LESKOVČANI UŽASNUTI MISTERIOZNIM KRVAVIM TRAGOVIMA: U slučaj se uključila i policija

Policija u Leskovcu traga za mladićem koji je preksinoć s ranom na stomaku tumarao po zgradi u Mlinskoj ulici, gde je na svakom spratu ostavio krvave tragove!

Trag krvi je vodio i van zgrade, do obližnje raskrsnice, gde je ranjeni mladić nestao!

Da misterija bude veća, niko s takvim povredama preksinoć nije potražio pomoć ni u leskovačkoj Hitnoj službi, niti u bilo kojoj drugoj medicinskoj ustanovi u tom gradu, pa do zaključenja ovog broja Informera ostalo je nepoznato ko je taj mladić i da li je uopšte živ!

Tražio pomoć?

Kako navode stanari zgrade u Mlinskoj ulici, lokve krvi nalaze se bukvalno ispred svakog stana, kao i u liftu i na stepeništu. Po slobodnoj proceni, povređeni mladić je izgubio najmanje litar krvi dok je tumarao zgradom, pre nego što je izašao na ulicu.

- To se desilo u nedelju oko 22 sata. Mi ne znamo kako je taj mladić ušao u zgradu, jer se vrata zaključavaju i imamo interfon. Sudeći po tragovima krvi, izgleda kao da je tražio pomoć pred svakim stanom, ali niko od stanara ga nije čuo. Komšinica koja je prva primetila lokvu krvi ispred svog stana odmah je pozvala policiju. Ja se samo nadam da će ovo što pre da se rasvetli, jer me je sve to veoma uznemirilo. Živim sama i celu noć nisam oka sklopila - kaže stanarka ove četvorospratnice.

U policiji su nam samo potvrdili da tragaju za nepoznatom osobom.

Lik ranjene osobe zabeležen je na jednoj od sigurnosnih kamera. Reč je o mladiću, smeđe kose, starosti do 25 godina. Bio je u svetlom šorcu, papučama i beloj majici, a preko stomaka je držao umotanu krvavu duksericu. Još nije poznato da li je ranjen u toj zgradi ili van nje. To će se utvrditi istragom - rekli su u policiji.

Neko ga pokupio?

Inače, krvavi tragovi vode od zgrade do raskrsnice Mlinske ulice sa Ulicom Nikole Skobaljića.



- Tu se mladiću gubi svaki trag. Kao da ga je neko pokupio automobilom kod semafora - kažu u policiji, i dodaju da se u nedelju uveče niko sa sličnim povredama nije javio leskovačkoj Hitnoj pomoći ili Urgentnom centru, što dodatno otežava potragu.