Veljko Belivuk (36), zvani Velja Nevolja, tražio je od pripadnika klana da prema Lazaru Vukićeviću (31) u kući strave u Ritopeku budu posebno svirepi, rekavši: "Neka pati najviše."

I bili su, prema iskazu svedoka-saradnika Bojana Hrvatina. Srđan Lalić (36), petookrivljeni, koji je prema optužnici učestvovao u svih pet ubistava koja se klanu stavljaju na teret, peglom je navodno prelazio Vukićeviću preko tela, a Miloš Budimir (37), trećeokrivljeni, koji je isto učestvovao u svim pomenutim likvidacijama, zabio mu je drvenu dršku od metle u analni otvor. Nakon toga su, prema daljim optužbama, s Vladom Draganićem (47), koji se takođe tereti za učešće u svih pet ubistava, Lakićeviću na silu u usta ugurali gumeno crevo, pustili vodu i tako ga ubili.

Vukićević je u kuću u Livadicama stigao naoružan pištoljem i Budimir je obračunu s njim slomio prst. Ispravljajući ga, isekao se. Vukićevića je onesvestio udarcem u glavu, posle čega su ga prebacili u "bunker".

SLUŠAO MUČENJE NA TELEFONU

Šta se tu dešavalo, otkriva komunikacija vođena preko kriptovanih telefona od 14. oktobra 2020. uveče, koju je Specijalno tužilaštvo dobilo preko međunarodne pravne pomoći. Budimir je u 19.50 slikao Vukićevića živog. Videvši sliku, Marko Miljković (30), koji je s Belivukom označen kao vođa klana, bio je zadovoljan, a Belivuk je tražio: "Neka pati najviše, svi ko može."

‒ I nemojte mnogo po glavi, najviše po telu, ali ovoga puta dajte 102 odsto sebe. Znači, hvala vam, hvala do neba. Krivo nam je što nismo mogli da radimo dve akcije u isto vreme, evo mi ovde, brate, uradismo trojicu, znači, eto vi tog tu, molim vas, znači iz petnih žila, i dajte nam ga na telefon, daj da ga, kad budete išli, daj da mu pošaljemo jednu poruku, brate… – rekao je muškarac kog je Miljković imenovao kao Soprana. Tokom istrage pokazalo se da je to Belivukov nadimak na aplikaciji Skaj.

Miljković u jednom momentu pita da li je "Laza (Vukićević) i dalje ljut ili se odljutio".

DATUM "ZA PAMĆENJE"

‒ Brate, ne znam šta je, toliko sam ga tukao da ne može da priča, a naprsko sam mu bulju balistolom (sredstvo za čišćenje oružja), pa sam mu gurnuo dršku od metle u dupe, brate, pošto je puco pored mene, tj. hteo je u mene, ali sva sreća nije. Je*em li mu sve da mu je*em – odgovorio mu je Miloš Budimir.

Miljković je zatim prokomentarisao da je „ovo pobeda” i da treba da pamte taj datum.

‒ E Lazo, debilu, slušaj sada ovako, kod tebe ćemo sve da premostimo, sada, kada tebe ubijemo, ubićemo ti tatu, onda ti ubijamo brata i sve što si poznavao i voleo ikada, znači tata i brat ti stižu brzo. Dođi, Soprano, i ti da mu kažeš šta ima, jebo sam ti mamu za sve, pičko jedna – rekao je Miljković, posle čega se u razgovor ubacio drugi glas.

HRANA ZA EGO

- E, ovde Vepar, druže, gde si, Laki, je li, bre, kome će "grobari" da puše ku**eve, sada ćeš ti da vidiš kako se puši ku**c. Slušaj, znaš da će da te biju toliko, znači, da moliš da te ubiju, a imaš sreće što mi ovde deremo ove glupe Crnogorce, pa ne možemo mi, jerb smo se već spremili da drkamo ku*ac od Pljevalja do Beograda i da ti ga nabijemo u oko, tako da crkni, smrade ciganski, sve ćemo da vas pobijemo, sve, sve, znači tatu i brata ti šaljemo ekspresno - rekao je Belivuk.

Kasnije tokom večeri Belivuk se javlja još jednom, sa željom da se zahvali i da mu prenesu još, kako je rekao, utisaka, da !malo nahrane ego". Budimir mu zatim prepričava, između ostalog, i da bi ih Vukićević, "da je ušao u garažu, pobio ko zečeve".

Spasilo ih je to što je iz vozila, koje je bilo visoko, morao da izađe ispred nje. Hitac koji je kasnije tokom fizičkog obračuna ispalio nikog nije pogodio. Ponovo se doti- če toga da je "Lazi bio zaboden jarbol u dupe". Belivuk u jednom trenutku od Aresa (Budimira) traži da mu ne preskače "te sočne detalje".

NAPUNILI SMO GA CREVOM ZA VODU

- Kreni od početka, brate, zamisli kreneš knjigu od 500 strana, a čitaš sa 347, nije zanimljivo, moraš da kreneš od prve. Ja znam da je to tebi naporno, brate, ali daj da malo uživamo i mi - kaže Belivuk. - (...) Ajmo iz početka, kad je ušao, opalio je, to znaš, onda smo ga tukli, tukli, tukli, tukli, tukli i tukli, onda je pao u nesvest, pa smo ga onda uveli unutra, pa sam mu ja skrco prst - rekao je Budimir.

Belivuk mu je odgovorio da je te detalje ispratio.

- Znam da smo mu mi onda pustili našu poruku i da je on hrabro rekao da se on nas ne boji, reci mi, bra- te, jel' smo mu uterali strah u kosti onako - zanimalo je Belivuka. Ma bio je unakažen, nije znao gde se nalazi, nije ga trebalo ispitivati, mogu mu se uzeti neke pare - uključio se u razgovor Vlado Draganić.

- Pa nismo u kosti, ali zato smo mu u pluća. Napunili smo ga crevom vodom, brate, davio se, brate, u plićaku - kazao je Budimir.

- Mali pegla, sve vrag nosi, ja nemoj, polako, sačekaj malo, strpi se - nadovezao se Draganić.

"UMRO JE OD STRESA"

- Ha-ha-ha, to još nismo radili, ko se setio te gadosti. Leba ti, jel' promenio priču do kraja, reci mi samo jel bio hrabar do kraja, da ga još više mrzim, il' je postao pi*ka pre kraja - zanimalo je Belivuka.

- Verovatno bi nešto i rekao, ali ko ga je*e, on nije bio pri sebi, je*o ga ti. Ne zna ni kako se zove, a ne nešto da kaže. Imao je potres malog i velikog mozga - odgovorio je Draganić.

- Brate, pa ko će, kome je palo na pamet, Bariju (Srđan Lalić), kome može da padne, davio ga u plićaku. A ovaj, on je bio izgubljen, brate, nije on bio hrabar da kažeš držao se, nego nije znao gde je, brate. Mnogo smo ga otkinuli, brate, izgubljen je bio totalno - rekao je Miloš Budimir.

Belivuk, prema komunikaciji, nije mogao da prežali što ga on i Miljković nisu ubili. - A reci mi od čega je umro, jel' od batina ili ste ga nešto ono udavili, jel' mu jarbol viri iz du- peta dok je bio živ ili mrtav zanimalo je Belivuka. - Nisam prisustvovao činu odgovorio je Draganić.

- Brate, umro je od stresa - smejući se, nadovezao se Budimir. Draganić je, na Belivukovo konstataciju da "Kantona" ili "Bari” možda "oplođavaju Lazu", rekao da ga "seksualno zlostavljaju", a potom ironično konstatovao: "Zgodan je, zgodan je, maneken."

