MILENA RADULOVIĆ NA MIKINOM BAZENU! Mediji: Nasmejana, iako kaže da je dve godine pre toga silovana! Evo šta kaže Aleksićev advokat!

Ovo za Srpski telegraf tvrdi Zoran Jakovljević, Aleksićev branilac. Advokat Jakovljević objašnjava da su fotografije iz Aleksićeve vikendice sa bazenom na Kosmaju, a na kojima je nasmejana glumica Milena Radulović, samo deo bogatog dokaznog materijala kojim se opovrgavaju njeni navodi i navodi drugih devojaka. Podsetimo, sve je i krenulo nakon Mileninih optužbi, kojima su se kasnije priključile druge devojke.

Zadovoljan što se njegov klijent posle 240 dana provedenih u pritvoru konačno nalazi kod kuće, advokat Jakovljević kaže da je u pitanju montirani proces protiv Mike, ali da je Apelacioni sud dokazao da u njemu rade savesne sudije, koje poštuju Ustav i zakon i imaju znanje i sposobnost da se suprotstave medijskom linču i progonu.

U odbranu Mike stalo 12 učenika, kao i njihovi roditelji!

Čak 12 učenika Aleksićevog studija glume "Stvar srca", kao i njihovi roditelji, pozvali su u aprilu redakciju Srpskog telegrafa u želji da ispričaju, kako tvrde, istinu. Jedna od učenica je Kruna Mitrović (18), koja je punih 12 godina, od pete do 17, bila član Mikinog studija, a za nju je Iva Ilinčić govorila da joj je poput mlađe sestre. - Nakon odlaska iz Mikinog studija Milena, koja je rekla da Mika silovao 2013, nastavila je da se druži s njim i njegovom suprugom Biljanom. Još šest godina posle toga. Godinama su se porodično posećivali. S roditeljima je čak odlazila kod Aleksića u vikendicu na Kosmaju. Njena rođena mlađa sestra je četiri godine nakon Mileninog odlaska nastavila da ide kod Mike u studio, tamo je bila šest godina. O bliskosti sa Aleksićem i njegovom suprugom najbolje svedoči Milenina molba da je Biljana posavetuje oko izbora haljine za premijeru njenog prvog filma "Balkanska međa" 2019, za koji je lično poslala dve karte za Aleksiće - ispričala je majka jedne polaznice Mikine škole. Zbog pomenutog filma Milena se i naljutila na Miku jer je bio razočaran njenom glumom i to joj je otvoreno rekao, tvrdi Kruna. Mikine bivše učenice tvrde da su Milena i Iva pokušavale da ih vrbuju da im se pridruže u optužbama protiv Aleksića, ali da su one to odbile.