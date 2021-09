'OD ŠOKA PRVIH PAR DANA NISAM NI SHVATILA DA MI JE DETE UBIJENO' Ispovest majke Alekse koji je na proslavi rođendana PRETUČEN NASMRT

Dragana Nikolić, majka Alekse Stojmenovića (26) iz Aleksinca, koji je nastradao 16. maja u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu „Oaza“ u tom gradu, obratila se javnosti potresnim pismom u kom je navela da je dvadesetogodišnji O. P. koji je pušten da se brani sa slobode i dalje glavnoosumnjičeni za nanošenje povreda sa smrtnim ishodnom njenom sinu.

Dragana je istakla da puštanje O. P. iz pritvora ne znači i da je oslobođen sumnje za ovo teško krivično delo i podseća na njegovu izjavu datu tužilaštvu nakon hapšenja u kojoj navodi: "ne mogu da se setim da li sam Aleksu udario jako ili sam ga samo zakačio".

Ona navodi i da nova saznanja vezano za veštačenje video snimaka koji su podigli buru u javnosti neće iznositi da ne ugrozi istragu, ali skreće pažnju da porodica O. P. ne pominje detalje iz medicinskog veštačenja koje objašnjava mehanizam povređivanja mladog fudbalera.

Dragana kaže da su prvu informaciju o tome šta se desilo sa njenim sinom dobili od zamenice Višeg javnog tužioca u Nišu, koja vodi njihov slučaj i da im je tom prilikom rečeno da je osumnjičeni za Aleksino ubistvo upravo O. P. iz Aleksinca.

- Njegovo hapšenje je usledilo nakon obdukcionog nalaza koji je stigao sa sudske medicine i u kome se navodi da je smrt nasilnog porekla izazvana rascepom leve vertebralne arterije. Pregledom snimka utvrđeno je da je udarac zatvorenom šakom desne ruke zadao upravo O. P. i tom prilikom naneno tešku telesnu povredu opasnu po život posle čega je i usledilo njegovo privođenje. Za učestvovanje u tuči privedna su još četvorica učesnika. Ubrzo je usledilo i saslušanje osumnjičenih, kao i saslušanje svedoka. Prilikom saslusanja O. P. u prvoj izjavi kaže da je dok se približavao tuči, video Aleksu kako: "bije Ivković Dušana“ što naravno nije tačno, jer na snimku se jasno vidi da se Aleksa poslednji pridružuje tuči i da na terasu izlazi posle Ognjena. Nakon predočavanja snimka, osumnjičeni izjavljuje: „Sećam se da sam video Aleksu da udara Dušana, i da mi se učinilo da su to jaki udarci, on ga je udarao više puta u potiljak zatvorenom šakom, ja sam se uplašio, znam da sam hteo da pomognem Dušanu i prišao sam im, ali ne mogu da se setim da li sam Aleksu udario jako ili sam ga samo zakačio..." , predočava Dragana.

Prema njenim rečima u toku istažnog postupka, tužiteljica saslušava i svedoke od kojih nije bilo nikakve koristi jer se niko ničega navodno ne seća.

- Samim tim, ona se odlučuje za medicinsko veštačenje u kojem stoji da u celosti ostaju pri nalazu datom u obdukcionom zapisniku, to jest da je ova povreda nastala delovanjem tupine mehaničkog oruđa (gde spada i pesnica) na levu bočnu stranu vrata i to u nivou između ugla donjovilične kosti i u području ispod ušne školjke: "Mehanizam nastanka ove povrede, podrazumeva naglo i bočno savijanje glave u nivou spoja potiljačne kosti i prvog vratnog pršljena sa pratećom manjom ili većom rotacijom glave. Zbog ovakvog naglog pomeranja glave u odnosu na vrat dolazi do pucanja zida vertebralne arterije na strani na kojoj je delovala sila povrednog oruđa... Na osnovu napred navedenog, proizilazi da je do ove povrede kod Alekse, upravo moglo doći delovanjem mehanizmom udara, šake stisnute u pesnicu, što i odgovara snimku sa video nadzora, odnosno pri delovanju desne ruke lica u tamnoj košulji nižeg rasta od sada pokojnog Alekse...", kaže se u medicinskom veštačenju, potpisanom od strane sudskih vestaka medicinske struke - ističe Dragana.

Ona zato postavlja pitanje: zašto porodica O. P. ni jednom nije pomenula ni analizirala ovo medicinsko veštačenje prilikom raznih gostovanja po emisijama i davanja intervjua pisanim medijima. Ona kaže da naravno da postoji i ono drugo veštačenje NKTC-a gde se navodno vidi da ne postoji kontakt između Alekse i Ognjena, ali da u cilju dalje istrage ne bi da iznosi dodatna otkrića u vezi sa tim.

"Od bola nismo mogli da dišemo..."

- Osim ovoga, što smatramo najbitnijom laži, porodica O. P. je iznela i mnoge druge neistine, poput one da Aleksa započinje tuču, da udara Dušana više puta u potiljak, da smo mi kao Aleksina porodica odlazili ispred njihove kuće i valjda nešto pretili... Ovo je tako gnusno, podlo i bezočno laganje da mi ostajemo bez teksta. Mi smo zapravo toliko bili skrhani bolom, tugom i opterećeni raznim obavezama od prijavljivanja smrti deteta, organizacijom sahrane, raznim parastosima, naručivanjem spomenika da nismo bili u stanju ni da dišemo, a kamo li da se bavimo pretnjama ili nečim sličnim. Verujte mi da ja od šoka, prvih par dana nisam ni shvatala da mi je dete ubijeno, već sam mislila da je nesrećan slučaj - ističe Aleksina majka.

Ona navodi da su neitiniti i navodi da posle udarca O.P. Aleksa nastavlja tuču jos 30 sekundi, zato što je on pao posle devet sekundi od tog udarca što i odgovara opisu medicinskog veštačenja da je upravo toliko vremena potrebno da se krv razlije po mozgu.

"Udarac flašom ne sporimo, ali..."

Mogu da spomenem i famozni udarac flašom, koji niko od nas ne osporava, ali isto tako se na snimku jasno vidi da se Aleksa tetura, leluja i da počinje da pada i pre tog udarca, tako da to ne može da bude uzrok njegove smrti, jer bi svakako pao i da njije bilo flaše. To se takođe navodi i u medicinskom veštačenju, gde piše da na potiljačnom predelu postoji malo ulegnuće kože, izazvano najverovatnije nekim predmetom ali da povreda spada u laku telesnu i da nikako ne može izazvati rascep vertebralne arterije, pa samim tim ni smrt - dodaje Dragana.

Snimak Aleksine smrti videla na TV prvi put

Aleksina majka naglašava da ju je najviše ganulo i povredilo to što je snimak kobne tuče videla na televiziji.

- Meni, kao majci, prilikom saslušanja u VJT-u nije bilo dozvoljeno da odgledam snimak, a sve to po preporuci mog lekara, porodice, advokata pa i samog tužilaštva jer je smatrano da bi to bilo jako stresno za mene i da bi naštetilo mom ionako već narušenom zdravstvenom stanju prouzrokovanom smrću deteta. No, porodica O. P. se zato veoma potrudila da mi to "zadovoljstvo" priušti na najgori mogući način, a to je objavljivanje snimka javno u medijima i na televiziji. Da li možete da zamislite osećaje jedne majke tada, prilikom gledanja tih snimaka? Oni su, takođe bez našeg odobrenja, više puta javno objavljivali i Aleksine slike, znajući da samim pominjanjem njegovog imena mi jedva do vazduha dođemo, a kamo li gledanje snimaka, slika... - podvlači Dragana.

"Slučaj nije završen..."

Ona ponavlja da slučaj nije završen i da se s toga odlučila da se obrati javnosti i bar malo jasnije približi sliku o celom ovom događaju.

- O. P. jeste pušten iz pritvora, ali istraga protiv njega još uvek traje. Istražni postupak je u toku i on je i dalje glavno osumnjičeni bez obzira na to što se predstavlja narodu kao "jadno nevino dete" koje je nakon svih tortura konačno oslobođeno. O. P. je i dalje pod istragom za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom i pušten je iz pritvora a ne oslobođen optužbi. Ja vas ovom prilikom molim da damo prostora istražnim organima i VJT-u da odradi posao na najbolji mogući način i da se ne vrši pritisak na iste. Uostalom, da ne budem pogrešno shvaćena, mi nemamo ništa protiv O. P. Mi imamo sve protiv onog "O. P. " koji nam je ubio dete. To ime nismo mi izmislili, već su nam saopštili istražni organi. Nadam se da sam situaciju dosta pojasnila jer sam se trudila da uprkos svom bolu iznesem jedinu istinu. U nadi da ce se slučaj pravedno rešiti i da će ubica mog deteta biti otkriven i priveden pravdi , ja vas pozdravljam i molim da se svi pomolimo da Aleksa konačno, počiva u miru - kaže Aleksina majka Dragana.