POTRESNO SVEDOČENJE BRAĆE O NESREĆI NA IGRALIŠTU U ZEMUNU: Čula se lomljava, udarac i VRISAK DECE! Da nije bilo parkiranih kola, POBIO BI NAS

"Autobus lomi sve pred sobom, čuje se lomljava, onda baš jak udarac, vrisak dece... Da automobili nisu bili parkirani tu pa se zaustavio kad je udario u njih, pobio bi nas."

Miroslav Ćujić i njegov brat Đuro sedeli su prekjuče u prostorijama svoje građevinske firme u Zemunu kada je autobus proleteo kroz dečije igralište i zaustavio se udarivši u dva parkirana automobila koja je bukvalno "zalepio" za zid njihove firme.

- To je bio baš jak udarac, e sad da l sam čuo prvo to ili vrisak ne znam ni ja. Sve se brzo dešavalo. Nas dvojica smo sedeli ovde, odmah smo izleteli kad se desilo, a tu su se već i drugi ljudi skupili, brzo je došla Hitna, policija, odmah se gužva napravila - rekao je Miroslav, vlasnik jednog od automobila koje je autobus pri udaru uništio:

Kola su potpuno uništena, totalna šteta, ne vredi da ih popravljam, ali važno je da su svi dobro. Da nisu bila parkirana, moja i komšije iz susednog lokala, udario bi direktno u zid, podio bi nas."

Kada su izašli motor autobusa je još radio, a vozač se udaljavao sa lica mesta.

- Čuo se motor još da radi, to je automatik, on nastavlja... Kažu pričali su da je dobio ubrzanje, ne znam. Učinilo mi se da je stariji čovek vozio, mislim da sam video kad je izlazio da je sed, posle obratim pažnju, još četiri autobusa koja su prošla voze stari ljudi, nema refleks, ne može da odreaguje tako brzo - kaže Đuro.

Ćujići navode da nisu primetili da je iko od prisutnih napao vozača.

- Nismo videli da ga je iko napao ovde, to je posle pisalo, ali on nije bežao, izašao je i polako otišao ka okretnici - kaže Miroslav.

Njegov crni mercedes i juče je stajao na istom mestu gde ga je autobus odgurao, oko njega je bilo tragova polomljenog stakla, Miroslav kaže da ne želi da ga pomeri.

Namerno sam ostavio, neka vide. Iz te firme čiji je autobus nas nisu zvali, kontaktirali smo mi njih, kao javiće se u ponedeljak - priča i dodaje da je u vreme kada je do nesreće došlo hteo da uđe u auto:

"Razmišljam posle, tad sam hteo da izađem da uzmem nešto iz kola, baš kad je to udarilo, da sam bio tamo... Možda me ne bi ubio, ali bi me izlomio."

Najteže povrede zadobila je dvogodišnja devojčica T. T. koja smeštena na intenzivnu negu dečije klinike "Tiršova", ali, srećom, nije životno ugrožena.

U nesreći je povređeno još troje mališana koji su nakon lekarske pomoći pušteni na kućno lečenje pošto nemaju teške povrede, potvrdio je juče gradonačelnik Beograda dr Zoran Radojičić. Povređene su i dve devojke.

Vozač autobusa na liniji 45 vozio je nekih 60-70 metara niz Kuprešku ulicu, odakle je krenuo sa okretnice, do skretanja u Krajišku. Prema dosadašnjim informacijama, umesto da skrene u Krajišku i produži svojom trasom, iz zasad nepoznatog razloga, autobus je presekao krivinu, probio ogradu dečjeg igrališta, koje se nalazi između Krajiške i Makedonske ulice u Zemunu, "preorao" igralište, probio još jednu ogradu i udario u parkirane automobile.

Policija je uhapsila nakon nesreće vozača D. H. (72), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštio je MUP.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati.