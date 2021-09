'NEĆU POVUĆI TUŽBU!' Oglasila se supruga Milana Boškovića prvi put nakon batina! Nazivao je PRLJAVOM SELJANČUROM!

Jelena Bošković (38) prijavila je supruga, suportskog komentatora Milana Boškovića da ju je pretukao u stanu na Novom Beogradu. Jelena je za medije dala svoju prvu izjavu, samo 24 časa nakon što je muža prijavila za nasilje u porodici.

Kako je istakla, ona neće povući prijavu, jer ima u vidu da u Srbiji postoje mnoge žene koje trpe nasilje i želi da njima bude dobar primer kako treba postupati u ovakvoj situaciji.

Jelena se trenutno nalazi u svom devojačkom domu, kod majke u Barajevu, a kada se javila našoj ekipi, u njenom glasu mogla se osetiti tuga i iscrpljenost, zbog događaja koji se desio.

Pa kako mogu da se osećam, užasno. Tužbu protiv supruga sigurno neću povući. Rekla sam istinu u policiji, a imam i odgovornost prema svim ženama koje u Srbiji trpe nasilje. Tako da tako nešto ne dolazi u obzir - rekla je Jelena još uvek vidno u šoku.

Ipak, supruga Milana Boškovića nije želela dalje da ulazi u detalje šta se desilo u njihovom domu na Novom Beogradu, jer kako kaže, njen sin je sve to video i preživeo, pa ne želi da kroz to ponovo prolazi.

Imam malo dete, koje je prisustvovalo događaju i sve to preživelo, zbog njega ne bih detaljisala. Njemu nije potrebno da celu dramu iznova preživljava - istakla je Jelena.

Da podsetimo, Jelena je policiji ispričala da su se ona i suprug sporazumno razveli pre godinu i po dana, te da je razlog bio njegova preljuba. Istakla je da ovo nije bio prvi put da je bio nasilan, ali ga nikad pre nije prijavljivala. Živela je u Barajevu kod majke, a pre dve nedelje se vratila na Novi Beograd u stan kako bi detetu bilo lakše da ide u školu. Rekla je, takođe, da je jutros oko 9 časova, kada je spremala doručak sinu, videla da je Milan nervozan. Rekao je, kako je ona ispričala policiji, da mu je uništila život i vezu koju je imao tokom braka.

Kada je počeo da je vređa da je "prljava seljančura iz Barajeva" prišao joj je i ona, zato što je znala da će da je povredi, prošla je prstima kroz njegovu kosu, jer je istu presadio.

Jelena je ispričala policiji da je nakon toga uzeo cipelu i gađao je u glavu, a posle toga je otišla do kupatila. Zatim, došao je za njom, gurnuo je u kadu, a ona je, kako je ispričala, udarila leđima o česmu, a zatim joj je lupio par šamara. Zatim je krenula u spavaću sobu i gurnuo ju je na krevet i legao preko nje. Prema njenim rečima, u tom trenutku je naišlo dete koje ih je razdvajalo i vikalo: "Skolni se od mame, nemojte više da se bijete".

Nakon toga, Jelena je, kako tvrdi, uzela dete i krenula sa njim u školu, a Milan je pokušavao da smiri situaciju. Hteo je da ih vozi do škole, a ona je to, kako ističe, prihvatila, zato što je sin to tražio. Kad je ostavila dete u školi krenula je peške drugim putem, a on je pokušavao da se pomire. Nakon toga, tvrdila je ona, došla je u policiju i sve prijavila, saznaje "Blic".

Inače, Bošković je prvo za "Blic" negirao da je do nasilja došlo, ali kada ga je policija našla u jednom kafiću, on je u stanici, dao izjavu i potvrdio da je izmeđui njega i supruge došlo do sukoba.

Milan je u policiji ispričao kako je sa suprugom bio u braku sedam godina. Sporazumno su se razveli u februaru zbog nepremostivih razlika u odnosu. Rekao je da je jutros, kad je ustao, zatekao stan koji je bio prljav, sa komadima hrane na kuhinjskom stolu. Kad su ona i sin ustali iz kreveta, zatekli su ga kako plače u dnevnoj sobi, a plakao je, kako je rekao policiji, jer je shvatio da će sve ostati njegova obaveza u stanu i da se ništa neće promeniti. Sa Jelenom je ušao u okršaj, gde su jedno drugo vređali. Otišao je u kupatilo kako bi se smirio.

Bošković je nadležnim organima ispričao da mu je tokom svađe Jelena prišla i počupala ga za kosu, koja je nedavno transplantirana, jer je znala da će zbog toga da reaguje. Znala je koliko je proces transplatacije bio mukotrpan, bolan i skup, naglasio je u policiji.

Bošković je priznao policiji da ju je u tom momentu odgurnuo, a ona je izgubila ravnotežu i sela na ivicu kade. Onda je, kako kaže, ustala, počela da ga grebe, a on ju je ponovo odgurnuo. Kada je nastavila da ga vređa, on je kleknuo, jer je tu bilo dete, i zamolio je da to ne radi.

Kako je ispričao, uzeo je za ruku, odvukao u sobu, zagrlio, poljubio i nakon toga legao preko nje, da ne bi bilo dranja i svađe. Kad je sin ušao u sobu, mislio je da se igraju i rekao je: "Gomila", ispričao je Milan. Jelena je tad rekla: "Gušiš me", i on se sklonio.

Nakon toga su dete odvezli zajedno u školu i zamolio ju je da odu da popiju kafu i rekao da želi da ovo bude poslednja svađa, ispričao je Bošković policiji. Rekla mu je da želi da prošeta, što je razumeo. Onda je otišao u kafić, sedeo i čekao je. Pozvao ju je nekoliko puta, a ona mu se nije javila. Nakon toga ga je u kafiću zatekla policija.

Novinaru je u policiji određeno zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici.