali ni u jednom od njih nije pronašla ni Vukotić niti bilo kakav dokaz koji bi joj bio od koristi.

Za navodnim vođom "škaljarskog" klana Jovanom Vukotićem raspisana je poternica, a on je, nakon meseci koje je porveo u Crnoj Gori kao slobodan građanin, pobegao iz zemlje kada se saznalo da je podstrekivao na ubistva svojih protivnika - Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, Marka Miljkovića Mareta, Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera i da će zbog osnovane sumnje da je počinio to delo, kao i da je organizovao kriminalnu grupu biti uhapšen.

U potrazi za osumnjičenim Vukotićem policija je pre deset dana pretresla objekte u Kotoru, Podgorici i na Cetinju koji su u njegovom vlasništvu, ali ni u jednom od njih nije pronašla ni Vukotić niti bilo kakav dokaz koji bi joj bio od koristi.

Na osnovu podataka do kojih su došli, saznalo se da je "škaljarac" napustio zemlju dve nedelje pre nego što se upad na njegov posed desio.

Kako piše crnogorski "Dan", kotorska policija pozvala je nekoliko dana pre pretresa Vukotića kako bi odradila procenu bezbednosti na osnovu koje bi eventualno bio stavljen pod policijski pratnju, ali se on oglušio na taj poziv, na šta je imao pravo.

Naredio ubistvo Velje i Mareta

Čitava akcija sprovedena je nakon što se došlo do saznanja da je vodeći "škaljarac" bio u kontaktu sa kriminalnom grupom koja je planirala da likvidira ove godine u januaru na tivatskom aerodromu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Ta grupa je uhapšena i Specijalno državno tužilaštvo je početkom jula podiglo optužnicu protiv Janka Vukadinovića, Mila Jovanovića (34), Radovana Stanišića (35), Almire Mujahodžić (21), Momčića Milića (40) i Dušana Ivanovića (41), dok je jedna osoba čije je kodno ime u šifrovanoj aplikaciji putem koje su komunicirali Kamenko Kuč dobila status zaštićenog svedoka.

Vukadinović se tereti da je sa još jednom osobom formirao kriminalnu organizaciju radi vršenja teških krivičnih dela, a prema optužnici, Jovanović i zaštićeni svedok Kamenko Kuč su uz pomoć Stanišića pokušali da ubiju u Tivtu dvojicu zloglasnih Beograđana.

Dan pre nego što je trebalo da izvedu likvidaciju došli su u stan u Tivtu koji im je obezbedio Stanišić, tamo su ih čekali oružje i municija. Od Vukadinovića su dobili informaciju kada će se Miljković i Belivuk naći na aerodromu i instrukcije kako da plan sprovedu u delu dok budu čekali u redu za čekiranje karata. Njihova "akcija" propala je jer ih je policija uhapsila kada su se uputili na aerodrom.

"Priđeš i pucaš, lagano, kao da nije tvoj posao"

Upravo je prepiska koja se odvijala među njima jedan od glavnih dokaza protiv grupe i Vukotića, a u jednoj od poruka do kojih je policija došla navodno se nalazi uputstvo Vukadinovića Kuču kako da "odradi" Belivuka.

- Ti lagano, kao da nije tvoj posao, na 5-6 metara, pa onda u dva skoka mu priđeš, metak u glavu i puni sprint na auto, pun gas... Tu niko neće imati vremena od trenutka pucanja dok istrčiš napolje da potegne pištolj. Obavezno pancir obuci, pa i njega zapali - piše u poruci.

Za to ubistvo, kako je navedeno u optužnici, ponuđeno je 500 hilja evra u kešu, roba i različite kombinacije.

Nisu mogli do Kašćelana, pa krenuli na Velju

Ista grupa, kojom je, navodno, pored Vukadinovića rukovodio i Vukotić, planirala je i ubistvo Slobodana i Kašćelana i Radoja Zvicera i, prema rečima zaštićenog svedoka, prvobitna zamisao bila je da ubiju uhapšenog vođu "kavčana" Kašćelana.

22. januara trebalo je da se dogodi ta likvidacija kada Kašćelan stigne na suđenje ispred podgoričkog suda, ali kada mu je ročište odloženo plan je promenjem i grupa se fokusirala na ubistvo dvojice Beograđana.

Tužilac Saša Čađenović rekao je da je optužnicom koja je podignuta 2. jula identifikovan i drugi organizator grupe, pored Vukadinovića, kao i da je zaplenjena eksplozivna naprava koja je trebalo da bude upotrebljena u lišavanju života Zvicera i Kašćelana.

Podelili zaduženja

On je objasnio i da su se Vukotić i Vukadinović podelili oko zaduženja, pa je jedan bio zadužen za pronalaženje štek stanova i oružja, a drugi za vrbovanje članova, pronalazak direktnih izvršioca.

Grupa je bila opremljena svim što im je trebalo, a imali su posebne "grupice" za pravljenje eksploziva, pronalazak stanova, praćenje meta, a sve ih je nadzirao i kontrolisao Vukotić. Prema onome što je iz organa reda saopšteno medijima, on je davao i uputstva kako treba "realizovati plan u pravcu lišenja života više lica".

Na slobodi i vođa "kavčana"

Osim Vukotića i njegov najveći protivnik Radoje Zvicer takođe je pobegao iz Crne Gore kada je obruč oko njega počeo da se steže, dok je većina njegovih saradnika uhapšena, čak i Kašćelan sa kojim je vodio kriminalnu grupu.

Sunovrat "kavčana" započet je u Srbiji hapšenjem Belivuka i Miljkovića i njihove ekipe, koja je bila njihov ogranak u Srbiji. Nakon tog događaja Radoje Zvicer nestaje bez traga. Prema informacijama do kojih se došlo, on se krije u nekoj od južnoameričkih zemalja, ali to još uvek nije potrvrđeno i za njim se intenzivno traga.

U Portugalu su u međuvremenu uhapšeni istaknuti članovi klana Igor i Vladimir Božović, a obezglavljivanje zloglasne grupe je usledilo u Kotoru kada je u aprilu uhapšen šef Kašćelan, a sa njim je tada i većina njemu bliskih ljudi i istaknutih pripadnika ove kriminalne organizacije.