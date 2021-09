PRETIO I UZNEMIRAVAO IH! Uhapšen muškarac (39) iz Bora zbog praćenja i vređanja dve devojčice

Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/Keith Allison via Foter.com CC BY SA | |

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su i pronašli V.S. (1982), osumnjičenog da je 3. septembra pretio osamnaestogodišnjoj devojčici i njenoj tri godine mlađoj sestri.

On se sumnjiči da je uznemiravao devojčice i prišao im dok su išle ulicom, a potom ih pratio, vređao i pretio im. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Autor: M.MIjatović