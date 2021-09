MILAN BOŠKOVIĆ PLAKAO PRE TUČE, RAZLOG JE NEVEROVATAN! Čuveni novinar se sumnjiči da je pretukao ženu! Sin ih zatekao u sobi, pa poručio OVO!

Kao bomba juče je odjeknula vest da je čuvenog sportskog novinara Milana Boškovića supruga Jelena Bošković (38) prijavila policiji. Ona je istakla kako ju je Milan pretukao u stanu na Novom Beogradu. Policija ga je zatim pronašla u jednom kafiću, a potom je dao izjavu u policijskoj stanici.

Milan je u policiji ispričao kako je sa suprugom bio u braku sedam godina. Sporazumno su se razveli u februaru zbog nepremostivih razlika u odnosu. Rekao je da je juče ujutru, kad je ustao, zatekao stan koji je bio prljav, sa komadima hrane na kuhinjskom stolu.

Kad su ona i sin ustali iz kreveta, zatekli su ga kako plače u dnevnoj sobi, a plakao je, kako je rekao policiji, jer je shvatio da će sve ostati njegova obaveza u stanu i da se ništa neće promeniti. Sa Jelenom je ušao u okršaj, gde su jedno drugo vređali. Otišao je u kupatilo kako bi se smirio.

Bošković je nadležnim organima ispričao da mu je tokom svađe Jelena prišla i počupala ga za kosu, koja je nedavno transplantirana, jer je znala da će zbog toga da reaguje. Znala je koliko je proces transplatacije bio mukotrpan, bolan i skup, naglasio je u policiji.

Bošković je priznao policiji da ju je u tom momentu odgurnuo, a ona je izgubila ravnotežu i sela na ivicu kade. Onda je, kako kaže, ustala, počela da ga grebe, a on ju je ponovo odgurnuo. Kada je nastavila da ga vređa, on je kleknuo, jer je tu bilo dete, i zamolio je da to ne radi, prenosi Blic.

Kako je ispričao, uzeo je za ruku, odvukao u sobu, zagrlio, poljubio i nakon toga legao preko nje, da ne bi bilo dranja i svađe. Kad je sin ušao u sobu, mislio je da se igraju i rekao je: "Gomila", ispričao je Milan. Jelena je tad rekla: "Gušiš me", i on se sklonio.

Nakon toga su dete odvezli zajedno u školu i zamolio ju je da odu da popiju kafu i rekao da želi da ovo bude poslednja svađa, ispričao je Bošković policiji. Rekla mu je da želi da prošeta, što je razumeo. Onda je otišao u kafić, sedeo i čekao je. Pozvao ju je nekoliko puta, a ona mu se nije javila. Nakon toga ga je u kafiću zatekla policija.

Inače, kako "Blic" saznaje, Jelena je u policiji rekla da ju je šamarao, vređao, gurao.