LJILJANA JE DANIMA MIRNO ŽIVELA PORED PORED TELA UBIJENOG MUŽA - Detalji zločina kod Rače BUDE JEZU

Ljiljana P. (68) iz sela Sepci kod Rače priznala je na saslušanju u tužilaštvu da je početkom septembra letvom nasmrt pretukla nevečanog supruga Dobricu M. (70) dok je on spavao u njihovoj trošnoj porodičnoj kući.

Ljiljana je posle zločina nekoliko dana mirno živela pored muževljevog tela, sve dok komšije 6. septembra nisu saznale da je on mrtav.

O svemu je obaveštena policija, koja je odmah uhapsila Ljiljanu zbog jezivog ubistva.

Lečila se od korone

Izvor iz istrage kaže da Ljiljana ima psihičkih problema i da će ona po nalogu tužilaštva biti upućena na psihijatrijsko veštačenje.

- Kako je utvrđeno istragom, Ljiljana je mužu smrskala lobanju ubrzo nakon što se vratila iz bolnice, gde se lečila od korone. Posle zločina, Ljiljana je ispričala komšijama da joj je muž pao i povredio se i da zato ne izlazi iz kuće. Ubrzo zatim kazala je komšijama da joj je muž umro, ali meštanima je bilo sumnjivo što Ljiljana nije ni pomenula sahranu, pa su pozvali policiju - rekao je naš izvor, i dodao:

Patrola je u Ljiljaninoj kući zatekla mrtvog Dobricu, sa povredama glave. Videlo se da je on mrtav već nekoliko dana, pa je Ljiljana odmah privedena. Ona se nije opirala hapšenju i mirno je rekla da je ubila muža, ali nije pričala o motivima zločina. Inače, meštani sela Sepci ispričali su nam da su Ljiljana i Dobrica živeli u teškoj bedi. Ona je povremeno radila za nadnicu, ali su ona i muž zavisili od socijalne pomoći i od komšija, koji su im povremeno davali hranu.

Mesto zločina

Imaju sina Dragana, koji sad ima 38 godina. On je mentalno bolestan i odavno se nalazi u domu za psihički obolele u Tutinu. I Ljiljana i Dobrica su imali psihičkih problema, ali niko nije ni slutio da bi ona bila u stanju da ga ubije. Istini za volju, Ljiljana se često žalila da joj je dojadio život u bedi, jer su bili više gladni nego siti. Dobrica je poslednjih godina bio bolestan, operisao je čir na želucu, a Ljiljana mu je zamerala što ona radi, a on samo leži. U nekoliko navrata se žalila komšijama i da je muž bije, ali nikad nije htela da ga prijavi policiji - rekao nam je meštanin ovog sela.

Upućena na psihijatrijsko veštačenje

Ljiljani je posle saslušanja u tužilaštvu određen pritvor do 30 dana. Po nalogu tužioca ona će biti upućena na psihijatrijsko veštačenje i ukoliko se utvrdi da je bila uračunljiva u trenutku zločina, biće joj suđeno zbog ubistva, za šta joj preti do 15 godina zatvora. U suprotnom, biće do daljeg upućena na obavezno lečenje u zatvorsku bolnicu.