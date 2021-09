Goran Mihajlović (22) nestao je 1. aprila 2019. O njemu se ništa nije znalo do pre nekoliko dana kada je tužilaštvo za organizovani krminal, u saradnji sa pripadnicima MUP Srbije i Bezbednosno-informativnom agencijom prikupilo dokaze za osnovanu sumnju da su Mihajlovića namamili i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Ovu informaciju saznala sam u medijima. Mene još niko nije pozvao. Ja samo želim da saznam istinu ko je naručio i ubio mog Gorana - počinje svoju ispovest majka.

"Dobio je ‚‚porše" za neki posao"

Prema njenim rečima, sa sinom Goranom nije živela zajedno u kući. Međutim, sedam dana pre nego što će nestati on se sa suprugom i ćerkom vratio u porodični dom.

Nije mi ništa rekao. Znala sam da je uradio neki posao i da je za to dobio automobil „porše“ koji je vozio. Govorila sam da toliko dugo radim i da tako skupoceni auto nikada nisam imala u životu. Nije bio blizak sa mnom i ništa mi nije govorio- objašnjava Sanja.

Na dan kada je nestao nije ga videla. Goranova majka je primetila samo da je veče pre toga bio jako nervozan.

- Javio se ocu i supruzi Katarini i poručio da će brzo da se vrati. Noć je uveliko pala, a njega nije bilo. Nije se javljao ni na telefon. Katarina nam je rekla da sigurno nešto završava. Kada je prošlo sedam dana, a on se nije pojavljivao, niti javljao, nestanak smo prijavili policiji. Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila u Novom Beogradu. U autu je bio i pištolj, kao i pasoš i lična karta Gorana Mihajlovića. Privatnom istragom došla sam do saznanja da iza ubistva mog deteta stoji klan Veljka Belivuka- tvrdi Sanja.

Nakon Goranovog nestanka na svakih sedam dana odlazila je u policiju, ali informacija nije bilo.

- Posle izvesnog vremena, krenuli smo sami u potragu. Došli smo i do snimaka sa kamera, gde se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem, i da je ušao u njegov „smart“. Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Sve se to vidi na kameri. Posle izvesnog vremena, kamera je zabeležila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negde. I to oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan- kaže Sanja.

Inspektor Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Božidar Stolić , prema Sanjim, rečima bio je jedan od ljudi iz policije sa kojima je sarađivala.

Viđala sam se i pričala sa inspektorom Stolićem. Tek kada je uhapšen zbog odavanja službenih tajni klanu Veljka Belivuka stvari su mi bile jasnije. Imala sam utisak da sve što bi od mene saznao o sinu, o naši saznanjima prenosio je kriminalcima. Samo on je znao neke informacije koje su se kasnije pojavile - tvrdi Sanja Mihajlović.

"Volela bih da saznam sve"

Prema njenim rečima, nakon svega bi volela samo da sazna sve detalje sve o nestanku, ali i ubistvu sina Gorana.

- Verujem da postoje dokazi na osnovu kojih će biti podignuta optužnica za ubistvo mog Gorana . Da ću sve saznati o zločinu... - zaključuje Sanja.

Za ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića (33), čiji je nestanak prijavljen, kako smo nezvanično saznali, do kraja ove nedelje biće proširena istraga protiv Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, i njegove kriminalne grupe. Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP Srbije i BIA, prema zvanično još nepotvrđenim informacijama, prikupilo je dokaze za osnovanu sumnju da su dvojicu mladića, namamili i ubili pripadnici Belivukovog klana.