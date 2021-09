'Ubica je verovatno negde slobodan!' ZORAN MARJANOVIĆ: Biće onako kako je Bog rekao, istina pobeći neće!

Ubica je verovatno negde slobodan, negde se smeje mojoj muci, rekao je Marjanović.

Zoran Marjanović, okrivljeni za ubistvo supruge, mlade pevačice, Jelene Krsmanović Marjanović, rekao je da nije znao da je bio prisluškivan u istrazi i dodao da mu to ne smeta, te kazao i da je više puta pozvao istražne organe da dođu i tu kod njega u kući instaliraju sve što treba.

- Meni ne smeta, neka su slušali, čak sam više puta rekao slobodno dođite ovde kod nas, instalirajte se... sve je apsolutno čisto - rekao je Marjanović.

On je odmah izašao iz kuće sa dva psa, otvorio kapiju i krenuo da priča.

- Biće onako kako je Bog rekao, istina pobeći neće... Do današnjeg dana ni ja, ni moja porodica nemamo nikakva saznanja o tom slučaju i o tome šta se desilo Jeleni... Ubica je verovatno negde slobodan, negde se smeje mojoj muci - dodao je Marjanović.

Javnost je podeljena - deo građana veruje da nije kriv i bilo bi im drago da bude oslobođen, a drugi deo čvrsto veruje da je kriv, te da je to on i da niko drugi to nije učinio.

Autor: