'SELJANKO IZ BARAJEVA' Misterija propalog braka Milana Boškovića! Razveli se pre pola godine, a evo šta je ONA radila jutros u njegovom stanu

Poznatog sportskog komentatora Milana Boškovića prijavila je supruga Jelena Bošković (38) da ju je pretukao u stanu na Novom Beogradu.

Kako se saznaje iz više navoda, Jelena je nakon ovog nemilog događaja odvela dete u školu i nakon toga se obratila nadležnim organima i prijavila Boškovića.

Jelena je policiji ispričala da su se sporazumno razveli pre godinu i po dana, te da je razlog bio njegova preljuba. Istakla je da ovo nije bio prvi put da je bio nasilan, ali ga nikad pre nije prijavljivala. Živela je u Barajevu kod majke, a pre dve nedelje se vratila na Novi Beograd u stan kako bi detetu bilo lakše da ide u školu. Rekla je, takođe, da je jutros oko devet sati, kada je spremala doručak sinu, videla da je Milan nervozan. Rekao je, kako je ona ispričala policiji, da mu je uništila život i vezu koju je imao tokom braka.

Kada je počeo da je vređa da je "prljava seljančura iz Barajeva" prišao joj je i ona, zato što je znala da će da je povredi, prošla je prstima kroz njegovu kosu, jer je istu presadio.

Jelena je ispričala policiji da je nakon toga uzeo cipelu i gađao je u glavu, a posle toga je otišla do kupatila. Zatim, došao je za njom, gurnuo je u kadu, a ona je, kako je ispričala, udarila leđima o česmu, a zatim joj je lupio par šamara. Zatim je krenula u spavaću sobu i gurnuo ju je na krevet i legao preko nje. Prema njenim rečima, u tom trenutku je naišlo dete koje ih je razdvajalo i vikalo: "Skolni se od mame, nemojte više da se bijete".

Nakon toga, Jelena je, kako tvrdi, uzela dete i krenula sa njim u školu, a Milan je pokušavao da smiri situaciju. Hteo je da ih vozi do škole, a ona je to, kako ističe, prihvatila, zato što je sin to tražio. Kad je ostavila dete u školi krenula je peške drugim putem, a on je pokušavao da se pomire. Nakon toga, tvrdila je ona, došla je u policiju i sve prijavila.