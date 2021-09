HAPSIO ZEMUNCA, PA ZAJEDNO IZNUĐIVALI: Evo kako je suspendovani inspektor Stolić upoznao Konstantinovića

Suspendovani inspektor Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Božidar Stolić sa "zemuncem" Slađanom Konstantinovićem upoznao se tokom hapšenja.

Stolić je stavio lisice ovom bivšem pripadniku jedne od najjačih kriminalnih grupa u Srbiji - "zemunskog klana", kada ga je početkom godine privodio zbog sumnje da je jednom beogradskom zlataru davao dragocenosti stečene kriminalom.

Otkud odjednom tolika bliskost njih dvojice još se ispituje.

Konstantinović se početkom godine dovodio u vezu sa poznatim beogradskim zlatarom kod koga su pronađene dragocenosti vredne skoro pola miliona evra, a za koje nije mogao da dokaže poreklo. Policija je tada saopštila da se radi o nakitu koji je stečen kriminalnim aktivnostima, a pojedini mediji su spekulisali da je reč o dragocenostima koje je zlataru dostavio upravo Konstantinović.

Sada su njih dvojica uhapšena zbog sumnje da su pokušali iznudu u Požarevcu. Sa njima je u noći između petka i subote priveden i pripadnik BIA M. K. Šta se krije iza ovog slučaja, tek treba da se razotkrije.

- Terete se da su u periodu od 17. do 22. septembra u više navrata tražili od oštećenog da im proda lokal za višestruko nižu cenu od realne, a kada je odbio, saopštili su mu da lokal više nije njegov, već njihov - navode u istrazi.

U Policijskoj upravi Požarevac u nedelju nisu želeli da daju pojedinosti o ovom slučaju, sa obrazloženjem "da su za to nadležni MUP i Više javno tužilaštvo". U ovom tužilaštvu potvrdili su nam da će se saslušanja uhapšenih, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati, "obaviti kod njih, ali da do ponedeljka ne mogu davati bilo kakve informacije".

Inače, protiv Stolića se već vodi postupak u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) zbog sumnje da je bio blizak sa članovima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Prema nezvaničnim saznanjima, njegovo ime će vrlo brzo biti pridodato ovoj ekipi, pa se u tom smislu može očekivati da se nađe i na optužnici na kojoj je trenutno 31 ime.

SUMNJE

Građani Požarevca sumnjaju da su se, možda, slične iznude događale i u drugim mestima. Pretpostavljaju da žrtve ćute, jer se radi o zvučnim imenima iznuđivača.