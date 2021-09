KO JE NARUČILAC TONE I PO KOKAINA: Marinin telefon OTKRIVA KLIJENTA?! Zaplenjeni mobilni Bude Banane i njegove lepe ćerke

Pomak u istrazi šverca tone i po kokaina se očekuje nakon procedure analize mobilnih telefona lepe Marine i Bude Banane.

Budimir Krstović, zvani Budo Banana, i njegova ćerka Marina i dalje su u pritvoru zbog tovara od 1,4 tone kokaina koji je otkriven u njihovom magacinu u Zeti u Mojanovićima, a naručilac, "belog praha" i dalje nije poznat. Istraga je u toku, a kako se nezvanično saznaje, telefoni Budimira i Marine poslati na su na veštačenje.

Pomak u istrazi se upravo očekuje nakon pomenute procedure sa mobilnim telefonima, s obzirom na to da Krstovići tvrde da ne znaju kako se "ekstra prtljag" stvorio u njihovoj pošiljci sa bananama.

Prvobitno je bilo reči da iza kokainske pošiljke stoje "škaljarci", ali s obzirom na to da je Budo stric visoko rangiranog pripadnika pomenutog klana, Igora Krstovića, tamošnje vlasti se još uvek nisu oglasile tim povodom.

- Još uvek je rano da se priča kom klanu pripada taj kokain - istakao je direktor Uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin.

Prema prvim informacijama, istraga za sada ide ka pravcu koji navodi na sumnju da je kokain iz Zete pretovaran sa broda "MSC Katya" na brod "MSC Charlote", te je i to predmet istraživanja nadležnih organa.

Prema navodima rešenja Sudskog veća podgoričkog Višeg suda, 1,4 tonu kokaina zaplenjenu u Crnoj Gori u tovaru banana nabavio je Budimir, a njegova ćerka Marina (27) kontrolisala je sve od naručivanja, preko transporta i carinjena, do konačne isporuke pošiljke u hangar njihove firme u selu Mojanovići u Zeti. Tri kontejnera banana koje je Marina naručila od dobavljača "Co ex Friuit S. A." iz Ekvadora za kompaniju "San Francisko", koja je u vlasništvu njenog oca, krenula je iz luke Puerto Bolivar u Ekvadoru nakon što je prošla sve neophodne kontrole, obrazložio je dobavljač Karlos Falkezi kog je Marina pozvala u prisustvu policajaca nakon što je droga pronađena u hjinovom hangaru.

Lepa Marina je, pokušavajući da skine sumnju i odgovornost sa sebe, odmah ponudila da policajcima da imena i kontakte dobavljača, kao i uvid u poslovnu korespondenciju. Dobavljač Falkezi se ogradio reklavši da ne može sa sigurnošću da tvrdi šta se sa tovarom desilo u transportu do Crne Gore.

Po izlasku iz luke brod su pratile službe, a akcijom je rukovodila američka DEA, očigledno zbog posedovanja informacija da će određena količina narkotika biti ubačena na brod tokom transporta. Tako postoji više mogućnosti kako se to desilo. Prema jednoj, kokain je direktno sa mora utovaren na brod, dok se kao druga mogućnost razmatra pretovar u Panami.

Narkotici su iz magacina Krstovića zaplenjeni 26. avgusta, nakon čega su Budo i Marina privedeni. Uprkos tome što je na njihovom posedu i u njihovoj robi pronađemo 1.400 kilograma najčistijeg kokaina čija je ulična vrednost oko 100 miliona evra, pritvor im u prvi mah nije određen. Nakon žalbe Višeg državnog tužilaštva odluka je izmenjena i osumnjičeni za šverc droge ponovo su privedeni.

U obrazloženju te odluke Tužilaštvo navodi da je Budimir Krstović tokom jula i avgusta u Ekvadoru nabavio kokain, a da je njegova ćerka Marina doprinela sprovođenju krivičnog dela.

- Marina Krstović učestvovala je u nabavljanju i realizaciji transporta pošiljke u kojoj su se nalazile banane i kokain, tako što je sve detalje dogovarala na engleskom jeziku sa prodavcem banana Karlosom Falkezijem, potom je pratila kretanje pošiljke, a nakon toga je pratila prijem i organizovala uskladištenje tovara u magacin u Mojanovićima - stoji u odluci.