'ČETIRI UBICE, TRI POLICAJCA I NARKO BOS' NOVI DETALJI ISTRAGE: Zbog pokušaja ubistva vođe kavčana na udaru i policija (VIDEO)

Jevgenij Dajdej, pomoćnik načelnika policije u Kijevu, osumnjičen da je radio za škaljarski klan, dobio je otkaz.

Njega su ukrajinski mediji povezali sa grupom koja je pokušala da likvidira jednog od vođa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Državni biro za istrage, podsetimo, pokrenuo je krivični postupak protiv pomoćnika šefa kijevske policije i još dvojice policajaca koji su prevozili grupu kriminalaca kroz Ukrajinu maja 2020. godine kad je pucano na Zvicera. Istražitelji DBR -a proveravaju ulogu policajaca.

Pomoćnik načelnika i nekadašnji poslanik podneo je elektronsku izjavu pre nego što je dobio otkaz.

Dajdej je navodno koordinirao transport plaćenika, prvo do Kijeva, gde je pokušano ubistvo Zvicera, a nakon pucnjave olakšao je njihovo prebacivanje do granice. Da bi to učinio regrutovao je dvojicu kolega policajaca koji su ih direktno prevezli do granice.

Grupi navodnih ubica trenutno se sudi u Kijevu zbog pokušaja ubistva Zvicera. Dajdej i dvojica njegovih kolega policajaca su svedoci u tom procesu i za sada nisu proglašeni osumnjičenima.

Novinari su zatražili komentar od njega, ali on nije odgovorio na poruku.