PREMINULA JOŠ JEDNA ŽENA BLISKA MARJANOVIĆU! Zoran: Frapantan je broj smrti oko mene!

Rada Matić (41), poznatija kao Rada iz Beča, koja je mesec dana posle ubistva pevačice Jelene Marjanović postala izuzetno bliska s njenim suprugom Zoranom, preminula je prošlog petka. Ova žena je peta osoba iz bliskog okruženja udovca koja je umrla u poslednjih pet godina!

Matićeva je izdahnula 3. septembra u Beču, a kako je njen otac ispričao, umrla je od moždanog udara.

Moždani udar

- Rada i njen brat sedeli su u stanu do ponoći, a nakon toga brat je otišao u svoju sobu. Oko 1.15 Rada je došla kod njega i rekla: "Molim te ustani, pašću." Pala je bratu preko nogu. Sin kaže da je bila hladna kao led. Dve ekipe hitne pomoći su pokušale reanimaciju i u bolnici su je stavili na najjače aparate, ali lekar je rekao da bi umrla i da joj se to dogodilo u bolnici jer je udar bio jak - rekao je otac za Objektiv, pa dodao da je Rada povremeno imala visok pritisak i pila lekove.

Pokojna Rada javnosti je postala poznata 2016, samo mesec dana posle brutalnog ubistva pevačice "Granda" Jelene Marjanović, kada su isplivale lascivne poruke koje je razmenjivala sa Zoranom Marjanovićem. Matićeva je priznala da se sa Zoranom dopisivala i da joj je on slao golišave slike, kao i da joj je namera bila da sazna šta se dogodilo Jeleni. Kako je sama govorila u intervjuima, "mislila je da su u ubistvo pevačice umešani Zoran i članovi njegove porodice".

Crni niz Umrli mu žena, tašta, prijatelj iz detinjstva... Otkako je Jelena Marjanović ubijena 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči, u okruženju Zorana Marjanovića preminulo je nekoliko osoba. - Šest meseci nakon Jelenine smrti umrla je Zorica Krsmanović, Jelenina mama. Ona je dugo bila bolesna, ali joj se stanje pogoršalo kada je ostala bez ćerke. Posle ubistva umro je i Zoranov blizak prijatelj, čovek koji je bio uz njega u danima posle zločina. Spekulisalo se da mu je bio i obezbeđenje, ali to nikada nije dokazano. Saša Milošević, jedan od najbližih Zoranovih saradnika i prijatelja, koji je čak napisao i stihove uklesane na Jelenin spomenik, takođe je preminuo posle zločina, a sada je izdahnula i njegova bivša prijateljica Rada, koja mu je nekada bila najveća podrška - kaže izvor.

Zoran Marjanović, kome se sudi zbog ubistva supruge, juče je za Kurir rekao da je čuo da je Rada umrla.

- Frapantan je broj smrtnosti u proteklih nekoliko godina, dosta prijatelja, poznanika, pa i neprijatelja mi je preminulo. Život je ovo, ne zna se šta nosi dan, a šta noć. Treba živeti kako je Bog rekao, to je jedini put spasenja duša naših, kada jednog dana napustimo ovu iskušeničku planetu da stignemo do carstva nebeskog u slavu Gospodu, a tamo se odgovara za svako nedelo, za svaku lošu misao i kazne su ogromne - rekao je Zoran, pa dodao: - Preminuloj gospođi Matić iskreno i od srca želim mir, spokoj duši, Gospod da joj oprosti grehe i primi dušu njenu u carstvo nebesko.

Rekla da žali

Zoran kaže da se sa Radom čuo i nakon što je izašao iz pritvora 2018. i da čuva tu prepisku.

Čitulja u novinama Bila si nam oslonac, volimo te "Ceo život smo te želeli, nadali se dolasku tvom, nosili te u srcu svom, bila si nam svima oslonac i sve na ovom svetu. Sudbina te otrže od nas kao pticu u letu. Volimo te puno, nedostajaćeš nam večno", piše u čitulji koju je Radi Matić dala porodica.

- Rekla je da joj je žao, da je sve to bila opšta zavera i da su joj drugi uvalili priču, a da su i nju na kraju prevarili. Ne znam koliko je bila iskrena. Oprostio sam joj i što je ranije rekla i da će gulaš da napravi od moje porodice, i mnogo neistina koje je iznosila. Oprostio sam iz srca i duše, časno, hrišćanski, svima koji su pričali neistine i mnogo me povređivali. Porodica mi je uništena, nisam ni četvrt čoveka kakav sam bio, ali i to četvrt sam čovek jer umem da praštam - dodao je najpoznatiji udovac u Srbiji.

